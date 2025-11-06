Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 06/11/2025 19:27 GMT+7

Tin bão số 13 KALMAEGI mới nhất: Ngay lúc này, bão số 13 đã ở trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai, giật cấp 15

P.V Thứ năm, ngày 06/11/2025 19:27 GMT+7
Cập nhật tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19h ngày 6/11, tâm bão số 13 đã ở trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15.
Cập nhật tin bão số 13 KALMAEGI mới nhất

Cập nhật tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19h ngày 6/11, vị trí tâm bão số 13 ở vào khoảng 13.8 độ Vĩ Bắc; 109.2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Mắt bão số 13 lúc 19h ngày 6/11. Ảnh: nchmf.

Loạt xã cảnh báo sạt lở, lũ quét do mưa bão số 13

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ qua (từ 06 giờ đến 18 giờ ngày 06/11), khu vực các tỉnh từ thành phố Huế đến Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nam Đông 60,2mm (TP. Huế); Trà Dơn 71,6mm (TP. Đà Nẵng); Trà Hiệp 162mm (Quảng Ngãi); Đắk Song 148mm (Gia Lai); Ea HMLay 149,2mm (Đắk Lắk); Suối Sung - Hoa Sơn 125mm (Khánh Hòa); Đạ Chais 72mm (Lâm Đồng);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: TP. Huế và TP. Đà Nẵng từ 40-70mm, có nơi trên 110mm; các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng từ 50-90mm, có nơi trên 170mm.

Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 06 giờ tới:

TP. Huế: Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Nam Đông, P. Phú Bài, Phú Lộc; A Lưới 1, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Long Quảng, P. Kim Long, Vinh Lộc.

TP. Đà Nẵng: Nam Trà My, Phước Chánh, Phước Thành, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Tập, Trà Vân; Bà Nà, Bến Giằng, Đồng Dương, Hiệp Đức, Hùng Sơn, Khâm Đức, La Êê, Nông Sơn, P. An Khê, P. Hải Vân, P. Hòa Khánh, P. Liên Chiểu, P. Sơn Trà, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Trà, Quế Phước, Sơn Cẩm Hà, Tam Mỹ, Trà Đốc, Trà Liên, Trà Linh, Trà My, Trà Tân.

Quảng Ngãi: Ba Vinh, Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Minh Long, Ngọc Linh, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Thủy, Tây Trà, Thanh Bồng; Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Xa, Cà Đam, Đăk PLô, Đăk Rve, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Khánh Cường, Măng Ri, Mộ Đức, Nguyễn Nghiêm, P. Đức Phổ, P. Sa Huỳnh, P. Trà Câu, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Tây Thượng, Tây Trà Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng, Vệ Giang, Xốp; Ba Gia, Bình Chương, Bình Minh, Đăk Kôi, Đăk Pék, Đăk Rơ Wa, Đăk Sao, Đông Trà Bồng, Kon Braih, Lân Phong, Nghĩa Giang, Phước Giang, Sơn Mai, Sơn Tịnh, Trà Giang, Trường Giang, Tu Mơ Rông.

