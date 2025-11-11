Báo Dân Việt tổ chức Tọa đàm “Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường” góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Chương trình được thực hiện tại trường quay của Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt (Lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Tọa đàm được tổ chức nhằm hưởng ứng việc đẩy mạnh tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đây được coi là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện tinh thần dân chủ, trí tuệ và đoàn kết toàn dân trong việc chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra vào năm 2026.



Xác định rõ trách nhiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã mở chuyên mục “Góp ý cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” trên báo in và báo điện tử, quy tụ nhiều bài viết, ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các bài viết không chỉ thể hiện niềm tin, kỳ vọng của nhân dân mà còn đóng góp nhiều kiến nghị xác đáng nhằm hoàn thiện các Dự thảo Văn kiện - kim chỉ nam định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.



Buổi Tọa đàm trực tuyến "Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng" với chủ đề "Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường" sẽ diễn ra từ 9h đến 11h ngày 11/11/2025.

Tọa đàm “Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường” là diễn đàn mở để các chuyên gia, học giả và bạn đọc trao đổi, thảo luận những nội dung cốt lõi trong các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV như: Những điểm mới nổi bật của Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; phương hướng, mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

Bên cạnh đó, các nội dung quan trọng như công tác xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kinh tế tư nhân; phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia... và đặc biệt là kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân ái, hạnh phúc cũng sẽ được đề cập tại tọa đàm.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học uy tín, gồm: GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Danh nhân thuộc Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam; ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; PGS.TS Vũ Sỹ Cường, Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính; Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.



Chương trình diễn ra từ 9h đến 11h ngày 11/11/2025, nhằm mở rộng không gian thảo luận, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, thể hiện trách nhiệm và tâm huyết đối với Đảng, Nhà nước và tương lai đất nước.



Thông qua hoạt động này, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần dân chủ, thống nhất trong nhận thức và hành động, hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào giữa thế kỷ XXI.