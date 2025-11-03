Bão Kalmaegi - bão số 13 chưa đổ bộ, sạt lở đất khiến nhà dân nứt toác ở Gia Lai, buộc phải di dời khẩn cấp

Gia Lai: Di dời khẩn 4 hộ dân khỏi khu vực sạt lở đất tại phường Bồng Sơn

Tối 3/11, ông Trương Nam Phong - Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 4 hộ dân với 11 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất tại khu phố Lại Khánh Tây để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Căn nhà bếp của người dân phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai đổ sập do sạt lở. Ảnh: ND.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, khu vực này đã xảy ra một vụ sạt lở đất. Khối lượng đất sạt ước tính khoảng 5m³, làm sập hoàn toàn tường nhà bếp của gia đình bà Nguyễn Thị Luyện (sinh năm 1978).

Sạt lở đồi núi gây hư hỏng nhà dân ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: ND.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Đảng ủy và UBND phường Bồng Sơn đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục. Chính quyền phường đã tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân sống gần khu vực sạt lở đến nơi trú ẩn an toàn. Lực lượng dân quân cơ động phường cũng được huy động túc trực 24/24 tại khu vực để theo dõi diễn biến, ngăn không cho người dân quay lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Chính quyền phường Bồng Sơn di dời dân gần khu vực đồi núi đến nơi an toàn. Ảnh: ND.

“Chính quyền phường đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở để có phương án khắc phục lâu dài, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão”, ông Phong cho hay.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, tại khu vực phía Đông của tỉnh hiện có 4 điểm có nguy cơ sạt lở cao khi mưa lũ. Núi Gành (xã Đề Gi): 66 hộ / 300 khẩu. Núi Cấm (xã Cát Tiến): 64 hộ / 232 khẩu. Trà Cong (xã An Hòa): 77 hộ / 257 khẩu. Thôn 3 (xã Vĩnh Sơn): 40 hộ / 132 khẩu.

Trong những ngày qua, chính quyền các địa phương đã chủ động sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao. Cụ thể, 6 hộ với 20 nhân khẩu tại Trà Cong đã được sơ tán ngày 29/10 và hiện đã trở về nhà; trong khi 15 hộ với 51 nhân khẩu tại Núi Gành được sơ tán xen ghép từ ngày 29/10 và hiện vẫn chưa trở về nhà để đảm bảo an toàn.

Bão Kalmaegi được dự báo sẽ mạnh với sức gió cấp 13, giật trên cấp 16 - 17 khi đi vào giữa Biển Đông, kèm theo mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày.

Hiện, tỉnh Gia Lai đã lên kế hoạch sơ tán dân tại 58 xã, phường khu vực phía đông tỉnh từ 7 giờ ngày 5/11, thời điểm bão dự kiến đi vào Biển Đông. Công tác sơ tán phải hoàn tất trước 17 giờ ngày 6.11, với dự kiến 32.800 hộ, 116.100 người được sơ tán theo hình thức xen ghép và 3.500 hộ, 11.870 người theo hình thức tập trung.