Gia Lai: An Hòa, Canh Liên, Canh Vinh, Chư A Thai, Đăk Song, Ia Dreh, Ia Hiao, Ia Pa, Ia Rbol, Ia RSai, Ia Sao, Ia Tul, Kông Chro, P. An Nhơn Nam, P. Ayun Pa, P. Bồng Sơn, Phú Thiện, Phú Túc, Pờ Tó, Uar, Vân Canh; Al Bá, Ân Hảo, An Lão, An Nhơn Tây, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Bình Phú, Bờ Ngoong, Chơ Long, Cửu An, Hoài Ân, Hội Sơn, Ia Hrú, Kon Chiêng, Lơ Pang, P. An Bình, P. An Khê, P. Hoài Nhơn Bắc, P. Quy Nhơn Nam, P. Quy Nhơn Tây, P. Tam Quan, Phù Cát, Phù Mỹ Đông, SRó, Tây Sơn, Tuy Phước Tây, Vạn Đức, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Xuân An, Ya Hội, Ya Ma; An Lương, Ayun, Bàu Cạn, Biển Hồ, Bình An, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Khê, Cát Tiến, Chư Krey, Chư Păh, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê, Đak Đoa, Đak Pơ, Đak Rong, Đak Sơmei, Đề Gi, Đức Cơ, Gào, Hòa Hội, Hra, Ia Băng, Ia Boòng, Ia Dơk, Ia Dom, Ia Grai, Ia Hrung, Ia Khươl, Ia Krái, Ia Krêl, Ia Lâu, Ia Le, Ia Nan, Ia Phí, Ia Pia, Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Tôr, KBang, KDang, Kim Sơn, Kon Gang, Kông Bơ La, Krong, Mang Yang, Ngô Mây, P. An Nhơn, P. An Nhơn Bắc, P. An Nhơn Đông, P. An Phú, P. Bình Định, P. Diên Hồng, P. Hoài Nhơn, P. Hoài Nhơn Đông, P. Hoài Nhơn Nam, P. Hoài Nhơn Tây, P. Hội Phú, P. Pleiku, P. Quy Nhơn, P. Quy Nhơn Bắc, P. Quy Nhơn Đông, P. Thống Nhất, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Sơn Lang, Tơ Tung, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Vĩnh Sơn.

Đắk Lắk: Cư Pơng, Dliê Ya, Đồng Xuân, Đức Bình, Ea Bá, Ea Ly, Ea Riêng, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Krông Búk, P. Bình Kiến, P. Đông Hòa, P. Sông Cầu, P. Tuy Hòa, P. Xuân Đài, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Sơn Hòa, Sơn Thành, Sông Hinh, Suối Trai, Tây Sơn, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Vân Hòa, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Xuân Lộc, Xuân Phước, Xuân Thọ; Cư M’gar, Cư M’ta, Cư Prao, Cư Pui, Cư Yang, Cuôr Đăng, Đắk Liêng, Đắk Phơi, Dang Kang, Dray Bhăng, Dur KMăl, Ea Drăng, Ea Drông, Ea Hiao, Ea Khăl, Ea Kiết, Ea Knốp, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea Na, Ea Ning, Ea Ô, Ea Păl, Ea Phê, Ea Trang, Ea Tul, Ea Wy, Hòa Sơn, Krông Á, Krông Ana, Krông Bông, Krông Năng, Krông Nô, Krông Pắc, Liên Sơn Lắk, M’Drắk, Ô Loan, P. Buôn Hồ, P. Cư Bao, P. Ea Kao, Phú Xuân, Pơng Drang, Tam Giang, Tân Tiến, Vụ Bổn; Buôn Đôn, Ea Bung, Ea H’Leo, Ea Kar, Ea Kly, Ea M’Droh, Ea Nuôl, Ea Rốk, Ea Súp, Hòa Phú, Ia Lốp, Ia RVê, Nam Ka, P. Buôn Ma Thuột, P. Tân An, P. Tân Lập, P. Thành Nhất, Quảng Phú, Yang Mao.

Khánh Hòa: Đại Lãnh, Tu Bông; P. Đông Ninh Hòa, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Vạn Thắng; Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Ninh Hòa, Cam An, Cam Lâm, Công Hải, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Hòa Trí, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Nam Cam Ranh, Nam Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa, P. Ba Ngòi, P. Bắc Cam Ranh, P. Bắc Nha Trang, P. Cam Linh, P. Cam Ranh, P. Hòa Thắng, P. Nam Nha Trang, P. Nha Trang, P. Ninh Hòa, P. Tây Nha Trang, Suối Hiệp, Tân Định, Tây Khánh Vĩnh, Tây Ninh Hòa, Thuận Bắc, Trung Khánh Vĩnh.

