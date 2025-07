Trước những diễn biến phức tạp của bão số 3 Wipha, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện khẩn Tỉnh Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi.

Bộ đội biên phòng Nghệ An giúp tàu thuyền neo đậu an toàn tại nơi tránh trú bão.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã ven biển, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Chi cục trưởng chi cục thủy sản và kiểm ngư, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung gồm:

Cấm các loại tàu thuyền, phương tiện vận tải ra khơi từ 5h ngày 21/7. Đồng thời, các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu an toàn trước 10h cùng ngày.

Nghệ An cấm các loại tàu thuyền, phương tiện vận tải ra khơi từ 5h ngày 21/7.

Sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của cơn bão số 3 Wipha. Đồng thời, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn tàu thuyền (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải) neo đậu tại nơi tránh trú an toàn. Tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.



Trên đất liền, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An dự báo sẽ chịu tác động mạnh do bão số 3. Người dân tại các địa phương trên cần khẩn trương gia cố tàu thuyền, đảm bảo an toàn nơi neo đậu, tuyệt đối không ở lại trên lồng bè, chòi canh khi bão đổ bộ. Nhà cửa, công trình xây dựng, cây xanh, biển quảng cáo cần được kiểm tra, gia cố để phòng tránh rủi ro.