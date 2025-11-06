Lý Sơn Quảng Ngãi bão số 13 đã tăng lên cấp 9-10

Vào khoảng 16 giờ 30 phút, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, hiện gió tại đảo Lý Sơn đang là cấp 9-10. Trước đó vào chiều cùng ngày, chính quyền đặc khu Lý Sơn đã hoàn tất sơ tán trên 130 hộ/250 nhân khẩu ở khu vực nguy hiểm đến nơi ở an toàn.

Lý Sơn, Quảng Ngãi bão số 13 đã tăng lên cấp 9-10. Clip: Công Xuân

Chiều 6/11, UBND tỉnh Gia Lai đã chính thức thông báo cấm đường do cơn bão số 13 Kalmaegi sắp đổ bộ

Cột sóng cao 5 mét xuất hiện ở xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai chiều 6/1. Ảnh: Dũ Tuấn

Siêu bão số 13 mạnh cấp 14, giật cấp 17 - cấp đặc biệt nguy hiểm, sẽ đổ bộ vào Gia Lai chiều tối nay (6/11). UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu mọi người dân ở khu vực phía Đông tỉnh (khu vực Bình Định cũ) không ra đường từ 15h30, cấm các phương tiện di chuyển trên đường từ lúc 17h hôm nay.

Trong khi đó, ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu (Cù Lao Xanh, Gia Lai) cho biết, đã di dời 275 hộ, với 580 người đến nơi trú tránh an toàn.

Theo ông Hưng, Nhơn Châu là xã đảo cách đất liền hơn 20 km, là nơi đón bão số 13 đầu tiên. Hiện nay, sóng biển đã lên cao từ 3 đến 5 mét, nước biển đã ngập vào trụ sở UBND xã Nhơn Châu.

Người dân ở xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai được sơ tán đến nơi trú tránh bão. Ảnh: Dũ Tuấn

Trước tình hình bão mạnh, sóng biển dữ dội nên người dân hết sức chấp hành nghiêm vận động, khuyến cáo của chính quyền địa phương tuyệt đối không ra ngoài khi mưa bão. Hiện tại, trên địa bàn có tổng 605 hộ, 1.560 người. Số người dân vận động di dời được đưa đến các nơi ở tập trung như Đồn Biên phòng Nhơn Châu, Trạm Y tế xã và các trường học.

"Công tác dự trữ lương thực, thực phẩm được chuẩn bị chu đáo: toàn xã có 10 tấn gạo dự phòng; các hộ kinh doanh trên đảo còn có khoảng 450 thùng mì tôm, 400 ràng bánh tráng, 300 bình nước uống và nhiều loại thực phẩm khô khác, đủ phục vụ người dân trong 30 ngày nếu xảy ra tình huống bị cô lập do bão", ông Hưng thông tin.

Triển khai ứng phó khẩn cấp



Ngày 6/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp chủ trì họp với các bộ, ngành và địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tại Sở Chỉ huy tiền phương để chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với bão số 13.



Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 208/CĐ-TTg (ngày 04/11) yêu cầu các địa phương từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa chủ động phương án phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa, vùng dân cư ven biển và miền núi.



Các địa phương đã chủ động triển khai công tác di dời dân, vận hành hồ chứa, bố trí lực lượng xung kích ứng trực. Tỉnh Gia Lai đã sơ tán 2.337 hộ/7.097 nhân khẩu khỏi khu vực nguy hiểm; Khánh Hòa và Gia Lai cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 6–7/11 để bảo đảm an toàn.



Tối 5/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp với các sở, ban, ngành và các xã, phường về công tác phòng chống bão số 13.



Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin bão số 13 rất mạnh, di chuyển nhanh, tăng cấp trong di chuyển, thời điểm hiện tại, sức gió không có dấu hiệu suy giảm. Đường đi của bão sẽ hướng thẳng Quy Nhơn. Từ trưa 6/11 bắt đầu mưa to. Dự báo, tối 6/11, bão số 13 đổ bộ vào đất liền, gặp triều cường, vì vậy, vùng ven biển khả năng nước dâng rất cao, lên 7-8 m.



