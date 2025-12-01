Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Kinh tế
Thứ hai, ngày 01/12/2025

Báo động người dùng suy giảm nhận thức do AI, nguy cơ mất việc làm trong 1-3 năm tới

Nguyễn Thịnh Thứ hai, ngày 01/12/2025
Theo ông Chu Tuấn Anh, Giám đốc Hệ thống Đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech, hiện tượng “rỗng não AI” đang diễn ra ngày càng rõ nét trong môi trường học tập và làm việc tại Việt Nam.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp con người làm việc nhanh hơn, chính xác hơn và sáng tạo hơn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo một mặt trái đang hình thành, đó nguy cơ suy giảm nhận thức khi con người phụ thuộc quá mức vào máy móc để xử lý tư duy, ghi nhớ và ra quyết định.

Chị Nguyễn Thị Hoa (Hà Nội) chia sẻ rằng trong một lần kiểm tra đột xuất cô con gái học lớp 6 làm bài tập văn về nhà, chỉ trong 15 phút với câu từ trôi chảy, cấu trúc mạch lạc. Nhìn vào chiếc máy tính, chị thấy ứng dụng ChatGPT được mở kèm câu lệnh: "Hãy viết một bài văn về lòng yêu thương con người".

Đối chiếu với bài văn trên giấy, từng câu chữ giống hệt trong ứng dụng ChatGPT, chị Hoa lật lại lịch sử của ChatGPT thì thấy rằng không chỉ môn văn mà ngay cả môn Toán, tiếng Anh, lịch sử - địa lý cũng đều được con gái tra cứu rất nhiều. Tuy nhiên khi chị yêu cầu con giải bài toàn với đề bài tương tự như đã "nhờ" ChatGPT hỗ trợ thì con lúng túng không thể làm.

Báo động người dùng suy giảm nhận thức do AI. Ảnh AI minh hoạ

Đến thời điểm này, chị Hoa mới giật mình rằng lâu nay, con phụ thuộc nhiều vào ChatGPT để làm bài tập về nhà và những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa bị "hổng".

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT ngày càng phổ biến, một khảo sát ở Singapore do Channel News Asia thực hiện cho thấy, toàn bộ 500 học sinh từ 15 đến 25 tuổi tham gia đều đã từng sử dụng AI để hỗ trợ làm bài tập về nhà. Đặc biệt, 84% học sinh trung học cho biết các em sử dụng AI ít nhất mỗi tuần một lần.

Khảo sát cho thấy, học sinh không chỉ dùng ChatGPT mà còn khai thác nhiều công cụ AI khác chuyên biệt hơn để giải Toán, ngữ pháp tiếng Anh, khoa học, lịch sử, xã hội học…

84% học sinh trung học được hỏi sử dụng AI thường xuyên cho bài tập. Trong số này, 63% dùng AI để giải toán, 47% để kiểm tra ngữ pháp và chính tả. Khoảng 86% học sinh sử dụng AI để “tạo ý tưởng” cho các bài luận hoặc bài tập sáng tạo.

Học sinh lớp 9 Rebekah Low chia sẻ: “Nếu em bị bí ý tưởng cho bài văn, em sẽ nhờ ChatGPT liệt kê một vài luận điểm. Sau đó, em chọn những ý dễ triển khai để viết”. Trong khi đó, học sinh lớp 10 Ryan Ukail sử dụng AI để nâng cao khả năng diễn đạt, ví dụ như chỉnh sửa câu văn mô tả sao cho sinh động hơn.

Tuy nhiên, có những học sinh như Dorelle Ong, lớp 8, lại dùng AI với mục đích “tiết kiệm thời gian” và “đỡ phải suy nghĩ”. Em thường chụp ảnh bài tập tiếng Trung hoặc Toán và gửi lên ChatGPT kèm lời nhắn: “Làm giúp em phần này”.

Theo ông Chu Tuấn Anh, Giám đốc Hệ thống Đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech, hiện tượng “rỗng não AI” đang diễn ra ngày càng rõ nét trong môi trường học tập và làm việc tại Việt Nam.

