Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Thể thao
Thứ ba, ngày 21/10/2025 08:10 GMT+7

HLV Popov: “Bóng đá Việt Nam sẽ thua cả Nepal nếu còn tình trạng này”

+ aA -
TH (Theo Bóng đá 24h) Thứ ba, ngày 21/10/2025 08:10 GMT+7
Sau chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng, HLV Popov của Thể Công Viettel không chỉ nói về 3 điểm quan trọng mà còn thẳng thắn chỉ ra những vấn đề khiến bóng đá Việt Nam khó phát triển nếu không thay đổi.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

HLV Popov lại phàn nàn về bóng đá Việt Nam

“Trong 10-15 phút đầu hiệp hai, chúng tôi hoàn toàn có thể ghi 2-3 bàn thắng, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội. Sau đó, họ làm gián đoạn nhịp độ trận đấu bằng việc thủ môn nằm sân 10 phút, rồi lại có cầu thủ khác nằm sân tiếp. Đó không phải là bóng đá. Nếu 2-3 năm tới vẫn tiếp tục như thế, bóng đá Việt Nam sẽ thua cả Nepal, Campuchia hay Bangladesh, vì họ chơi bóng thực sự”, HLV Popov nói thẳng.

HLV Popov của Thể Công Viettel. Ảnh: Thể Công Viettel.

Chiến lược gia người Bulgaria nhấn mạnh, với kinh nghiệm từng làm việc tại Malaysia, Thái Lan và nhiều đội bóng Đông Nam Á, ông hiểu rõ điều gì khiến bóng đá Việt Nam chậm tiến. Không chỉ dừng lại ở chuyên môn, Popov còn nói về cảm xúc của mình khi dẫn dắt Viettel trong môi trường mà ông cho là đầy thử thách: “Mỗi chiến thắng với chúng tôi đều rất ngọt ngào. Mỗi trận đấu đều như một trận chung kết. Chúng tôi không có những trận đấu giao hữu, bạn hiểu ý tôi mà. Nhưng thật buồn là sẽ chẳng ai nói về điều đó”.

Khi được hỏi về khả năng cạnh tranh ngôi vô địch, HLV Popov đáp một cách sâu cay: “Không quan trọng bạn có phải đội mạnh nhất hay không. Để trở thành nhà vô địch, bạn cần những yếu tố khác ngoài sân cỏ và tôi nghĩ bạn hiểu rõ tôi đang nói đến điều gì. Tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi đang đơn độc, không thuộc bất kỳ ‘hệ thống’ nào cả. Một mình chống lại 13 đội bóng khác là điều rất khó khăn”.

Tham khảo thêm

Tiết lộ vũ khí lợi hại của Thể Công Viettel dưới thời HLV Popov

Tiết lộ vũ khí lợi hại của Thể Công Viettel dưới thời HLV Popov

Paulinho Curua - ngoại binh Brazil cao 1m87 của Thể Công Viettel khiến HLV Popov tấm tắc khen

Paulinho Curua - ngoại binh Brazil cao 1m87 của Thể Công Viettel khiến HLV Popov tấm tắc khen

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng SVĐ 60.000 chỗ ngồi ở Hưng Yên, có công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới

Sáng 19/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự, thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng Sân vận động PVF có thiết kế mang tầm vóc thời đại và công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.

HLV Nguyễn Công Mạnh tiếc vì trọng tài "bẻ còi", giúp CLB Công an TP.HCM thoát thua

Thể thao
HLV Nguyễn Công Mạnh tiếc vì trọng tài 'bẻ còi', giúp CLB Công an TP.HCM thoát thua

VAR cứu CLB Công an TP.HCM thoát thua trên sân nhà

Thể thao
VAR cứu CLB Công an TP.HCM thoát thua trên sân nhà

Tin sáng (19/10): Thép xanh Nam Định “rơi tự do”, HLV Vũ Hồng Việt mất ghế?

Thể thao
Tin sáng (19/10): Thép xanh Nam Định “rơi tự do”, HLV Vũ Hồng Việt mất ghế?

Cựu sao U23 Việt Nam, từng bị cấm thi đấu 6 tháng vì tham gia cá cược

Thể thao
Cựu sao U23 Việt Nam, từng bị cấm thi đấu 6 tháng vì tham gia cá cược

Đọc thêm

Tin mới nhất: Đà Nẵng yêu cầu siết chặt vận hành hồ chứa thuỷ điện trước khi bão số 12 (bão FENGSHEN) đổ bộ
Nhà nông

Tin mới nhất: Đà Nẵng yêu cầu siết chặt vận hành hồ chứa thuỷ điện trước khi bão số 12 (bão FENGSHEN) đổ bộ

Nhà nông

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, ứng phó bão số 12, bão FENGSENG, TP.Đà Nẵng yêu cầu siết chặt vận hành hồ chứa thuỷ điện, bảo vệ vùng hạ du.

