Tin bão số 13 KALMAEGI mới nhất: Ngay lúc này, bão số 13 đã ở trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai, giật cấp 15

Cập nhật tin bão số 13 KALMAEGI mới nhất

Cập nhật tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19h ngày 6/11, vị trí tâm bão số 13 ở vào khoảng 13.8 độ Vĩ Bắc; 109.2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Mắt bão số 13 lúc 19h ngày 6/11. Ảnh: nchmf.

Loạt xã cảnh báo sạt lở, lũ quét do mưa bão số 13

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ qua (từ 06 giờ đến 18 giờ ngày 06/11), khu vực các tỉnh từ thành phố Huế đến Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nam Đông 60,2mm (TP. Huế); Trà Dơn 71,6mm (TP. Đà Nẵng); Trà Hiệp 162mm (Quảng Ngãi); Đắk Song 148mm (Gia Lai); Ea HMLay 149,2mm (Đắk Lắk); Suối Sung - Hoa Sơn 125mm (Khánh Hòa); Đạ Chais 72mm (Lâm Đồng);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: TP. Huế và TP. Đà Nẵng từ 40-70mm, có nơi trên 110mm; các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng từ 50-90mm, có nơi trên 170mm.

Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 06 giờ tới:

TP. Huế: Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Nam Đông, P. Phú Bài, Phú Lộc; A Lưới 1, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Long Quảng, P. Kim Long, Vinh Lộc.

TP. Đà Nẵng: Nam Trà My, Phước Chánh, Phước Thành, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Tập, Trà Vân; Bà Nà, Bến Giằng, Đồng Dương, Hiệp Đức, Hùng Sơn, Khâm Đức, La Êê, Nông Sơn, P. An Khê, P. Hải Vân, P. Hòa Khánh, P. Liên Chiểu, P. Sơn Trà, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Trà, Quế Phước, Sơn Cẩm Hà, Tam Mỹ, Trà Đốc, Trà Liên, Trà Linh, Trà My, Trà Tân.

Quảng Ngãi: Ba Vinh, Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Minh Long, Ngọc Linh, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Thủy, Tây Trà, Thanh Bồng; Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Xa, Cà Đam, Đăk PLô, Đăk Rve, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Khánh Cường, Măng Ri, Mộ Đức, Nguyễn Nghiêm, P. Đức Phổ, P. Sa Huỳnh, P. Trà Câu, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Tây Thượng, Tây Trà Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng, Vệ Giang, Xốp; Ba Gia, Bình Chương, Bình Minh, Đăk Kôi, Đăk Pék, Đăk Rơ Wa, Đăk Sao, Đông Trà Bồng, Kon Braih, Lân Phong, Nghĩa Giang, Phước Giang, Sơn Mai, Sơn Tịnh, Trà Giang, Trường Giang, Tu Mơ Rông.

Gia Lai: An Hòa, Canh Liên, Canh Vinh, Chư A Thai, Đăk Song, Ia Dreh, Ia Hiao, Ia Pa, Ia Rbol, Ia RSai, Ia Sao, Ia Tul, Kông Chro, P. An Nhơn Nam, P. Ayun Pa, P. Bồng Sơn, Phú Thiện, Phú Túc, Pờ Tó, Uar, Vân Canh; Al Bá, Ân Hảo, An Lão, An Nhơn Tây, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Bình Phú, Bờ Ngoong, Chơ Long, Cửu An, Hoài Ân, Hội Sơn, Ia Hrú, Kon Chiêng, Lơ Pang, P. An Bình, P. An Khê, P. Hoài Nhơn Bắc, P. Quy Nhơn Nam, P. Quy Nhơn Tây, P. Tam Quan, Phù Cát, Phù Mỹ Đông, SRó, Tây Sơn, Tuy Phước Tây, Vạn Đức, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Xuân An, Ya Hội, Ya Ma; An Lương, Ayun, Bàu Cạn, Biển Hồ, Bình An, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Khê, Cát Tiến, Chư Krey, Chư Păh, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê, Đak Đoa, Đak Pơ, Đak Rong, Đak Sơmei, Đề Gi, Đức Cơ, Gào, Hòa Hội, Hra, Ia Băng, Ia Boòng, Ia Dơk, Ia Dom, Ia Grai, Ia Hrung, Ia Khươl, Ia Krái, Ia Krêl, Ia Lâu, Ia Le, Ia Nan, Ia Phí, Ia Pia, Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Tôr, KBang, KDang, Kim Sơn, Kon Gang, Kông Bơ La, Krong, Mang Yang, Ngô Mây, P. An Nhơn, P. An Nhơn Bắc, P. An Nhơn Đông, P. An Phú, P. Bình Định, P. Diên Hồng, P. Hoài Nhơn, P. Hoài Nhơn Đông, P. Hoài Nhơn Nam, P. Hoài Nhơn Tây, P. Hội Phú, P. Pleiku, P. Quy Nhơn, P. Quy Nhơn Bắc, P. Quy Nhơn Đông, P. Thống Nhất, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Sơn Lang, Tơ Tung, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Vĩnh Sơn.