Nhiều người lái xe nhưng không nhớ nổi đường đi quen thuộc; nhân viên quảng cáo lúng túng khi phải viết một đoạn nội dung đơn giản; lập trình viên không thể tự mình viết vài dòng lệnh tìm kiếm cơ bản; thậm chí cuối ngày, không ít người không thể nhớ lại cách họ vừa giải quyết công việc.

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục: Chuyên gia ví như "con dao hai lưỡi"

Ông Tuấn Anh kể câu chuyện trong đợt Hà Nội ngập lụt vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 vừa rồi, khi phần lớn tài xế đều phụ thuộc hoàn toàn vào Google Maps chỉ đường và rồi rơi vào tắc đường hàng giờ, thậm chí có người sáng hôm sau mới về tới nhà vì không biết tự đánh giá địa hình, không phán đoán mực nước hay chọn tuyến đi thay thế.

Theo ông Tuấn Anh, đây chỉ là một trong những ví dụ thực tế chứng minh, khi con người phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ AI, họ sẽ rơi vào sự thụ động, thiếu linh hoạt trong các tình huống phát sinh trong cuộc sống, hay thường gọi là hiện tượng “suy giảm nhận thức do AI”.

Ông Tuấn Anh nhận định, nếu không kiểm soát, “rỗng não AI” sẽ để lại hệ lụy sâu rộng. Ở cấp độ cá nhân, nhiều người có nguy cơ mất việc trong 1-3 năm tới, rơi vào trạng thái trầm cảm, đánh mất sự tự tin, thậm chí khủng hoảng bản sắc.

Trong khi đó, ông Lê Anh Tiến - CEO Công ty Cổ phần Công nghệ Chatbot Việt Nam cho rằng sự phụ thuộc còn thể hiện ở việc không thể bắt đầu từ “tờ giấy trắng” - nhiều người chỉ có thể nảy ra ý tưởng khi đã có gợi ý từ AI. Nghiêm trọng hơn, họ dần đo lường giá trị sản phẩm trí tuệ của chính mình bằng tiêu chuẩn của AI, thay vì dựa vào tư duy cá nhân.

Ông Tiến nhấn mạnh, nếu sự phụ thuộc AI kéo dài, xã hội sẽ dần hình thành thói quen với đáp án sẵn, quen làm theo gợi ý, quen với sự dễ dàng. Con người sẽ ngại nghĩ - ngại thử - ngại sai, và năng lực cạnh tranh của người trẻ trên thị trường lao động sẽ giảm sút nghiêm trọng.

Các chuyên gia về AI cũng nhấn mạnh, AI mang lại lợi ích vượt trội nhưng cũng đặt ra thách thức lớn đối với năng lực nhận thức của con người. Nếu phụ thuộc quá mức, con người có thể mất dần kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo và phân tích, những yếu tố tạo nên giá trị thực sự của trí thông minh con người.

Giá vàng hôm nay mới nhất (30/11) tăng gần 5 triệu đồng/lượng trong tuần: "Mua bao nhiêu cũng có", khách ồ ạt "kéo đến"

Giá vàng hôm nay 30/11, vàng SJC và nhẫn duy trì ở ngưỡng cao sau nhiều ngày tăng vọt, thậm chí phá đỉnh. Nhà vàng bán ra không giới hạn, lượng khách mua bán tăng cao.

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Tỷ giá USD/VND hôm nay 30/11: Giá USD "chợ đen" bay hơn 200 đồng

Kinh tế
Tỷ giá USD/VND hôm nay 30/11: Giá USD 'chợ đen' bay hơn 200 đồng

Giá vàng hôm nay (1/12): Neo cao trên đỉnh gần 155 triệu đồng/lượng, dự báo tiếp tục tăng theo xu hướng thế giới

Thị trường
Giá vàng hôm nay (1/12): Neo cao trên đỉnh gần 155 triệu đồng/lượng, dự báo tiếp tục tăng theo xu hướng thế giới

Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025, "bất ngờ" với tỉnh hút vốn FDI mạnh nhất

Kinh tế
Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025, 'bất ngờ' với tỉnh hút vốn FDI mạnh nhất

Thua ở mọi đấu trường, Thép xanh Nam Định cần làm gì để thay đổi?
Thể thao

Thua ở mọi đấu trường, Thép xanh Nam Định cần làm gì để thay đổi?

