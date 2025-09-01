Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Thể thao
Thứ hai, ngày 01/09/2025 07:10 GMT+7

Barcelona hòa thất vọng, HLV Hansi Flick phản ứng thế nào?

+ aA -
Long Nguyên Thứ hai, ngày 01/09/2025 07:10 GMT+7
Barcelona đã có trận đấu không như mong đợi ở vòng 3 La Liga khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Rayo Vallecano và HLV Hansi Flick đã không tiếc lời chỉ trích các học trò.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Barcelona hòa chật vật với Rayo Vallecano

Tại vòng 3 La Liga, Barcelona có chuyến làm khách trước Rayo Vallecano. Với tư cách ĐKVĐ và sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp, Barcelona được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Mặc dù vậy, Barcelona đã gặp vô số khó khăn trước một Rayo Vallecano thi đấu rất quyết tâm. Barcelona vượt lên dẫn trước với bàn mở tỷ số của Lamine Yamal ở phút 40 sau cú đá phạt đền thành công. Nhưng đến phút 67, Perez đã ghi bàn gỡ hòa cho Rayo Vallecano.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Trong khoảng thời gian cuối hiệp hai, Barcelona không duy trì được nhịp điệu để tìm kiếm bàn thắng. Thậm chí, Barcelona còn suýt bị thủng lưới thêm nếu thủ môn Joan Garcia không chơi xuất sắc. Cuối cùng, Barcelona chấp nhận ra về với 1 điểm sau trận hòa 1-1.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Flick cho biết: "Chúng tôi đã không chơi với sự sắc bén như thường lệ. Các cầu thủ của tôi không kiểm soát bóng tốt như mong đợi và mắc nhiều sai lầm. Khi đối đầu với một đội bóng tốt, bạn phải tiếp cận trận đấu theo nhiều cách khác nhau và không được mắc sai lầm. Nếu làm được điều đó, chúng tôi đã có thể chơi tốt hơn.

Ở trận đấu này, tôi phải cảm ơn Joan Garcia với màn trình diễn chói sáng. Tôi cảm thấy rất hài lòng với cách cậu ấy cứu thua và phát triển bóng. Cậu ấy không mắc sai lầm nào và rất tự tin trong khâu luân chuyển bóng. Thật tuyệt vời khi có được Joan Garcia trong đội hình. Rayo Vallecano đã chơi rất hay nhưng chúng tôi có một thủ môn giỏi”.

Phân tích kỹ hơn về trận đấu, HLV Flick nhấn mạnh: “Đáng nhẽ chúng tôi phải có bàn thắng thứ hai nhưng Rayo Vallecano chơi rất giỏi. Chúng tôi để mất bóng quá nhiều. Đó là điều cần phải được cải thiện.

Chúng tôi phải kiểm soát bóng tốt hơn và dứt điểm tốt hơn. Tiếp theo đây là kỳ nghỉ cho ĐTQG thi đấu và chúng tôi sẽ có thêm thời gian để sửa chữa những điều chưa tốt và sẽ cố gắng đá hay hơn khi trở lại.

Bên cạnh đó, HLV Flick nhắc nhở một số cầu thủ khi khẳng định: "Nơi đây không có chỗ cho sự ích kỷ. Mùa giải trước, chúng tôi chơi giống như một khối vững chắc và chúng tôi cần tiếp tục làm điều đó trong mùa giải này”.

Tham khảo thêm

Vì sao FIFA từ chối cho Barcelona dự FIFA Club World Cup 2025™?

Vì sao FIFA từ chối cho Barcelona dự FIFA Club World Cup 2025™?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam? ĐT nữ Indonesia nhập tịch 3 cầu thủ; Messi cân nhắc khả năng chia tay ĐT Argentina; cựu tuyển thủ Anh phải chi trả 10.000 bảng tiền thuế/tháng; Jackson tới Bayern kiểm tra y tế.

