Bão số 5 suy yếu nhưng Hà Nội vẫn mưa trắng trời: Nguyên nhân do đâu và khi nào thì Hà Nội hết mưa?

Khi nào Hà Nội hết mưa lớn?

Trao đổi với báo chí về việc tuy bão số 5 Kajiki đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng nhiều tỉnh thành miền Bắc và Bắc Miền Trung trong đó có Hà Nội mưa như trút nước từ hôm qua tới nay, ông Nguyễn Văn Hiệp – Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, trong 12–24 giờ tới, thành phố Hà Nội sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Trong cơn dông cần đặc biệt đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiều đường trên địa bàn thành phố vẫn ngập sâu trong nước và kéo dài nhiều km, chủ các phương tiện xe máy phải dắt bộ để vượt qua các đ.oạn ngập

Lượng mưa ở khu vực phía Bắc thành phố phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía Tây và Nam và trung tâm thành phố phổ biến 40 - 70mm, có nơi trên 100mm. Về dự báo tác động của mưa lớn, trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ sáng sớm 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60 - 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Trong ngày 26/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,3 - 0,5m, có nơi ngập sâu hơn. Thời gian ngập khoảng 30 - 60 phút, có nơi ngập lâu hơn. Đề phòng ngập úng một số vùng thấp trũng khu vực ngoại thành.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, đợt mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, sẽ kéo dài đến ngày 27/8. Tuy nhiên, mưa có thể còn tiếp diễn rải rác trong những ngày tiếp theo, mức độ giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn và lũ: cấp 1.

Khu vực ngoại thành như Xuân Mai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Hương Sơn, Phú Xuyên, Vân Đình, Thường Tín, Đan Phượng, Đông Anh… có nguy cơ ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Một số địa phương đồi núi như Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn cần đề phòng sạt lở đất.

Lý giải về việc bão số 5 đổ bộ vào Nghệ An, Hà Tĩnh nhưng Hà Nội lại mưa lớn suốt đêm qua

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, từ hôm nay (26/8) đến ngày 28/8, mực nước trên sông Đáy, sông Bùi, sông Tích có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ tăng từ 2,0 – 4,0m. Đỉnh lũ nhiều khả năng vượt mức báo động 1 đến báo động 3.

Mực nước sông dâng cao có thể gây ngập lụt, sạt lở tại các vùng trũng thấp ven sông, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông. Lũ và ngập úng còn ảnh hưởng đến khu công nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và sinh hoạt thường nhật của người dân.



Bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng nhiều tỉnh thành miền Bắc và Bắc Miền Trung trong đó có Hà Nội mưa như trút nước từ hôm qua tới nay.

Trước đó, trên báo chí, lý giải về việc bão số 5 Kajiki đổ bộ vào Nghệ An, Hà Tĩnh nhưng Hà Nội lại mưa lớn suốt đêm qua (25/8) khiến nhiều khu vực ngập rất sâu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng: "Đây là cơn bão rất dị thường. Ban đầu, vành mây của bão tập trung hết vào khu vực miền Trung nhưng khi ma sát vào đất liền, vành mây này lại tách ra và tản rộng. Vành mây tản ra miền Bắc, ra đến tận Hà Nội, thậm chí vượt qua cả Hà Nội, lên đến Phú Thọ.

Việc vành mây tách ra như vậy tốt cho khu vực miền Trung vì giúp tản bớt mưa và gió, đặc biệt không mưa tập trung ở miền Trung, tuy nhiên, việc này lại gây mưa lớn và ngập nặng ở một số khu vực khác, đặc biệt là Hà Nội".

Trước đó, trong các bản tin dự báo bão Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đều nhấn mạnh ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn diện rộng từ sáng sớm đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to với lượng mưa phổ biến 50–100mm, cục bộ trên 200mm, kèm cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ.

Tại thủ đô Hà Nội có mưa lớn và dông; trong khi đó Đà Nẵng hầu như không mưa, còn TP.Hồ Chí Minh xuất hiện mưa rào, dông vào chiều và tối, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh. Ngoài ra, từ sáng sớm 26/8 đến 27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to 100–250mm, riêng Trung Lào có nơi trên 500mm.