Thể thao

Bóng đá đỉnh cao, chứ không phải bóng đá văn phòng hay sinh viên, để cứ đến giải bổ sung vài anh phủi bán chuyên vào đội hình là có thể giải quyết trận đấu...

Xì xụp bát phở Thìn Bờ Hồ những ngày cuối: Người Hà Nội luyến tiếc chia tay 'huyền thoại' ẩm thực sau 70 năm
Ảnh

Xì xụp bát phở Thìn Bờ Hồ những ngày cuối: Người Hà Nội luyến tiếc chia tay "huyền thoại" ẩm thực sau 70 năm

Ảnh

Đầu tháng 12, con ngõ nhỏ số 61 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm) dường như chật chội hơn thường lệ. Không khí đặc quánh mùi nước dùng thơm nức, tiếng bát đũa lanh canh và tiếng thực khách xì xụp những thìa nước phở nóng hổi của bát phở Thìn Bờ Hồ.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào

Thế giới

Đây là Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm đã có công lao to lớn góp phần quan trọng việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Lào Cai: Quyết liệt bảo vệ nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã
Bạn đọc

Lào Cai: Quyết liệt bảo vệ nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã

Bạn đọc

Thực hiện Kế hoạch phối hợp của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch triển khai hành động trên toàn tỉnh nhằm tăng cường bảo vệ các loài động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Loại rau dân dã, bỏ lá, ăn cọng, giúp chắc xương, dưỡng da, sáng mắt, xào tỏi cũng ngon cực kỳ
Gia đình

Loại rau dân dã, bỏ lá, ăn cọng, giúp chắc xương, dưỡng da, sáng mắt, xào tỏi cũng ngon cực kỳ

Gia đình

Loại rau này giúp dưỡng ẩm cho da khô, chắc xương, giải độc và làm sáng mắt. Vào giữa mùa đông, loại rau này là món ăn cực phẩm, vô cùng tươi non, ngon miệng.

Hiến đất xây trường, mở đường: Sức mạnh đồng thuận ở A Lưới 1
Nông thôn mới

Hiến đất xây trường, mở đường: Sức mạnh đồng thuận ở A Lưới 1
18

Nông thôn mới

Phong trào hiến đất xây dựng đường giao thông, trường học và các công trình phúc lợi tại xã A Lưới 1 lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mới ở xã miền núi này.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huân chương Vàng Quốc gia - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Lào
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huân chương Vàng Quốc gia - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Lào

Tin tức

Trưa 1/12, tại Thủ đô Vientiane, Lào, đã diễn ra Lễ trao Huân chương Vàng Quốc gia - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.

An ninh vĩnh viễn cho Ukraine - tiết lộ chủ đề đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Florida
Thế giới

An ninh vĩnh viễn cho Ukraine - tiết lộ chủ đề đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Florida

Thế giới

Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Florida đề cập đến lịch trình bầu cử tại Ukraine, việc trao đổi lãnh thổ giữa Kiev và Moscow và các vấn đề khác - tờ báo Mỹ The Wall Street Journal trích lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết.

Bùng nổ đêm nhạc “Sound Freedom by Vinaphone mùa 3” - hành trình của cảm xúc, công nghệ và sức trẻ tại Cà Mau
Doanh nghiệp

Bùng nổ đêm nhạc “Sound Freedom by Vinaphone mùa 3” - hành trình của cảm xúc, công nghệ và sức trẻ tại Cà Mau

Doanh nghiệp

Tối 29/11, tại sân Nhà hát Cao Văn Lầu, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau - một lần nữa rực sáng, chào đón sự trở lại đầy mãnh liệt của “Sound Freedom by VinaPhone mùa 3” – đại nhạc hội đang trở thành biểu tượng âm nhạc mới của vùng cực Nam tổ quốc.

Chương trình xóa nghèo ở miền núi Bắc Ninh: Từ nhà vách đất đến nhà kiên cố
Nhà nông

Chương trình xóa nghèo ở miền núi Bắc Ninh: Từ nhà vách đất đến nhà kiên cố

Nhà nông

Xã Vân Sơn (tỉnh Bắc Ninh) trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo và ổn định đời sống người dân nhờ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong những năm gần đây, nhiều căn nhà kiên cố đã được xây dựng, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số an cư, phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu bền vững.

