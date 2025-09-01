Barcelona hòa thất vọng, HLV Hansi Flick phản ứng thế nào?

Barcelona hòa chật vật với Rayo Vallecano

Tại vòng 3 La Liga, Barcelona có chuyến làm khách trước Rayo Vallecano. Với tư cách ĐKVĐ và sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp, Barcelona được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Mặc dù vậy, Barcelona đã gặp vô số khó khăn trước một Rayo Vallecano thi đấu rất quyết tâm. Barcelona vượt lên dẫn trước với bàn mở tỷ số của Lamine Yamal ở phút 40 sau cú đá phạt đền thành công. Nhưng đến phút 67, Perez đã ghi bàn gỡ hòa cho Rayo Vallecano.

Trong khoảng thời gian cuối hiệp hai, Barcelona không duy trì được nhịp điệu để tìm kiếm bàn thắng. Thậm chí, Barcelona còn suýt bị thủng lưới thêm nếu thủ môn Joan Garcia không chơi xuất sắc. Cuối cùng, Barcelona chấp nhận ra về với 1 điểm sau trận hòa 1-1.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Flick cho biết: "Chúng tôi đã không chơi với sự sắc bén như thường lệ. Các cầu thủ của tôi không kiểm soát bóng tốt như mong đợi và mắc nhiều sai lầm. Khi đối đầu với một đội bóng tốt, bạn phải tiếp cận trận đấu theo nhiều cách khác nhau và không được mắc sai lầm. Nếu làm được điều đó, chúng tôi đã có thể chơi tốt hơn.

Ở trận đấu này, tôi phải cảm ơn Joan Garcia với màn trình diễn chói sáng. Tôi cảm thấy rất hài lòng với cách cậu ấy cứu thua và phát triển bóng. Cậu ấy không mắc sai lầm nào và rất tự tin trong khâu luân chuyển bóng. Thật tuyệt vời khi có được Joan Garcia trong đội hình. Rayo Vallecano đã chơi rất hay nhưng chúng tôi có một thủ môn giỏi”.

Phân tích kỹ hơn về trận đấu, HLV Flick nhấn mạnh: “Đáng nhẽ chúng tôi phải có bàn thắng thứ hai nhưng Rayo Vallecano chơi rất giỏi. Chúng tôi để mất bóng quá nhiều. Đó là điều cần phải được cải thiện.

Chúng tôi phải kiểm soát bóng tốt hơn và dứt điểm tốt hơn. Tiếp theo đây là kỳ nghỉ cho ĐTQG thi đấu và chúng tôi sẽ có thêm thời gian để sửa chữa những điều chưa tốt và sẽ cố gắng đá hay hơn khi trở lại.

Bên cạnh đó, HLV Flick nhắc nhở một số cầu thủ khi khẳng định: "Nơi đây không có chỗ cho sự ích kỷ. Mùa giải trước, chúng tôi chơi giống như một khối vững chắc và chúng tôi cần tiếp tục làm điều đó trong mùa giải này”.