"Chúng tôi yêu cầu các nhà máy thủy điện và hồ thủy lợi từ nay đến hết chiều 6/11 phải thực hiện xả nước mức tối đa để đảm bảo an toàn vùng hạ du trong bão và mưa lũ. Các hoạt động di dời người dân phải hoàn thành trước 12 giờ ngày 6/11. Đặc biệt, từ 18 giờ ngày 6/11, tuyệt đối không cho người dân ra đường ở khu vực phía Đông", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.



Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, ngoài Quy Nhơn chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, phía Tây tỉnh Gia Lai, gió có thể giật cấp 9 đến cấp 11. Vì vậy, khu vực này cũng cần triển khai ngay các giải pháp ứng phó kịp thời.

17:3 Một số phường trung tâm ở Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã bị cắt điện

Lực lượng chức năng đã rào chắn, không cho người dân di chuyển qua cầu Thị Nại, cây cầu vượt biển dài nhất Gia Lai.

Ảnh: Dũ Tuấn

Cấm đường tại cầu Thị Nại. Ảnh: Dũ Tuấn

17:6 Các lực lượng đưa hơn 200 hộ dân tổ dân phố Thành Đạt và Thành Phát, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa đến nơi an toàn để tránh trú bão. Đồng thời cấm người dân đến khu vực nguy cơ sạt lở cao.

Clip: Công Tâm

17:9 Phường Quy Nhơn (Gia Lai) nhiều cây xanh, chậu cây, bảng quảng cáo, khu vui chơi bị gió bão thổi bay

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại phường Quy Nhơn (Gia Lai), sau lệnh cấm, đường phố vắng tanh, không có người ra đường.

Ảnh: Dũ Tuấn

Ảnh: Dũ Tuấn

17:13 Cảnh báo mưa, gió lớn trên QL26, đoạn qua xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk: Nhiều cây gãy đổ, nguy cơ tai nạn cao

Tuyến QL26 qua địa bàn xã M'Đrắk (Đắk Lắk) hiện mưa to, gió lớn, nhiều cây ngã đổ, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ tai nạn cao.

Đội CSGT ĐB số 2 - Phòng PC08 Đắk Lắk khuyến cáo các phương tiện tạm dừng tại cây xăng, điểm dừng hoặc đất trống, chờ bão đi qua mới tiếp tục di chuyển. Trường hợp gặp sự cố, đưa xe sát lề, bật đèn khẩn cấp và đặt cảnh báo cách xe tối thiểu 150m.

Clip: Công Nam

17:21 Lực lượng dân quân ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ sữa cho khoảng hàng trăm hộ trú bão khu vực thôn Thành Đạt và Thành Phát

Ảnh: Công Tâm

Ảnh: Công Tâm

17:25 Đắk Lắk ghi nhận thiệt hại ban đầu do bão số 13

Chiều 6/11, ông Nguyễn Đức Thảo, Chủ tịch UBND xã M’Đắk (Đắk Lắk) cho biết địa phương đang ghi nhận thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmagi).

“Hiện gió vẫn đang rất mạnh, một số phòng học của trường THCS và khoảng 5 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh bị đổ ngã”, ông Thảo thông tin.

Tại trường THCS Hùng Vương, cô Đỗ Thị Loan, Hiệu trưởng, cho biết các phòng bị tốc mái gồm phòng Ngoại ngữ và phòng Bộ môn Khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, lực lượng phòng chống bão tại trường đã kịp thời di dời các thiết bị điện tử về nơi an toàn.

Chính quyền địa phương cùng công an, dân quân và người dân đang khẩn trương khắc phục tạm thời, hỗ trợ di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Ảnh: Công Nam

Ảnh: Công Nam

17:30 Tại cảng cá Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, hàng ngàn ghe tàu đã neo đậu đúng quy định. Các ngư dân đã di chuyển về nhà tránh trú bão.

Clip: Công Tâm

17:34 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác phòng chống lụt bão

Chiều 6/11, tổ công tác số 1, do ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác phòng chống lụt bão các điểm trên địa bàn Khánh Hòa, theo đó kiểm tra cầu gỗ Phú Kiểng và các điểm nguy cơ trên địa bàn. Cùng đi với đoàn còn có lãnh đạo các Sở, ngành và chính quyền địa phương.