Báu vật nghìn năm dưới chân núi Chương Sơn có gì đáng chú ý?
Đông Tây - Kim Cổ

Báu vật nghìn năm dưới chân núi Chương Sơn có gì đáng chú ý?

Đông Tây - Kim Cổ

Chùa Ngô Xá dưới chân núi Chương Sơn (Tân Minh, Ninh Bình) có lịch sử hơn 900 năm.

Hưng Yên công bố quyết định điều động Chánh Thanh tra tỉnh nhận nhiệm vụ mới
Tin tức

Hưng Yên công bố quyết định điều động Chánh Thanh tra tỉnh nhận nhiệm vụ mới

Tin tức

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên Vũ Thanh Vân được điều động đến Sở Công thương, giữ chức Giám đốc Sở này. Người kế nhiệm của ông Vân tại Thanh tra tỉnh Hưng Yên nguyên là Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Công an vào cuộc vụ bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu
Tin tức

Công an vào cuộc vụ bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu
9

Tin tức

Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé gái bị xích chân trong một căn phòng bần thỉu xảy ra trên địa bàn xã.

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Thị trường

Giá vàng hôm nay 1/12, vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh, đặc biệt, vàng SJC lại lập kỷ lục mới. Người dân tranh thủ đi mua bởi nghĩ vàng sẽ tiếp tục tăng dù cửa hàng không bán số lượng lớn như mọi hôm.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Doanh nghiệp hãy xem lực lượng Khuyến nông như lực lượng của mình
Nhà nông

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Doanh nghiệp hãy xem lực lượng Khuyến nông như lực lượng của mình

Nhà nông

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh nhấn mạnh, doanh nghiệp cần xem lực lượng khuyến nông như một phần lực lượng của chính mình. Ông cho rằng chỉ khi phát huy tối đa năng lực của đội ngũ khuyến nông, đặc biệt là khuyến nông cấp xã, việc chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ nông dân mới đạt hiệu quả thực chất.

Phát hiện 2 người tử vong trong ngôi nhà ở Hà Nội
Tin tức

Phát hiện 2 người tử vong trong ngôi nhà ở Hà Nội

Tin tức

Người dân tá hỏa khi phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà ở xã Bình Minh (TP.Hà Nội). Nghi vấn ban đầu do sốc thuốc.

Lịch thi đấu chi tiết SEA Games 33: Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1.000 thành viên
Thể thao

Lịch thi đấu chi tiết SEA Games 33: Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1.000 thành viên

Thể thao

Lịch thi đấu chi tiết SEA Games 33, Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1000 thành viên tham dự và tranh tài ở 47 môn của Đại hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị: Xử lý rác thải là vấn đề cấp bách
Xã hội

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị: Xử lý rác thải là vấn đề cấp bách

Xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương khẳng định, công tác xử lý rác thải sinh hoạt đang là vấn đề cấp bách, tác động trực tiếp đến môi trường và đời sống nhân dân trên địa bàn.

Vòng tránh thai đi lạc, đâm thủng trực tràng bệnh nhân U70
Xã hội

Vòng tránh thai đi lạc, đâm thủng trực tràng bệnh nhân U70

Xã hội

Cụ bà 61 tuổi "bỏ quên" vòng tránh thai nhiều năm mà không kiểm tra, dẫn đến vòng tránh thai "đi lạc” xuyên qua thành tử cung, xuyên thủng trực tràng.

Lào Cai: Tân Bí thư Đảng uỷ xã Sín Chéng là ai?
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Tân Bí thư Đảng uỷ xã Sín Chéng là ai?
6

Lào Cai thi đua yêu nước

Sáng nay 1/12, Tỉnh uỷ Lào Cai đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại xã Sín Chéng.