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Thể thao
Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2025/2026: Ngôi đầu không đổi chủ

Thể thao
Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2025/2026: Ngôi đầu không đổi chủ

Tay đập Nguyễn Thị Bích Tuyền trở lại thi đấu

Thể thao
Tay đập Nguyễn Thị Bích Tuyền trở lại thi đấu

Tin sáng (30/8): 4 cầu thủ ngoại tại V.League có tên ở ĐTQG đợt FIFA Days tháng 9 gồm những ai?

Thể thao
Tin sáng (30/8): 4 cầu thủ ngoại tại V.League có tên ở ĐTQG đợt FIFA Days tháng 9 gồm những ai?

Đọc thêm

Cụ bà 95 tuổi 'tìm lại' được ngôn ngữ, thoát liệt nhờ được can thiệp kịp thời
Xã hội

Cụ bà 95 tuổi "tìm lại" được ngôn ngữ, thoát liệt nhờ được can thiệp kịp thời

Xã hội

Cụ bà nhập viện với những dấu hiệu điển hình của đột quỵ não với biểu hiện như thất ngôn, liệt vận động kèm tuổi cao, sức yếu, tưởng chừng không thể hồi phục.

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Hà Nội 'rót' 3.000 tỷ chăm lo cho 76 vạn học sinh (Bài 2)
Xã hội

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Hà Nội "rót" 3.000 tỷ chăm lo cho 76 vạn học sinh (Bài 2)

Xã hội

Từ gợi ý của Tổng Bí thư về việc tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh, Hà Nội đã quyết định chi hơn 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Đây là bước đi tiên phong, thể hiện sự quan tâm đặc biệt - sự đầu tư của Thủ đô cho thế hệ tương lai.

Cận cảnh 890 “cánh chim Hòa Bình” sẵn sàng tung cánh trên bầu trời Quảng trường Ba Đình trong đại lễ A80
Ảnh

Cận cảnh 890 “cánh chim Hòa Bình” sẵn sàng tung cánh trên bầu trời Quảng trường Ba Đình trong đại lễ A80

Ảnh

Từ Nam ra Bắc, gần 900 “cánh chim Hòa Bình” đã hội tụ tại Thủ đô, sẵn sàng tung cánh trên bầu trời Quảng trường Ba Đình trong thời khắc thiêng liêng chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Liverpool đánh bại Arsenal, HLV Arne Slot hết lời khen Szoboszlai
Thể thao

Liverpool đánh bại Arsenal, HLV Arne Slot hết lời khen Szoboszlai

Thể thao

Liverpool đã giành chiến thắng 1-0 trước Arsenal để đứng đầu bảng Premier League và HLV Arne Slot đánh giá rất cao bàn thắng của cầu thủ Dominik Szoboszlai.

Ông Medvedev nói về tin xấu cho Thủ tướng Đức Merz và Tổng thống Pháp Macron; Phương Tây báo tin không vui cho Ukraine
Thế giới

Ông Medvedev nói về tin xấu cho Thủ tướng Đức Merz và Tổng thống Pháp Macron; Phương Tây báo tin không vui cho Ukraine

Thế giới

Thông tin về hành động của Nga trong cuộc xung đột Ukraine và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn sống là tin xấu đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết.

HLV Arteta: “Arsenal thua Liverpool vì khoảnh khắc kỳ diệu của Szoboszlai”
Thể thao

HLV Arteta: “Arsenal thua Liverpool vì khoảnh khắc kỳ diệu của Szoboszlai”

Thể thao

Trả lời phỏng vấn sau trận thua 0-1 trước Liverpool, HLV Arteta cho rằng, nguyên nhân khiến Arsenal nhận thất bại đến từ khoảnh khắc xuất thân của tiền vệ Dominik Szoboszlai.

