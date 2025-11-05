Chân dung tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử V.League

Thế giới

Thế giới

Philippines cảnh báo một siêu bão mới có thể đổ bộ chỉ vài ngày tới, khi cả nước vẫn đang chật vật ứng phó với hậu quả thảm khốc của bão Kalmaegi – cơn bão mạnh nhất trong năm qua khiến hơn 116 người thiệt mạng tại quốc gia Đông Nam Á này.