“Siêu sự kiện hạ tầng” trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng: 232 dự án, hơn 1,12 triệu tỷ đồng đồng loạt khởi động
Giao thông - Xây dựng

“Siêu sự kiện hạ tầng” trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng: 232 dự án, hơn 1,12 triệu tỷ đồng đồng loạt khởi động

Giao thông - Xây dựng

Chính phủ đang chuẩn bị khởi công và khánh thành đồng loạt 232 dự án với tổng vốn hơn 1,12 triệu tỷ đồng, trải rộng trên 34 tỉnh, thành. Sự kiện được thiết kế như một “bức tranh tổng kết” 5 năm phát triển hạ tầng chiến lược, kết nối 79 điểm cầu truyền hình và đặt trọng tâm vào những công trình có sức lan tỏa nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Những chính sách kinh tế, tài chính có hiệu lực từ tháng 12/2025
Kinh tế

Những chính sách kinh tế, tài chính có hiệu lực từ tháng 12/2025

Kinh tế

Nhiều chính sách mới về tài chính, chứng khoán, ngân hàng có hiệu lực từ tháng 12/2025.

Chỉ một câu nói vu vơ của chồng, tôi phát hiện sự thật cay đắng hơn cả bị phản bội
Gia đình

Chỉ một câu nói vu vơ của chồng, tôi phát hiện sự thật cay đắng hơn cả bị phản bội

Gia đình

Có những sự thật khi phơi bày ra, nó không khiến bạn rơi nước mắt, mà khiến bạn lạnh toát sống lưng.

Tài liệu mật 1.200 trang của Đức về cuộc chiến với Nga bị lộ
Thế giới

Tài liệu mật 1.200 trang của Đức về cuộc chiến với Nga bị lộ

Thế giới

Một kế hoạch mật của Đức vạch ra hoạt động di chuyển hậu cần cho tới 800.000 quân NATO trên khắp châu Âu trong trường hợp bị Nga tấn công đã được tiết lộ.

'Ông trùm thứ 2' của một đế chế truyền thông mang 1,2 tỷ đồng và 50 tấn hàng đi miền Trung cứu trợ
Văn hóa - Giải trí

"Ông trùm thứ 2" của một đế chế truyền thông mang 1,2 tỷ đồng và 50 tấn hàng đi miền Trung cứu trợ

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, "ông trùm thứ 2" của “đế chế” truyền thông giải trí Điền Quân – đã cùng ê-kíp thực hiện chuyến cứu trợ người dân vùng lũ tại miền Trung.

Loạt chính sách hỗ trợ HTX làm giàu, trở thành bệ đỡ cho nông nghiệp đô thị TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Loạt chính sách hỗ trợ HTX làm giàu, trở thành bệ đỡ cho nông nghiệp đô thị TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang có nhiều chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp từ xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ cao đến trợ vốn với lãi suất ưu đãi để tăng doanh thu, trở thành bệ đỡ cho ngành nông nghiệp đô thị của thành phố.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng: 'Mưa lũ quá lớn, ngoài khả năng chịu đựng của hạ tầng'
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng: "Mưa lũ quá lớn, ngoài khả năng chịu đựng của hạ tầng"

Tin tức

Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng cho biết, các đợt mưa lũ diễn ra liên tiếp với cường độ cao trong năm 2025 đã vượt quá khả năng hỗ trợ và chống chịu của hệ thống hồ đập. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định việc vận hành thời gian qua vẫn đảm bảo đúng quy trình, tuy nhiên hậu quả vẫn xảy ra do "mưa lũ quá lớn, ngoài khả năng chịu đựng của hạ tầng".

Hơn 1 triệu học sinh TP.HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam chờ lập tiếp kỷ lục thế giới
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 1 triệu học sinh TP.HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam chờ lập tiếp kỷ lục thế giới

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 1/12, hơn 1 triệu học sinh của hơn 1.500 trường toàn TP.HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam hướng tới lập kỷ lục thế giới.

Nhóm yêu quái nào suýt làm hại Đường Tăng lại thoát hiểm một cách kỳ lạ?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhóm yêu quái nào suýt làm hại Đường Tăng lại thoát hiểm một cách kỳ lạ?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tây du ký, hầu hết yêu quái dám đụng đến Đường Tăng đều bị trừng phạt thích đáng. Thế nhưng, có một nhóm yêu quái lại thoát án tử một cách khó hiểu.

Đà Nẵng xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk: Thần tốc dựng lại mái nhà trước tết nguyên đán
Tin tức

Đà Nẵng xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk: Thần tốc dựng lại mái nhà trước tết nguyên đán

Tin tức

Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã xuất quân đưa gần 100 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến Đắk Lắk để khẩn trương hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

3

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

4

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

5

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