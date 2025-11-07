Bão số 13 tàn phá Đắk Lắk, Gia Lai khiến 3 người tử vong do sập nhà, hơn 2.800 căn nhà hư hỏng

Sáng 7/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở gây thiệt hại nặng về người và tài sản do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra.

Theo thống kê sơ bộ, do ảnh hưởng của bão số 13, toàn tỉnh Đắk Lắk có 2 người tử vong (nạn nhân là ông Nguyễn Quang T. và ông Phạm Ngọc T. cùng trú thôn 4, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk do sập nhà chấn thương và tử vong sau đó), 2 người bị thương, 12 căn nhà bị sập, 326 nhà tốc mái và 147 nhà bị ngập nước.

Hàng trăm căn nhà ở Đắk Lắk bị tốc mái, hư hỏng nặng sau cơn bão số 13 Kalmaegi đổ bộ. Ảnh TT

Nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng, trong đó kè Bạch Đằng sạt lở nghiêm trọng, ước thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng. Ngoài ra, gần 54.000 lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại, với tổng giá trị ước tính hơn 21 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi nhiều nơi ở phía Đông Đắk Lắk ngập sâu dưới nước. Ảnh TT

Trên địa bàn phường Phú Yên, bị gãy 1 trụ điện, 5 trụ đèn chiếu sáng (trên đường Hùng Vương từ đường Võ Thị Sáu đến Sân bay Tuy Hòa), ngã đổ 90 cây xanh.

Các tuyến giao thông như ĐT 643, ĐT 649, ĐH.39, ĐH.32 bị sạt lở, ách tắc cục bộ; một số cầu, đường tại xã Ea Kly, Xuân Cảnh, Đồng Xuân bị ngập sâu, chia cắt tạm thời.

Bão số 13 làm 1 người tử vong hơn 2.300 căn nhà ở Gia Lai hư hỏng

Sáng 7/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, hoàn lưu bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đã gây thiệt hại nặng trên địa bàn, làm 1 người tử vong, 2 người bị thương, hàng nghìn nhà dân và diện tích hoa màu bị hư hại, tổng thiệt hại ước tính hơn 80 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh, đến 5h sáng 7/11, toàn tỉnh có 1 người tử vong (bà Nguyễn Thị G., 60 tuổi, ở phường An Nhơn, thị xã An Nhơn) do sập mái nhà, 2 người bị thương, hơn 2.300 ngôi nhà hư hỏng, trong đó 43 nhà sập hoàn toàn và 2.282 nhà tốc mái.

Mái nhà bị hất văng xuống trên đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn (Gia Lai). Ảnh TH

Bão và mưa lớn cũng khiến 1 thuyền bị chìm, 3 điểm giao thông bị sạt lở tại xã An Vinh, nhiều khu dân cư ven biển Hoài Nhơn bị ngập sâu 50–80cm.

Hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều gia súc, gia cầm chết, hệ thống điện và thông tin liên lạc tại nhiều nơi bị gián đoạn.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện mất điện diện rộng, cây xanh, trụ điện, bảng hiệu bị đổ gãy hàng loạt. Lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 80,2 tỷ đồng, con số này có thể còn tăng khi các địa phương vùng sâu, vùng xa tiếp tục cập nhật báo cáo.