Lâm Đồng: Đắk Mil, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đức Lập, Nam Đà; Cư Jút, Đắk Sắk, Đắk Song, Đắk Wil, Đam Rông 1, Đức An, Krông Nô, Lạc Dương, Nam Ban Lâm Hà, Nam Dong, Nam Hà Lâm Hà, Nâm Nung, P. Bắc Gia Nghĩa, P. Cam Ly - Đà Lạt, P. Lâm Viên - Đà Lạt, P. Lang Biang - Đà Lạt, P. Xuân Hương - Đà Lạt, P. Xuân Trường - Đà Lạt, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Hòa, Quảng Phú, Quảng Sơn, Tà Đùng, Thuận An, Thuận Hạnh, Trường Xuân

Đường chưa làm xong, container, xe tải lớn vẫn chạy vào để né trạm BOT
Bạn đọc

Đường chưa làm xong, container, xe tải lớn vẫn chạy vào để né trạm BOT

Bạn đọc

Đường Hùng Vương nối dài (Quảng Trị) chưa hoàn thành nhưng mỗi ngày có nhiều container, xe tải lớn chạy vào để né trạm BOT.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp quyết đoán trong hành động, luôn vượt qua khó khăn, biến cơ hội thành vàng
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp quyết đoán trong hành động, luôn vượt qua khó khăn, biến cơ hội thành vàng

Gia đình

Tử vi ngày mai chắc chắn, ngay cả khi gặp phải những trở ngại lớn, 4 con giáp vẫn sẽ vượt qua mọi khó khăn bằng sự kiên trì và quyết tâm.

Hà Nội giao hơn 17 ha đất tại Mê Linh cho CEO Group triển khai khu đô thị 1.400 tỷ đồng
Nhà đất

Hà Nội giao hơn 17 ha đất tại Mê Linh cho CEO Group triển khai khu đô thị 1.400 tỷ đồng

Nhà đất

Sau hơn một thập kỷ “án binh bất động”, dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh vừa được Hà Nội giao hơn 17 ha đất để tái khởi động. Động thái này mở ra cơ hội hồi sinh cho một trong những dự án lớn nhất tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.

Nuôi thành công con vật nuôi mới, mắn đẻ, lông cứng ở Nghệ An, hễ nói bán con nào người ta 'khiêng' đi con đó
Nhà nông

Nuôi thành công con vật nuôi mới, mắn đẻ, lông cứng ở Nghệ An, hễ nói bán con nào người ta "khiêng" đi con đó

Nhà nông

Nuôi lợn rừng là mô hình chăn nuôi con đặc sản đem lại giá trị kinh tế cao cho gia đình chị Yến, nông dân xóm Tân Thành, xã Nghĩa Thá, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An (trươc thời điểm sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất) với giá lợn rừng bán gấp 2-3 lần so với lợn thường. Trong khi đó lợn rừng là vật có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh.

TP.HCM gia hạn hoạt động phà Bình Quới: Tin vui cho người dân bán đảo Bình Quới - Thanh Đa
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM gia hạn hoạt động phà Bình Quới: Tin vui cho người dân bán đảo Bình Quới - Thanh Đa

Chuyển động Sài Gòn

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và giảm áp lực giao thông khu vực bán đảo Thanh Đa - Bình Quới, UBND TP.HCM vừa đồng ý gia hạn hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới thêm 12 tháng.

Vị Giáo sư của dòng họ danh giá bậc nhất Việt Nam, được Bác Hồ gửi thư khen: 'Một giám đốc có tài'
Xã hội

Vị Giáo sư của dòng họ danh giá bậc nhất Việt Nam, được Bác Hồ gửi thư khen: "Một giám đốc có tài"

Xã hội

GS Nguyễn Lân sinh ngày 14/6/1906 trong một gia đình nhà nông nghèo, hiếu học ở làng Ngọc Lập, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (cũ). Cha mẹ ông sinh tới 17 người con nhưng chỉ sống được 4 người, ông là con út trong nhà. Gia đình nghèo, nên trong ông luôn có một ý chí nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn. Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã là một học sinh xuất sắc.