Ảnh: Công Tâm

Lâm Đồng: Các xã, phường được chủ động cho học sinh nghỉ học ứng phó bão Kalmaegin

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã giao quyền chủ động cho UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị, trường học trực thuộc sở chủ động cho học sinh nghỉ học để ứng phó bão số 13.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra mức độ an toàn của các công trình trường học, đặc biệt là khu nhà ở bán trú, ký túc xá, tường rào, mái che, hệ thống điện, cây xanh,… để kịp thời có biện pháp gia cố, khắc phục, di dời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

Đặc biệt, các xã, phường, đặc khu có phương án chủ động cho học sinh nghỉ học ở những khu vực nguy hiểm, ngập sâu, sạt lở, gió mạnh theo diễn biến thời tiết. Sau đó, bố trí cho học sinh học bù phù hợp sau khi điều kiện ổn định.

Trong ngày 6/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã phân công lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành trực ứng phó bão số 13 theo 3 khu vực. Các ca trực sẽ chỉ đạo UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai. Đồng thời chỉ đạo kiểm tra, rà soát lực lượng, vật tư, phương tiện, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông trong trường hợp mưa, lũ kéo dài.

Ảnh: Văn Long

17:49 Gió rít mạnh ở trung tâm Quy Nhơn, Gia Lai

Nhiều nhà dân bị hư hỏng, gió bật vỡ kính cửa. Hiện tại, khu vực trung tâm đang cúp điện.

Ngày 6/11, hơn 350 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 đã cơ động về các xã An Lương, Tuy Phước, An Nhơn Đông, phường Quy Nhơn của tỉnh Gia Lai để giúp Nhân dân phòng chống bão.

Sau khi đến các vị trí, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã bắt tay ngay vào công việc giúp người dân, di dời đến nơi an toàn, gia cố, chằng chéo nhà cửa để phòng chống bão. Dù thời tiết mưa lớn, nhưng với tình cảm, mệnh lệnh từ trái tim, cán bộ, chiến sĩ không quản khó khăn với tinh thần "Vì Nhân dân quên mình".

Sau hơn 5h dầm mình trong mưa, hơn 50 hộ dân đã được cán bộ, chiến sĩ của đơn vị di dời về nơi an toàn. Hàng trăm căn nhà, tàu thuyền, ghe... được đơn vị đã gia cố, chằng chéo, neo đậu.

17:54 Đắk Lắk cấm người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bão ra đường

Trước diễn biến nguy hiểm của bão số 13, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ra chỉ thị yêu cầu từ 16h30 ngày 6/11 cấm người dân ở các khu vực ảnh hưởng bão ra đường đến khi bão đi qua (trừ lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ).

Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông từ xã Hòa Xuân đến Xuân Lộc thuộc tỉnh Đắk Lắk. Chính quyền và lực lượng chức năng khẩn trương di dời người dân ở khu vực xung yếu, nhà không kiên cố đến nơi an toàn, đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự và triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Cây ngã đổ chắn ngang đường tại đường tránh Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: người dân cung cấp

18:6 Xã miền núi Đà Nắng sơ tán 196 hộ dân ứng phó bão số 13

Chiều 6/11, UBND xã Trà Đốc (Đà Nẵng) cho biết, để ứng phó với cơn bão số 13, các tổ công tác của xã đã vận động sơ tán người dân ở vùng nguy hiểm, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cụ thể, đến chiều 6/11, UBND xã đã sơ tán 196 hộ dân đến nơi an toàn. Trong đó, tại địa bàn thôn 7 của xã Trà Đốc đã xuất hiện vết nứt dài dưới chân đồi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, ông Phan Duy Hưng đã trực tiếp tổ chức vận động và sơ tán 25 hộ dân ở đây.

Thông tin từ UBND xã Trà Đốc cho hay, các tổ công tác sẽ tiếp tục trực tiếp hướng dẫn di dời và hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, trụ sở, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, các công trình công cộng và các khu vực trọng yếu khác.

Xuất hiện vết nứt tại khu dân cư xã Trà Đốc (Đà Nẵng), Chủ tịch UBND xã Trà Đốc trực tiếp xuống vận động sơ tán nhân dân. Ảnh: Thiên Thức

Chiều ngày 6/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã đến thăm hỏi động viên các lực lượng tham gia công tác ứng phó với bão số 13 và người dân đang tránh trú bão tại điểm sơ tán bão tập trung Đồn Biên phòng Tam Thanh, phường Quảng Phú.

