Tin nóng 31/8: Đông Á Thanh Hoá được “giải cứu”?

Đông Á Thanh Hoá được “giải cứu”?

Ngày 30/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á, đồng thời là Chủ tịch của CLB bóng đá Đông Á Thanh Hoá.

Rất nhanh sau đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã gửi tờ trình lên chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển giao công tác quản lý CLB Đông Á Thanh Hóa trước những biến động liên quan đến lãnh đạo của đội bóng. Thông tin này khiến không ít NHM Thanh Hoá lo lắng, đội bóng thân yêu của họ có thể phải giải thể nếu không nhanh chóng tìm được nhà tài trợ mới.

Đông Á Thanh Hoá. Ảnh: VPF.

Tuy nhiên, điều đó có thể sẽ không xảy ra trong tương lai gần. Theo một số nguồn tin, Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á nhiều khả năng sẽ tiếp tục tài trợ, điều hành CLB bóng đá Đông Á Thanh Hoá, ít nhất là cho đến hết mùa giải 2025/2026.

Chelsea nhắm Wharton của Crystal Palace cho kế hoạch dài hạn

Theo phóng viên Alex Crook của TalkSport, Chelsea đã đưa Wharton vào danh sách mục tiêu dài hạn, nhưng khả năng thực hiện một thương vụ phút chót trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại ngày 1/9 là rất thấp. Tiền vệ 23 tuổi nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Crystal Palace thêm ít nhất một mùa giải.

Đầu mùa hè này, có thông tin cho rằng Liverpool là đội nắm ưu thế lớn nhất trong cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Anh. "The Kop" dự kiến sẽ chính thức hóa sự quan tâm bằng một lời đề nghị vào mùa hè 2026. Trong khi đó, truyền thông Tây Ban Nha thời gian gần đây cũng rộ lên tin đồn Real Madrid đang tính đến khả năng chiêu mộ Wharton.

U23 Yemen đã có mặt tại Việt Trì

Chiều 31/8, đội tuyển U23 Yemen – đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U23 Việt Nam trong cuộc đua tại bảng C Vòng loại Giải U23 châu Á 2026 – đã có mặt tại Việt Trì, Phú Thọ.

Trước khi sang Việt Nam, thầy trò HLV Amin Al Suneini đã trải qua giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng. Đội đóng quân tập luyện tại thành phố Marib (Yemen), sau đó sang Fujairah (UAE) để tập huấn và thi đấu giao hữu với một số CLB trong nước cũng như tại UAE. Kết quả của các trận giao hữu này được giữ kín nhằm đảm bảo bí mật chuyên môn.

Chiều 31/8, đội tuyển U23 Yemen – đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U23 Việt Nam trong cuộc đua tại bảng C Vòng loại Giải U23 châu Á 2026 – đã có mặt tại Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: VFF>

Trong danh sách đăng ký tham dự vòng loại, U23 Yemen chỉ có một cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan (Saudi Arabia). 22 cầu thủ còn lại đều đang khoác áo các CLB trong nước.

Ba gương mặt đáng chú ý trên hàng công của U23 Yemen là Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous – những cầu thủ vừa góp mặt trong đội hình ĐT Yemen thi đấu loạt trận FIFA Days tháng 6/2025 gặp Bhutan và Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2027. Đặc biệt, tiền đạo 19 tuổi Hamza Mahrous gây ấn tượng khi đã trở thành lựa chọn số 3 trên hàng công của đội tuyển quốc gia.

Wissa công khai chỉ trích Brentford, bày tỏ nguyện vọng ra đi

Trên Instagram cá nhân, tiền đạo Yoane Wissa đã gây sốc khi đăng bài viết dài công khai ý định rời Brentford, đồng thời chỉ trích CLB chủ quản vì gây khó dễ cho anh suốt thời gian qua. Trước đó, Newcastle được cho là quan tâm tới Wissa trong nỗ lực tìm người thay thế Alexander Isak. Dù vậy, "Chích chòe" buộc phải rút lui vì bị Brentford hét giá 40 triệu bảng.

"Tôi đã im lặng trong phần lớn mùa hè, nhưng chỉ vài giờ nữa là kỳ chuyển nhượng sẽ kết thúc, tôi cảm thấy buộc phải nói rõ rằng tôi muốn rời Brentford. Tôi tin rằng câu lạc bộ đang cản trở tôi một cách vô lý mặc dù đã nhận được một loạt lời đề nghị hợp lý trong suốt mùa hè.

Tôi muốn nói rõ rằng tôi không hề hành động thiếu chuyên nghiệp, cũng không muốn rời Brentford trong bất hòa. Tôi đã luôn minh bạch về quan điểm của mình. Tôi tiếp tục giao tiếp cởi mở với câu lạc bộ và hành xử theo cách phản ánh đúng các giá trị của tôi, cả với tư cách là cầu thủ bóng đá lẫn con người. Tôi vẫn hy vọng rằng giải pháp công bằng và hợp lý sẽ được tìm ra trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa", trích đoạn trong bài viết của Wissa.

Con gái "chê" xấu, Pep Guardiola phải cạo râu

Pep Guardiola không chỉ là một chiến lược gia tài ba trên sân cỏ mà còn là một người cha rất biết lắng nghe. Mới đây, vị thuyền trưởng của Man City , người góp công lớn trong hành trình khẳng định vị thế của đội chủ sân Etihad tại bóng đá Anh cũng như châu Âu, đã tiết lộ một câu chuyện thú vị liên quan đến diện mạo mới của ông trong kỳ nghỉ hè.

Pep Guardiola xác nhận cạo râu vì con gái chế xấu.

Sau một mùa giải chưa đạt được thành công như kỳ vọng, Pep đã dành thời gian nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần. Ông đã thay đổi phong cách bằng cách cạo râu và chỉ để lại ria mép. Tuy nhiên, kiểu râu này lại không nhận được sự ủng hộ từ cô con gái Maria Guardiola.

Maria, người sở hữu hơn 904.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội và là một fashion influencer, đã thẳng thắn chê bai diện mạo mới của cha mình. "Kiểu râu đó đã biến mất rồi. Con gái tôi nói nó thật kinh khủng, nên tôi phải cạo đi thôi," Pep chia sẻ với Men in Blazers.