“Chúng tôi sẽ quét sạch mọi thứ”: Ukraine cảnh báo lạnh người 60 biệt kích Nga đang ẩn náu ở Kupiansk
Thế giới

“Chúng tôi sẽ quét sạch mọi thứ”: Ukraine cảnh báo lạnh người 60 biệt kích Nga đang ẩn náu ở Kupiansk

Thế giới

Theo chỉ huy Yurii Fedorenko – người đứng đầu Trung đoàn Hệ thống Không người lái số 429 “Akhilles” của Ukraine – gần 60 biệt kích Nga vẫn đang ẩn náu bên trong thành phố Kupiansk và lực lượng Ukraine đang ráo riết săn lùng họ.

Bộ trưởng Bộ NNMT làm việc với 3 tập đoàn lớn: Đề nghị tháo gỡ ngay vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Nhà nông

Bộ trưởng Bộ NNMT làm việc với 3 tập đoàn lớn: Đề nghị tháo gỡ ngay vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Nhà nông

Chiều 6/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn hàng đầu thế giới gồm De Heus (Hà Lan), Heineken Việt Nam và Tập đoàn Hùng Nhơn.

Hội thi Sản phẩm trà Shan tuyết và kỹ thuật pha chế trà Tuyên Quang 2025: Tôn vinh hương vị núi rừng
Nhà nông

Hội thi Sản phẩm trà Shan tuyết và kỹ thuật pha chế trà Tuyên Quang 2025: Tôn vinh hương vị núi rừng

Nhà nông

Hội thi Sản phẩm trà Shan tuyết và kỹ thuật pha chế trà Tuyên Quang 2025 thu hút 20 đội dự thi, 87 sản phẩm, lan tỏa giá trị trà cổ thụ và khẳng định, nâng tầm thương hiệu đặc sản Việt.

Vụ nam sinh đâm bạn rồi thả xuống hồ ở Lào Cai: Thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác
Pháp luật

Vụ nam sinh đâm bạn rồi thả xuống hồ ở Lào Cai: Thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác

Pháp luật

Cơ quan điều tra xác định hành vi của V.T.Đ. thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm “Giết người”. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, V.T.Đ mới được 13 tuổi 6 tháng 27 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

CLIP: Giám đốc Trung tâm Khí tượng nói về tác động khó lường của cơn bão số 13 (KALMAEGI)
Nhà nông

CLIP: Giám đốc Trung tâm Khí tượng nói về tác động khó lường của cơn bão số 13 (KALMAEGI)

Nhà nông

Cập nhật tin bão số 13 mới nhất hôm nay, lúc 18h ngày 6/11, vị trí tâm bão số 13 đã ở trên vùng ven bờ biển Đắk Lắk – Gia Lai. Sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có những cảnh báo về tác động của bão số 13.

CSGT TP.HCM lội nước, ứng cứu người dân giữa triều cường lịch sử
Chuyển động Sài Gòn

CSGT TP.HCM lội nước, ứng cứu người dân giữa triều cường lịch sử

Chuyển động Sài Gòn

Tại giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Phú Thuận (quận 7 cũ) và nhiều tuyến đường khác chìm trong biển nước do triều cường dâng cao. Gần 20 cán bộ, chiến sĩ CSGT và đoàn viên thanh niên đã không quản ngại lội nước sâu, túc trực hỗ trợ người dân vượt qua vùng ngập úng.