Tại đây Bí thư thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần chủ động của chính quyền địa phương trong triển khai các phương án ứng phó với bão số 13 cũng như tham gia hỗ trợ người dân, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho hơn 20 hộ dân đang thực hiện sơ tán tránh bão tập trung ở Đồn Biên phòng Tam Thanh. Đồng thời đề nghị, chính quyền địa phương đảm bảo bố trí nơi ở cũng như thực phẩm, nước uống cho bà con trong suốt thời gian sơ tán, tránh bão. (Trương Hồng ghi)

Hình ảnh Bí thư Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thăm, động viên, tặng quà cho người dân trú bão ở Đồn Biên phòng Tam Thanh. Ảnh: PQP

Video ấm lòng chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh ( Đà Nẵng) đút từng miếng cơm cho người già sơ tán tránh bão số 13.

18:23 Tại phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai có mưa nhẹ, gió rất mạnh, khiến cây cối ngã đổ.

"Chưa bao giờ tôi thấy gió mạnh như thế. Tôi rất lo lắng", ông Nguyễn Anh chia sẻ.

18:25 Đắk Lắk di dời hơn 9.000 người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, do ảnh hưởng của bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) dự báo từ trưa 6 đến hết ngày 7/11, khu vực phía Đông tỉnh có khả năng mưa rất to, lượng mưa 200 - 300 mm, có nơi trên 400 mm.

Tính đến 16h ngày 6/11, toàn tỉnh đã di dời 2.625 hộ với 7.976 người ra khỏi khu vực nguy hiểm do bão; đồng thời sơ tán 334 hộ với 1.202 người ở vùng có nguy cơ ngập lụt. Các địa phương đã hoàn thành công tác di dời trước thời điểm bão đổ bộ.

Toàn bộ 2.555 tàu cá với hơn 10.200 lao động đã về nơi neo đậu an toàn; hơn 6.400 bè nuôi trồng thủy sản cũng được chằng chống, gia cố. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trong tỉnh đang được vận hành an toàn, theo đúng lệnh điều hành của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự.

Thiệt hại ban đầu ghi nhận không có người bị nạn. Một số khu vực thuộc xã Ea Kly bị ngập khoảng 4 ha cây trồng và 500 m đường giao thông bị ngập sâu khoảng 0,5 m.

UBND tỉnh đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 13, ban hành các công điện khẩn chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”, chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh và cứu hộ, cứu nạn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các địa phương theo dõi sát tình hình mưa bão, mực nước sông, hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, đồng thời phối hợp kiểm tra, hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất sau bão.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp của Sở chỉ huy tiền phương, triển khai công tác ứng phó với bão số 13

18:29 Gió thổi rất mạnh ở trung tâm Quy Nhơn, Gia Lai.



18:54 Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tiếp tục bắn súng hiệu cảnh báo bão số 13

Vào khoảng 18 giờ, ngày 6/11, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 Kalmaegi, tại khu vực biển Sa Huỳnh, phường Sa Huỳnh, 1 trong số khu vực dự báo là tâm bão ở Quảng Ngãi, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tiếp tục bắn pháo hiệu để cảnh báo cho người dân và phương tiện đang nằm trong khu vực này.

Clip: Công Xuân

19:0 Tại Khánh Hòa mưa to, sóng vỗ dồn dập tại bãi biển Nha Trang, nhiều người dân và du khách hiếu kỳ đứng trên bờ để xem

Clip: Công Tâm

19:5 Nhiều nơi ở Đà Nẵng mưa lớn

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, khoảng 18h50, tại phường Sơn Trà (Đà Nẵng) dù nằm ngoài tâm bão số 13 nhưng trời mưa tầm tã.

Chị Lê Lâm (trú phường Sơn Trà) chia sẻ: "Đà Nẵng vừa ảnh hưởng mưa lũ kéo dài nhiều ngày cuối tháng 10. Nay lại mưa lớn vì bão, người dân và chính quyền rất vất vả ứng phó".

