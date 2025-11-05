Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chân dung tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử V.League: 37 tuổi vẫn chạy tốt

Minh Hoàng Thứ tư, ngày 05/11/2025 19:10 GMT+7
Tiền đạo Hoàng Vũ Samson hiện đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử V.League với 215 bàn thắng.
Chân dung tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử V.League

Hoàng Vũ Samson sinh ngày 6/10/1988 tại Kaduna, Nigeria. Tên khai sinh của anh là Samson Kayode Olaleye. Ảnh: PVF–CAND.
Năm 2008, Hoàng Vũ Samson bắt đầu thi đấu tại V.League trong màu áo Than Quảng Ninh. Ảnh: PVF–CAND.
Sau đó, Hoàng Vũ Samson lần lượt đầu quân cho Đồng Tháp (2009–2011), Braga (cho mượn từ Atletico Madrid B), Hà Nội FC (2011-2017, 2018–2019), Buriram United (2018), Quảng Nam (2019, cho mượn), Đông Á Thanh Hóa (2020-2021), CLB TP.HCM (2022–2023), Quảng Nam (2023-2025). Ảnh: PVF–CAND.
Hôm 11/8/2025, Hoàng Vũ Samson chính thức gia nhập PVF–CAND. Ảnh: PVF–CAND.
Hoàng Vũ Samson sở hữu chiều cao 1m80, cân nặng 75kg. Vị trí sở trường của anh là tiền đạo cắm. Ảnh: PVF–CAND.
Hoàng Vũ Samson được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 50.000 euro. Ảnh: PVF–CAND.
Mùa giải này, Hoàng Vũ Samson có 8 lần ra sân trên mọi đấu trường (thi đấu tổng cộng 243 phút), ghi 1 bàn thắng (tại V.League). Ảnh: PVF–CAND.
Do đã 38 tuổi nên Hoàng Vũ Samson không còn duy trì được phong độ và nền tảng thể lực sung mãn nhất. Vì vậy, anh chỉ được HLV Thạch Bảo Khanh xem là “con bài chiến lược” khi PVF–CAND gặp bế tắc trong tấn công. Ảnh: PVF–CAND.
Tính đến thời điểm này, Hoàng Vũ Samson đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử V.League với 215 bàn thắng 291 trận. Ảnh: PVF–CAND.
Hoàng Vũ Samson từng cùng Hà Nội FC vô địch V.League năm 2013, 2016, 2018 và giành Siêu cúp Quốc gia 2019. Ảnh: PVF–CAND.
Hoàng Vũ Samson có 2 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới V.League năm 2013 và 2014. Ảnh: PVF–CAND.

Tiền vệ Ninh Bình FC: Gương mặt điển trai, cao 1m70

Cựu sao U23 Việt Nam thuộc biên chế Hà Nội FC: Cao 1m72, 'bắn tiếng Anh như gió'

Đại diện LĐBĐ Thái Lan sang Việt Nam xin lỗi sau vụ sai Quốc kỳ Việt Nam

HLV người Mỹ được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Thái Lan

Tiền vệ Lương Thanh Ngọc Lâm 1m63 (Ninh Bình FC): “Mũi khoan trong tay áo'

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