TP.HCM cấm hàng loạt tuyến đường trung tâm dịp lễ 2/9 để bắn pháo hoa
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM cấm hàng loạt tuyến đường trung tâm dịp lễ 2/9 để bắn pháo hoa

Chuyển động Sài Gòn

Để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công an TP.HCM sẽ cấm nhiều tuyến đường và điều chỉnh phân luồng tại các khu vực trung tâm.

Mực một nắng, cá thu một nắng giữ vị ngon, tránh mua lầm ở vùng biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
Nhà nông

Mực một nắng, cá thu một nắng giữ vị ngon, tránh mua lầm ở vùng biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng

Nhà nông

Giữa nắng gắt miền biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước đây), những vỉ mực một nắng và cá thu một nắng được phơi nắng vừa giữ trọn vị biển, vừa theo chân du khách làm quà đi khắp nơi.

Những lớp học đặc biệt được tổ chức ngay tại phiên chợ, giúp xóa nghèo thông tin cho nông dân vùng cao Lạng Sơn
Giảm nghèo nông thôn

Những lớp học đặc biệt được tổ chức ngay tại phiên chợ, giúp xóa nghèo thông tin cho nông dân vùng cao Lạng Sơn

Giảm nghèo nông thôn

Trong 5 năm qua, các cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức được 20 lớp học ngay tại các phiên chợ vùng cao, góp phần xóa nghèo thông tin cho nhiều nông dân.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Tổ quốc nhìn từ phía biển
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tổ quốc nhìn từ phía biển

Văn hóa - Giải trí

Vùng biển đảo Vân Đồn thuộc Đông Bắc Việt Nam. Nếu thể hiện trên bản đồ dải đất hình chữ S với tỷ lệ 1/1500 thì chỉ là những chấm nhỏ li ti.

Một khu rừng ở Hòa Bình còn các cây cổ thụ khổng lồ là cây sách Đỏ
Nhà nông

Một khu rừng ở Hòa Bình còn các cây cổ thụ khổng lồ là cây sách Đỏ

Nhà nông

Xóm Bo Trẳm (xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ) được bao bọc bởi một “tấm khiên xanh” khổng lồ, cùng núi đá tai mèo sừng sững của Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông. Bức tranh thiên nhiên hùng vỹ ấy có quần thể 11 cây cây nghiến cổ thụ vững chãi, trầm mặc, trong số đó có những cây tuổi đời đã hàng nghìn năm và được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền ký cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân?
Bạn đọc

Phó Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền ký cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân?

Bạn đọc

Theo quy định mới, Phó Chủ tịch UBND xã có thể ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu cho người dân. Đây là quy định mới nhằm tăng cường phân quyền, tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại cơ sở.

Cốm thơm, món ngon quan trọng nhất của Lễ hội mừng cơm mới của người Thái ở 'miền quê cổ tích' Ngọc Chiến, Sơn La
Nhà nông

Cốm thơm, món ngon quan trọng nhất của Lễ hội mừng cơm mới của người Thái ở "miền quê cổ tích" Ngọc Chiến, Sơn La

Nhà nông

Cốm Ngọc Chiến, đặc sản được làm từ lúa nếp tan, giống lúa quý được người dân địa phương cấy trên những thửa ruộng màu mỡ, tưới mát bởi nguồn nước suối trong lành. Được hấp thụ khí trời và tinh tuý từ núi rừng Tây Bắc nguyên sơ, kỳ vĩ, cốm Ngọc Chiến mang hương vị đặc trưng riêng và trở thành linh hồn của Lễ hội mừng cơm mới, nét văn hóa người Thái ở "miền quê cổ tích" Ngọc Chiến (Sơn La).

Man City bại trận trước Brighton, Haaland vẫn lập kỷ lục mới
Thể thao

Man City bại trận trước Brighton, Haaland vẫn lập kỷ lục mới

Thể thao

Tuy Man City để thua ngược 1-2 trước Brighton tại vòng 3 Premier League 2025/26 nhưng tiền đạo Erling Haaland vẫn tạo nên kỷ lục mới.