Theo dự báo, đất liền ven biển thành phố bao gồm các điểm dự báo Hải Châu, Hòa Khánh, Hải Vân, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội An, Điện Bàn có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; các điểm dự báo Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành có gió mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9–10.

Từ tối nay (6/11) đến ngày (7/11) tại các xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa các điểm dự báo: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc phổ biến 100–200mm, có nơi trên 300mm; Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình phổ biến 100–250mm, có nơi trên 350mm; Hòa Tiến, Hải Vân, Thạnh Mỹ, Đông Giang, Tây Giang phổ biến 80–150mm, có nơi trên 200mm; Quế Sơn, Tiên Phước, Khâm Đức, Trà My phổ biến 100–300mm, có nơi trên 400mm.

Đà Nẵng mưa tầm tã do ảnh hưởng của bão số 13. Clip: ĐT

19:7 Sóng gió quá to, tạm dừng tìm kiếm 3 người bị trôi dạt trên thúng ở vùng biển đặc khu Lý Sơn

Theo thông tin từ Biên phòng Lý Sơn, trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 6/11 , ông D.Q.C (sinh năm 1981, ở thôn Tây An Vĩnh, Lý Sơn, do mẫu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn (thuộc thôn Tây An Vĩnh, Lý Sơn), nhảy xuống biển tự vẫn.

Sau đó ông Lê Văn Sanh (1988) ở thôn Tây An Hải và ông Phan Duy Quang (1978) ở thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn dùng thúng đi ra và cứu vớt được ông D.Q.C. Tuy nhiên do sóng và gió quá lớn nên cả 3 người không thể chèo thúng vào bờ được. Thấy vậy lực lượng chức năng Lý Sơn đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035), do ông Đặng Văn Thành (sinh 1972) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm. Đến 17 giờ 50 phút, do sóng to, gió lớn việc tìm kiêm tạm dừng. Hiện 03 người trên thúng đang trôi dạt trên biển. (C.Xuân - M.Văn)

19:10 Đường Hùng Vương, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk nhiều cây gãy, đổ ra đường, mưa lớn

Clip: Công Tâm - Thu Thanh

19:13 Quảng Ngãi: Di dời khẩn cấp 58 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở núi

Đến tối 6/11, chính quyền xã Ngọc Linh đã hoàn tất sơ tán khẩn cấp toàn bộ 48 hộ dân/ 170 nhân khẩu của thôn Đăk Thun và 10 hộ dân/ 40 nhân khẩu của thôn Đăk Nai đến tạm trú tại điểm trường thôn Ngọc Súc. Đây là số hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở núi.

Ông Nguyễn Hữu Thìn, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh cho biết, trước mắt xã đã cung cấp mì tôm, nước và bánh cho người dân; nếu mưa bão kéo dài, ngày mai sẽ tổ chức nấu ăn và vận chuyển đến tận nơi để phục vụ bà con. Điểm trường thôn Ngọc Súc có nhiều phòng, được bố trí chiếu, chăn mền để người dân nghỉ ngơi tạm thời.

Chị Y Hot (thôn Đăk Thun) cho biết, khi được địa phương vận động di dời khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, cả gia đình 5 người đều đi theo hướng dẫn của xã. Tại trường, gia đình được bố trí chỗ ở, được hỗ trợ mì tôm nên rất yên tâm lánh nạn, chờ bão tan sẽ về lại nhà sản xuất.

Ảnh: V.Tùng-C.Xuân

Ảnh: V.Tùng-C.Xuân

19:21 Gió rít mạnh, tiếng va chạm rầm rầm hung tợn ở Gia Lai

"Cầu mong bão qua nhanh. Điện đã cúp cả phố rồi. Gió thì rít mạnh khủng khiếp. Tiếng va chạm rầm rầm không ngớt càng ngày càng hung tợn, hãi thật sự!", chị Hải Yến ở Gia Lai chia sẻ.

Mái nhà dân ở trung tâm Quy Nhơn, Gia Lai bị thổi bay. Ảnh: Dũ Tuấn

19:26 Tại trung tâm Quy Nhơn, Gia Lai bất ngờ lặng gió

Đang mưa to gió lớn, tại trung tâm Quy Nhơn, Gia Lai bất ngờ lặng gió, không gian yên ắng. Cây cối ngã đổ khắp nơi.