NATO thừa nhận nguy cơ thất bại đau đớn trong cuộc chiến sinh tử ở châu Âu
Thế giới

NATO thừa nhận nguy cơ thất bại đau đớn trong cuộc chiến sinh tử ở châu Âu

Thế giới

Giới chỉ huy quân sự NATO một lần nữa rung hồi chuông cảnh báo rằng, nếu không nhanh chóng học hỏi từ cuộc chiến tranh Nga–Ukraine và cải tổ khả năng tác chiến cũng như công nghiệp quốc phòng, Liên minh có thể thất bại trong một cuộc xung đột quyết định ở châu Âu.

Người nữ tù binh duy nhất ở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Người nữ tù binh duy nhất ở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Chiều mùng 07 tháng 05 năm 1954, quân Pháp thua trận ở Điện Biên Phủ. Hơn 10 nghìn tù binh bị ta bắt sống, trong đó duy nhất có một nữ tù binh, đó là Geneviève de Gallard - cô nữ y tá xinh đẹp chừng hơn 30 tuổi, nguyên là tiếp viên hàng không đến từ Paris, với cái tên “nữ hoàng của mặt trận”.

Cụ bà 86 tuổi ở Lào Cai được tìm thấy trong rừng sau 2 ngày đi lạc
Tin tức

Cụ bà 86 tuổi ở Lào Cai được tìm thấy trong rừng sau 2 ngày đi lạc

Tin tức

Cụ bà Đặng Mùi Liều, 86 tuổi, trú tại xã Phong Dụ Hạ, tỉnh Lào Cai đi qua đường rừng để thăm người thân nhưng do tuổi cao, đường hiểm trở nên bị mất phương hướng và đi lạc. Lực lượng chức năng xã Phong Dụ Hạ đã tìm thấy bà Liều sau 2 ngày bị lạc trong rừng.

Hai thiếu niên ở Bắc Ninh mang cây đinh ba, táo tợn cướp xe máy trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang
Pháp luật

Hai thiếu niên ở Bắc Ninh mang cây đinh ba, táo tợn cướp xe máy trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Pháp luật

Hai thiếu niên ở Bắc Ninh mang theo cây đinh ba dài khoảng 3 m, chặn đường cướp xe máy của 2 người đi trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang rạng sáng 4/11.

Chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV là công việc kế thừa, tiếp nối công tác quy hoạch cán bộ
Tin tức

Chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV là công việc kế thừa, tiếp nối công tác quy hoạch cán bộ

Tin tức

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát hành thông cáo về ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 14. Dân Việt giới thiệu toàn văn thông cáo.

Người dân chiếm đoạt, sử dụng trái phép căn cước của người khác sẽ bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

Người dân chiếm đoạt, sử dụng trái phép căn cước của người khác sẽ bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Theo luật sư, người dân sử dụng chứng minh nhân dân, thẻ CCCD, thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước của người khác để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính….

TP.HCM cam kết giải ngân 100% vốn đầu tư công, loạt dự án chống sạt lở Thanh Đa 'tăng tốc' về đích
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM cam kết giải ngân 100% vốn đầu tư công, loạt dự án chống sạt lở Thanh Đa 'tăng tốc' về đích

Chuyển động Sài Gòn

Sau 10 tháng, Ban Quản lý dự án Hạ tầng TP.HCM mới giải ngân được 50% kế hoạch vốn 7.654 tỷ đồng nhưng cam kết sẽ hoàn thành 100% mục tiêu vào cuối năm 2025. Cùng lúc, loạt dự án chống sạt lở trọng điểm tại Thanh Đa đang được tái khởi động sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề nghị thêm hai quyền rất quan trọng cho chủ sở hữu công nghệ
Nhà nông

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề nghị thêm hai quyền rất quan trọng cho chủ sở hữu công nghệ

Nhà nông

Tại phiên thảo luận tổ chiều ngày 6/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội đã có những ý kiến góp ý cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Ấn bản thế giới đặc biệt
Văn hóa - Giải trí

Ấn bản thế giới đặc biệt

Văn hóa - Giải trí

Theo Nhã Nam, sách là thế giới. Còn theo Nhà văn Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam thì: “Nếu bỏ sách, tức là ta đã buông vũ khí đầu hàng”. 20 ấn bản sách đặc biệt của Nhã Nam đã chính thức ra mắt độc giả ngày 6/11 tại Hà Nội. 