Trưởng thôn 'miệng nói, tay làm' và chuyện xây dựng nông thôn mới ở Hồng Cam
Nhà nông

Trưởng thôn "miệng nói, tay làm" và chuyện xây dựng nông thôn mới ở Hồng Cam

Nhà nông

Ở xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), thôn Hồng Cam nổi lên như một điểm sáng về xây dựng nông thôn mới. Thành quả ấy được vun đắp từ sự đồng lòng của người dân; trong đó, hạt nhân lan tỏa chính là ông Phạm Văn Phương – người trưởng thôn mà bà con trìu mến gọi là người "miệng nói, tay làm".

Ông Zelensky đe dọa sẽ có 'các cuộc tấn công sâu mới' vào Nga
Thế giới

Ông Zelensky đe dọa sẽ có 'các cuộc tấn công sâu mới' vào Nga

Thế giới

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã đe dọa sẽ tấn công Nga, vài ngày sau khi tuyên bố Kiev sở hữu một tên lửa tầm xa hoàn toàn mới có khả năng vươn tới Moscow.

Nghệ An, Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề, chính quyền cùng người dân oằn mình khắc phục hậu quả bão số 5
Nhà nông

Nghệ An, Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề, chính quyền cùng người dân oằn mình khắc phục hậu quả bão số 5

Nhà nông

Bão số 5 (Kajiki) vừa qua, để lại hậu quả nặng nề tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), ước tính thiệt hại hơn 136 tỷ đồng. Cơn bão không chỉ gây tổn thất về kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân địa phương.

Những “bà tiên, ông bụt” ươm mầm tương lai cho học sinh ở miền núi Đà Nẵng
Xã hội

Những “bà tiên, ông bụt” ươm mầm tương lai cho học sinh ở miền núi Đà Nẵng

Xã hội

Mặc dù còn nhiều khó khăn, giáo viên cũng như lãnh đạo các xã ở miền núi của TP.Đà Nẵng vẫn cố gắng lo cho học sinh có bữa ăn đầy đủ. Trong đó, các mạnh thường quân cũng góp công không nhỏ.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 cháu nhỏ chết bất thường, nghi phạm là bà nội; tin mới vụ phát hiện thi thể và ô tô lao xuống vực
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 cháu nhỏ chết bất thường, nghi phạm là bà nội; tin mới vụ phát hiện thi thể và ô tô lao xuống vực

Pháp luật

2 cháu nhỏ chết bất thường, nghi phạm là bà nội; thông tin mới vụ phát hiện 1 thi thể phân hủy và ô tô lao xuống vực lâu ngày ở đỉnh Mẫu Sơn; nổ lớn trong đêm tại Lâm Đồng, 1 ngôi nhà bị "xé toạc"... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhà ở xã hội 'bứt tốc' nguồn cung sau 3 năm triển khai
Nhà đất

Nhà ở xã hội "bứt tốc" nguồn cung sau 3 năm triển khai

Nhà đất

Nguồn cung nhà ở trên thị trường đã có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn sụt giảm mạnh, song cơ cấu sản phẩm vẫn mất cân đối. Đặc biệt, phân khúc nhà ở xã hội, nơi đáp ứng nhu cầu an cư của đa số người dân dù bứt tốc trong 3 năm qua vẫn đối diện nhiều thách thức.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa thời gian cấp giấy phép xây dựng tối đa chỉ 7 ngày
Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất sửa thời gian cấp giấy phép xây dựng tối đa chỉ 7 ngày

Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng còn tối đa 7 ngày, thực hiện hoàn toàn trực tuyến, đồng thời mở rộng diện công trình được miễn phép nhằm giảm thủ tục hành chính.

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 Âm lịch
Gia đình

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 Âm lịch

Gia đình

2 điều tuyệt đối không nên làm vào nửa đầu tháng 7 âm thì dưới đây là cách bạn nên biết để tăng vượng khí ban thờ trong tháng này nhằm gia tăng phúc khí.