Clip: Dũ Tuấn

19:41 Bão cuốn bay mái nhà ở Gia Lai, 7 người may mắn thoát nạn

Tối 6/11, chị Lê Thị Phương, ở xóm Đảo, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, cho biết mái nhà của gia đình chị vừa bị bão cuốn bay toàn bộ.

“Khi gió lớn cuốn bay mái nhà, cả gia đình gồm 7 người đang ở trong nhà. Mọi người chui vào một phòng nhỏ nên tạm thời an toàn. May mắn không ai bị thương, nhưng mọi người đang rất lo lắng không biết tiếp theo sẽ như thế nào”, chị Phương nói.

Theo chị Phương, hiện trời đã tạnh mưa, và im gió, nhưng mái nhà đã bị cuốn bay, một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng.

Ngôi nhà của Lê Thị Phương, ở xóm Đảo, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai vừa bị bão cuốn bay toàn bộ mái.

19:46 Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - ông Nghiêm Xuân Thành cùng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại khu neo đậu tàu thuyền Ninh Hải

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, đại diện các lực lượng chức năng cho biết 100% tàu thuyền đánh bắt xa bờ đã vào neo đậu an toàn. Đặc biệt, đối với 54 lồng bè với 67 người dân trên vịnh, lực lượng biên phòng và địa phương đã vận động, di dời toàn bộ người dân vào bờ. Đồng thời, chính quyền đã di dời khoảng 100 hộ dân ở các vùng trũng, thấp, có nguy cơ sạt lở đến Đồn Biên phòng và các trụ sở an toàn. ​

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Bí thư Nghiêm Xuân Thành ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của các lực lượng tại phường Đông Ninh Hòa là "rất đầy đủ và chu đáo". ​

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương phải quản lý chặt chẽ tình trạng này, tuyên truyền liên tục về diễn biến của bão và "trong bất kỳ tình huống nào cũng không được chủ quan, lơ là". ​

Ông Nghiêm Xuân Thành yêu cầu, ưu tiên số một, đặt lên hàng đầu là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con. Các địa phương phải tiếp tục rà soát, di dời và "thậm chí là quyết liệt" đưa bà con ở các vùng trũng, vùng có nguy cơ ngập úng, sạt lở đến các trụ sở cơ quan nhà nước, các vị trí an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - ông Nghiêm Xuân Thành cùng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại khu neo đậu tàu thuyền Ninh Hải. Ảnh: Công Tâm

19:58 Đắk Lắk: Giải cứu kịp thời hai vợ chồng và cháu bé khi nhà sập

Khoảng 19h30 hôm nay (6/11), một lãnh đạo phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, cho biết nhiều người dân gọi điện báo nhà đã sập, trong đó có một ngôi nhà đối diện Trại giam Long Bình, tổ dân phố Long Bình, phường Sông Cầu.

Theo sở chỉ huy tiền phương ở UBND phường Sông Cầu, khi phát hiện nhà người dân bị sập gần Trại giam Long Bình, các chiến sĩ đang ứng trực tại đây đẫ kịp thời giải cứu thành công hai vợ chồng trên 60 tuổi cùng một cháu bé hai tuổi, đang ở trong căn nhà bị sập nói trên.

Hiện, ba người được cứu đã được đưa vào khu tập thể an toàn.

Ông Nguyễn Minh Thao, Bí thư chi bộ Tổ dân phố Phước Lý, phường Sông Cầu, cho biết một số người dân gọi điện cá nhân báo nhà bị tốc mái, sập, cây cối đổ rất nhiều.

20:25 Cây xanh lớn đổ chắn đường, ùn tắc tại Đắk Lắk

Bão số 13 làm một cây xanh lớn tại Km 19 đường tránh Buôn Hồ, xã Cuôr Đăng, đổ ngang đường, gây ùn tắc. Lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt phân luồng, cắt dọn, may mắn không có thương vong.

Ngay khi nhận thông tin, trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đã có mặt kịp thời, phân luồng giao thông và đưa thân cây vào lề đường.