Đắk Lắk: Cư Pơng, Dliê Ya, Đồng Xuân, Đức Bình, Ea Bá, Ea Ly, Ea Riêng, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Krông Búk, P. Bình Kiến, P. Đông Hòa, P. Sông Cầu, P. Tuy Hòa, P. Xuân Đài, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Sơn Hòa, Sơn Thành, Sông Hinh, Suối Trai, Tây Sơn, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Vân Hòa, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Xuân Lộc, Xuân Phước, Xuân Thọ; Cư M’gar, Cư M’ta, Cư Prao, Cư Pui, Cư Yang, Cuôr Đăng, Đắk Liêng, Đắk Phơi, Dang Kang, Dray Bhăng, Dur KMăl, Ea Drăng, Ea Drông, Ea Hiao, Ea Khăl, Ea Kiết, Ea Knốp, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea Na, Ea Ning, Ea Ô, Ea Păl, Ea Phê, Ea Trang, Ea Tul, Ea Wy, Hòa Sơn, Krông Á, Krông Ana, Krông Bông, Krông Năng, Krông Nô, Krông Pắc, Liên Sơn Lắk, M’Drắk, Ô Loan, P. Buôn Hồ, P. Cư Bao, P. Ea Kao, Phú Xuân, Pơng Drang, Tam Giang, Tân Tiến, Vụ Bổn; Buôn Đôn, Ea Bung, Ea H’Leo, Ea Kar, Ea Kly, Ea M’Droh, Ea Nuôl, Ea Rốk, Ea Súp, Hòa Phú, Ia Lốp, Ia RVê, Nam Ka, P. Buôn Ma Thuột, P. Tân An, P. Tân Lập, P. Thành Nhất, Quảng Phú, Yang Mao.

Khánh Hòa: Đại Lãnh, Tu Bông; P. Đông Ninh Hòa, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Vạn Thắng; Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Ninh Hòa, Cam An, Cam Lâm, Công Hải, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Hòa Trí, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Nam Cam Ranh, Nam Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa, P. Ba Ngòi, P. Bắc Cam Ranh, P. Bắc Nha Trang, P. Cam Linh, P. Cam Ranh, P. Hòa Thắng, P. Nam Nha Trang, P. Nha Trang, P. Ninh Hòa, P. Tây Nha Trang, Suối Hiệp, Tân Định, Tây Khánh Vĩnh, Tây Ninh Hòa, Thuận Bắc, Trung Khánh Vĩnh.

Lâm Đồng: Đắk Mil, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đức Lập, Nam Đà; Cư Jút, Đắk Sắk, Đắk Song, Đắk Wil, Đam Rông 1, Đức An, Krông Nô, Lạc Dương, Nam Ban Lâm Hà, Nam Dong, Nam Hà Lâm Hà, Nâm Nung, P. Bắc Gia Nghĩa, P. Cam Ly - Đà Lạt, P. Lâm Viên - Đà Lạt, P. Lang Biang - Đà Lạt, P. Xuân Hương - Đà Lạt, P. Xuân Trường - Đà Lạt, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Hòa, Quảng Phú, Quảng Sơn, Tà Đùng, Thuận An, Thuận Hạnh, Trường Xuân