Lịch thi đấu chính thức của U22 Việt Nam tại SEA Games 33
Thể thao

Lịch thi đấu chính thức của U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Thể thao

Theo lịch thi đấu chính thức do Ban tổ chức SEA Games 33 công bố, đội tuyển U22 Việt Nam, ĐT nữ Việt Nam và ĐT futsal nam, ĐT nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tranh tài tại Đại hội thể thao khu vực tổ chức tại Thái Lan từ đầu tháng 12 tới, với mục tiêu nỗ lực cạnh tranh thành tích cao nhất.

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ tư thục có bé gái 2 tuổi bị bầm mặt và lưng
Xã hội

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ tư thục có bé gái 2 tuổi bị bầm mặt và lưng

Xã hội

Bé gái 2 tuổi ở xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau, được người thân phát hiện có nhiều vết bầm trên mặt và lưng sau khi đi học tại nhóm giữ trẻ tư thục về nên trình báo cơ quan chức năng.

Khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng cầu Sông Lô gây hậu quả nghiêm trọng
Pháp luật

Khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng cầu Sông Lô gây hậu quả nghiêm trọng

Pháp luật

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô.

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất, bảng lương quân nhân chuyên nghiệp 2025 ra sao?
Xã hội

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất, bảng lương quân nhân chuyên nghiệp 2025 ra sao?

Xã hội

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất có thay đổi gì, bảng lương quân nhân chuyên nghiệp 2025 ra sao?

Giải báo chí “Tam nông” 2025: Chỉ còn 10 ngày để gửi tác phẩm dự thi, giải Nhất 50 triệu đồng
Video

Giải báo chí “Tam nông” 2025: Chỉ còn 10 ngày để gửi tác phẩm dự thi, giải Nhất 50 triệu đồng

Video

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, do Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức, là một hoạt động thường niên mang ý nghĩa quan trọng.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các thuỷ điện hạ dần mực nước ứng phó bão số 13 KALMAEGI
Tin tức

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các thuỷ điện hạ dần mực nước ứng phó bão số 13 KALMAEGI

Tin tức

Đà Nẵng yêu cầu các thuỷ điện hạ dần mực nước ứng phó bão số 13 KALMAEGI, thông tin vừa được UBND TP.Đà Nẵng cho biết.

“Cậu bé” 32 tuổi trở thành đàn ông thực thụ và cao thêm 7 cm sau khi điều trị tại Vinmec
Y tế

“Cậu bé” 32 tuổi trở thành đàn ông thực thụ và cao thêm 7 cm sau khi điều trị tại Vinmec

Y tế

Ở tuổi 32, cơ thể anh Kế bị “đóng băng” như cậu bé 7-8 tuổi. Sau 3 năm kiên trì điều trị cùng các bác sĩ tại Vinmec, anh hạnh phúc khi cơ thể được “đánh thức” để trở thành một người đàn ông thực thụ, cao lớn hơn rõ rệt, có thể lấy vợ và sinh con, sống một cuộc đời hoàn toàn mới.

Phúc Lợi (Lào Cai) xanh màu no ấm nhờ phát triển kinh tế từ rừng
Media

Phúc Lợi (Lào Cai) xanh màu no ấm nhờ phát triển kinh tế từ rừng

Media

Giữa đại ngàn Tây Bắc, xã Phúc Lợi (tỉnh Lào Cai) đang đổi thay từng ngày nhờ phát triển kinh tế rừng. Từ cây quế, keo, bồ đề, đến những xưởng chế biến gỗ, chuỗi giá trị xanh đang mở hướng thoát nghèo bền vững cho người dân.