Hiện khu vực vẫn có gió mạnh, mưa lớn, nguy cơ cây xanh, bảng hiệu đổ ngã. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không ra đường, tránh khu vực cây cao, công trình tạm hoặc cầu tràn để đảm bảo an toàn trong bão.

Clip: Công Nam

20:28 Cận cảnh một căn nhà tại phường Tuy Hòa, Đắk Lắk bị tốc mái, nhiều cây xanh ngã đổ

Clip: Công Tâm - Chiến Minh



21:7 Người dân miền núi Đà Nẵng ấm cúng tại nơi sơ tán trãnh bão số 13



Để đảm bảo an toàn cho người dân trong khi bão số 13 đổ bộ, nhiều địa phương miền núi Đà Nẵng đã sơ tán các hộ dân xung yếu đến các khu vực an toàn. Các trường học, trụ sở, nhà văn hoá của thôn... ở khu vực cao vững chắc được chọn làm nơi sơ tán cho người dân.

Tại đây, người dân được cung cấp đầy đủ lương thực thiết yếu, bên cạnh đó chính quyền cũng khuyến cáo người dân mang theo lương thực vật dụng cần thiết để phòng khi mưa bão kéo dài.



Ảnh: Đình Thiên

Ảnh: Đình Thiên

Ảnh: Đình Thiên

Ảnh: Đình Thiên

Ảnh: Đình Thiên

Trao đổi với PV Dân Việt vào lúc 21h đêm nay (6/11), đại diện UBND xã Nam Trà My, xã miền núi TP.Đà Nẵng cho biết, địa phươg nay sơ tán người dân về các trường học, trung tâm tổ chức phiên chợ sâm, nhà văn hoá. " Tại các địa điểm sơ tán, trước tình hình dự báo, xã đã huy động thôn trưởng rà soát và cung cấp gạo, mỳ tôm, nước uống tại các địa điểm này cho bà con yên tâm. Đêm nay bà con sẽ ấm cúng tại nơi sơ tán tập trung. Ngoài ra, xã cũng có phương án chiến đấu lâu dài trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp hơn". (Đình Thiên ghi)

21:20 Nhà sập, 1 người tử vong tại Đắk Lắk trong bão số 13

Tối 6/11, một lãnh đạo Đảng ủy xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk xác nhận với PV Dân Việt, do ảnh hưởng của bão số 13, khoảng 20 giờ cùng ngày một căn nhà trên địa bàn xã bị sập, khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông N.Q.T (45 tuổi, ngụ xã Xuân Lãnh).

Tối cùng ngày, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu huy động tất cả lực lượng, phương tiện sẵn sàng, lập nhiều mũi hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão như nhà sập, tốc mái, ngập nước, không chờ hết bão mới triển khai.

Tại phường Xuân Đài, một hộ dân có 4 người, trong đó 1 người khuyết tật, bị sập nhà và đang cần hỗ trợ khẩn cấp. Trung tâm ứng trực bão phường Sông Cầu đã liên lạc lực lượng tại chỗ để nhanh chóng tiếp cận và cứu hộ. Trên mạng xã hội, nhiều người dân ở các xã, phường phía Đông Đắk Lắk đăng thông tin cầu cứu về nhà sập, tốc mái, giúp lực lượng chức năng nắm bắt và kịp thời hỗ trợ. (Công Nam ghi)

Một hộ dân phường Sông Cầu bị sập nhà được lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cứu kịp thời. Ảnh: Cắt từ clip T.T

21:35 Hàng quán ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai bị tốc mái, hư hỏng

Tại khu vực dân cư ven đường An Dương Vương, nhiều ngôi nhà, hàng quán, công trình bị gió bão đánh sập, tốc mái. Tại đường Lương Đắc Bằng, nhiều nhà cửa, hàng quán bị gió bão tàn phá, có 2 hàng quán bị đánh sập hoàn toàn.

Anh Nguyễn Ngọc Vy (35 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) cho biết, hàng quán của anh đã bị gió bão cuốn tan hoang. “Khoảng 17 giờ chiều, tôi đang ở trong quán để chằng chống bảo vệ tài sản. Lúc đó, gió quá mạnh giật văng mọi thứ, trụ nhà bị bốc lên cao. Tôi chỉ kịp bỏ chạy ra ngoài thì cả quán đổ sập. Sau khi trở lại thì quán bay hết tất cả, chỉ còn trơ lại một số khung sắt đổ gãy. Tài sản gần 1 tỷ đồng đầu tư, giờ coi như trắng tay”, anh Vy buồn bã nói.

