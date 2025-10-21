HLV Popov: “Bóng đá Việt Nam sẽ thua cả Nepal nếu còn tình trạng này”

HLV Popov lại phàn nàn về bóng đá Việt Nam

“Trong 10-15 phút đầu hiệp hai, chúng tôi hoàn toàn có thể ghi 2-3 bàn thắng, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội. Sau đó, họ làm gián đoạn nhịp độ trận đấu bằng việc thủ môn nằm sân 10 phút, rồi lại có cầu thủ khác nằm sân tiếp. Đó không phải là bóng đá. Nếu 2-3 năm tới vẫn tiếp tục như thế, bóng đá Việt Nam sẽ thua cả Nepal, Campuchia hay Bangladesh, vì họ chơi bóng thực sự”, HLV Popov nói thẳng.

HLV Popov của Thể Công Viettel. Ảnh: Thể Công Viettel.

Chiến lược gia người Bulgaria nhấn mạnh, với kinh nghiệm từng làm việc tại Malaysia, Thái Lan và nhiều đội bóng Đông Nam Á, ông hiểu rõ điều gì khiến bóng đá Việt Nam chậm tiến. Không chỉ dừng lại ở chuyên môn, Popov còn nói về cảm xúc của mình khi dẫn dắt Viettel trong môi trường mà ông cho là đầy thử thách: “Mỗi chiến thắng với chúng tôi đều rất ngọt ngào. Mỗi trận đấu đều như một trận chung kết. Chúng tôi không có những trận đấu giao hữu, bạn hiểu ý tôi mà. Nhưng thật buồn là sẽ chẳng ai nói về điều đó”.

Khi được hỏi về khả năng cạnh tranh ngôi vô địch, HLV Popov đáp một cách sâu cay: “Không quan trọng bạn có phải đội mạnh nhất hay không. Để trở thành nhà vô địch, bạn cần những yếu tố khác ngoài sân cỏ và tôi nghĩ bạn hiểu rõ tôi đang nói đến điều gì. Tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi đang đơn độc, không thuộc bất kỳ ‘hệ thống’ nào cả. Một mình chống lại 13 đội bóng khác là điều rất khó khăn”.