Vừa thay bộ váy cưới, mẹ chồng dúi ngay cho tôi cuốn sổ tiết kiệm và một lời nhắn ám ảnh
Gia đình

Vừa thay bộ váy cưới, mẹ chồng dúi ngay cho tôi cuốn sổ tiết kiệm và một lời nhắn ám ảnh

Gia đình

Trong giây lát, tôi không hiểu nổi bà đang ám chỉ điều gì.

Võ tướng nào của Mạc Đăng Doanh đã trá hàng, rồi hạ độc giết chết Nguyễn Kim?
Đông Tây - Kim Cổ

Võ tướng nào của Mạc Đăng Doanh đã trá hàng, rồi hạ độc giết chết Nguyễn Kim?

Đông Tây - Kim Cổ

Năm 1545, Nguyễn Kim bị ám sát sau kế trá hàng của một võ tướng nhà Mạc. Đó là Dương Chấp Nhất, người Hoằng Hóa (Thanh Hóa), quan nội thị, võ tướng triều Mạc Đăng Doanh, làm đến chức Chưởng bộ, được phong tước Trung Hậu hầu, giao coi 3 phủ Thanh Hóa, làm Tổng trấn cả một phương.

Tại sao Chu Nguyên Chương căm hận nhất Bồ Thọ Canh?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao Chu Nguyên Chương căm hận nhất Bồ Thọ Canh?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Nguyên Chương hận dòng họ này đến mức ban bố một thánh chỉ, hạ lệnh cho con trai của một dòng họ "đời đời làm nô", con gái trong họ đó "kiếp kiếp là kỹ”. Dòng họ nhắc tới ở đây là họ Bồ và có liên quan đến nhân vật Bồ Thọ Canh.

Người xưa dặn: '5 con vật vào nhà, may mắn tự nhiên đến', nếu gặp, bạn đừng có đuổi đi
Gia đình

Người xưa dặn: "5 con vật vào nhà, may mắn tự nhiên đến", nếu gặp, bạn đừng có đuổi đi

Gia đình

Người xưa coi 5 con vật này "sứ giả của may mắn", nếu chúng vào nhà thì bạn đừng vội xua đuổi, kẻo ảnh hưởng đến tài lộc và sự bình an của gia đình.

Hòa Minzy nói gì khi bị so sánh với Mỹ Tâm?
Văn hóa - Giải trí

Hòa Minzy nói gì khi bị so sánh với Mỹ Tâm?

Văn hóa - Giải trí

Hòa Minzy bày tỏ sự lo ngại khi những bài viết so sánh cô và đàn chị Mỹ Tâm lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Tin nóng 31/8: Đông Á Thanh Hoá được “giải cứu”?
Thể thao

Tin nóng 31/8: Đông Á Thanh Hoá được “giải cứu”?

Thể thao

Đông Á Thanh Hoá được “giải cứu”? Chelsea nhắm Wharton của Crystal Palace cho kế hoạch dài hạn; U23 Yemen đã có mặt tại Việt Trì; Wissa công khai chỉ trích Brentford, bày tỏ nguyện vọng ra đi; Con gái "chê" xấu, Pep Guardiola phải cạo râu.

Hà Nội: UBND phường Hồng Hà nói gì về vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy?
Tin tức

Hà Nội: UBND phường Hồng Hà nói gì về vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy?

Tin tức

UBND phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa thông tin chính thức về vụ cháy lớn tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy xảy ra trưa ngày 30/8.

Tin đọc nhiều

1

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

2

Nhân chứng trăm tuổi kể lại cảnh hàng vạn người Huế chứng kiến vua Bảo Đại thoái vị 80 năm trước

Nhân chứng trăm tuổi kể lại cảnh hàng vạn người Huế chứng kiến vua Bảo Đại thoái vị 80 năm trước

3

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

4

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

5

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?