Tương tự, chị Lê Như Thanh Thúy (phường Quy Nhơn Nam) lo lắng nói: “Lần đầu tiên tôi thấy một cơn bão sức gió mạnh như vậy. Nhà hàng của tôi bị gió bão cuốn phá hư hại nặng, nhiều người dân khác cũng bị thiệt hại rất lớn. Nếu sức gió này tiếp tục kéo dài thì tan hoang hết”. (Dũ Tuấn ghi)

Hàng quán ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai bị tốc mái, hư hỏng. Ảnh: Dũ Tuấn

Đến hơn 20 giờ, gió bão quay trở lại, tiếp tục gào rú kéo dài. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Gia Lai cho biết, Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh vẫn đang duy trì, theo dõi các diễn biến phức tạp của bão. “Hiện gió bão đang giật mạnh, phức tạp. Lực lượng quân đội, công an cùng xe thiết giáp được huy động để hỗ trợ các nhà dân bị hư hại, sập”, ông Thương thông tin nhanh.

Ảnh: Dũ Tuấn

Ảnh: Dũ Tuấn

Ảnh: Dũ Tuấn

Ảnh: Dũ Tuấn

22:9 Bão số 13 khiến 1 người tử vong, 3 nhà sập và 23 nhà tốc mái ở Đắk Lắk

Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, tính đến 21h30 tối 6/11, bão số 13 đã khiến một người tử vong, 3 nhà sập, 23 nhà tốc mái tại các xã, phường phía Đông tỉnh.

Cụ thể, tại xã Xuân Lãnh: Khoảng 20h tối cùng ngày, nhà ông Nguyễn Quang T. (SN 1980, thôn 4) bị sập. Ông T. được đưa đến bệnh xá cấp cứu nhưng đã tử vong; Xã Xuân Cảnh: 1 nhà sập, 6 nhà tốc mái; Phường Bình Kiến: 1 phần nhà sập, 4 nhà tốc mái, 1 người bị thương; Các địa phương khác như Tây Hòa, Hòa Hiệp Nam, Sơn Thành, Tuy Hòa, Phú Hòa 1, Phú Yên, Tuy An Bắc, Xuân Lộc, Sông Cầu, Xuân Đài ghi nhận nhiều nhà tốc mái, cây trụ điện ngã, bình điện hạ thế nổ. (Công Nam ghi)

Cây đổ ngang đường trên Quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Công Nam

Hình ảnh nhà dân ở phía Đông Đắk Lắk bị ngập nước. Ảnh người dân cung cấp.

Ảnh: Người dân cung cấp

Nước dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị ngập sâu tại thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Người dân cung cấp

22:30 Miền núi Đà Nẵng mưa gió lớn, nhiều nhà tốc mái, nước từ núi đổ xuống uy hiếp khu dân cư

Đêm 6/11, UBND xã Trà Tập (Đà Nẵng) cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, tại địa bàn xã đêm nay có mưa lớn khiến dòng nước đỏ ngầu từ trên núi đổ xuống có khả năng uy hiếp khu dân cư.

Thấy tình hình nguy hiểm, khi mưa vừa ngớt, khoảng 21h30, chị Trương Thị Luôn, Bí thư Chi bộ thôn 1 xã Trà Tập đã nhanh chóng vận động tổ xung kích tại chỗ ở khu dân cư Cheng Tông dùng dụng cụ đào đường thoát nước dẫn xuống sông, tránh để nước tràn vào nhà dân. Với sự vào cuộc kịp thời, sau gần 1 giờ đồng hồ, dòng nước đỏ ngầu đã được khơi thông chảy xuống sông, đảm bảo an toàn cho khu dân cư Cheng Tông.

Trong khi đó, tại thôn Măng Priu xã miền núi Trà Linh vào lúc 20h45, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, trên địa bàn xã có mưa và gió rất mạnh khiến ít nhất 6 ngôi nhà ở thôn 3 bị tốc mái. (Đình Thiên ghi)