Giá vàng hôm nay 21/10 tăng vượt đỉnh cũ, người vay vàng 'khóc ròng', sốt sắng ra quyết định quan trọng
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 21/10 tăng vượt đỉnh cũ, người vay vàng "khóc ròng", sốt sắng ra quyết định quan trọng

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 21/10 trụ mức cao khiến người vay vàng như "ngồi trên đống lửa". Họ lo lắng vì giá vàng tăng vọt khiến số tiền phải trả gấp nhiều lần ban đầu.

'Sự sụp đổ cuối cùng', phương Tây bị sốc trước những gì xảy ra ở Donbas
Điểm nóng

"Sự sụp đổ cuối cùng", phương Tây bị sốc trước những gì xảy ra ở Donbas

Điểm nóng

Quân đội Nga đã chọc thủng hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Krasnoarmeysk và buộc quân đội Ukraine phải rời bỏ vị trí, nhà phân tích Alan Watson lưu ý trên trang mạng xã hội X.

Khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” ở Lạng Sơn sau loạt bài điều tra của Dân Việt
Bạn đọc

Khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” ở Lạng Sơn sau loạt bài điều tra của Dân Việt

Bạn đọc

Hạt Kiểm lâm Khu vực Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại thôn Khuổi Toọc, xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn theo Điều 232 Bộ luật hình sự. Đây là một trong những địa điểm xảy ra tình trạng phá rừng, san gạt đất lâm nghiệp trái phép đã được Báo Điện tử Dân Việt phản ánh.

Ngoại binh 2m06 Kyle Hudlin của Thép xanh Nam Định chấn thương nặng: Sự thật bất ngờ
Thể thao

Ngoại binh 2m06 Kyle Hudlin của Thép xanh Nam Định chấn thương nặng: Sự thật bất ngờ

Thể thao

Ngày 20/10, mạng xã hội lan truyền thông tin, tiền đạo 2m06 Kyle Hudlin của Thép Xanh Nam Định dính chấn thương đứt dây chằng và chưa rõ ngày trở lại. Ngay sau đó, phía đội bóng thành Nam đã lên tiếng bác bỏ.

Tin mới nhất gió mùa Đông Bắc tăng cường, trời tiếp tục lạnh thêm ở Hải Phòng
Nhà nông

Tin mới nhất gió mùa Đông Bắc tăng cường, trời tiếp tục lạnh thêm ở Hải Phòng

Nhà nông

Tin mới nhất gió mùa Đông Bắc, không khí lạnh mạnh thêm, theo Đài Khí tượng thủy văn Hải Phòng, ngày 21 - 22/10, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn, khu vực Hải Phòng đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 21°C.

Tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng về vụ vết nứt 50m trên sườn núi địa phận Quảng Nam (trước sáp nhập)
Nhà nông

Tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng về vụ vết nứt 50m trên sườn núi địa phận Quảng Nam (trước sáp nhập)

Nhà nông

Tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng về vụ vết nứt 50m trên sườn núi địa phận Quảng Nam (trước sáp nhập). Về vụ xuất hiện vết nứt 50m trên sườn núi ở địa phận tỉnh Quảng Nam (trước sáp nhập), lực lượng quân đội TP Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương di dời 9 hộ dân, làng Kon Pin, xã Trà Linh (địa phận huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập)...

Sang tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp kiên trì sẽ gặp thời, cuộc đời sang trang, thành quả đầy ắp
Gia đình

Sang tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp kiên trì sẽ gặp thời, cuộc đời sang trang, thành quả đầy ắp
4

Gia đình

Sang tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp chăm chỉ, kiên trì sẽ gặp thời vận son, nhân đôi thành quả. Đây là giai đoạn mà nỗ lực trong công việc và đầu tư của họ được đền đáp xứng đáng.

Phiên đấu giá biển số xe thứ 8: 'Mở màn' gần 63 tỷ đồng, loạt biển số VIP chốt giá bất ngờ
Kinh tế

Phiên đấu giá biển số xe thứ 8: "Mở màn" gần 63 tỷ đồng, loạt biển số VIP chốt giá bất ngờ

Kinh tế

Phiên đấu giá biển số xe ô tô và mô tô thứ 8 đã bắt đầu trên hệ thống trực tuyến, và "nóng" ngay trong ngày mở màn 20/10.

Đà Nẵng công khai loạt khách sạn, nhà hàng lớn vi phạm nghiêm trọng quy định phòng cháy chữa cháy
Kinh tế

Đà Nẵng công khai loạt khách sạn, nhà hàng lớn vi phạm nghiêm trọng quy định phòng cháy chữa cháy
5

Kinh tế

Đà Nẵng công khai loạt khách lớn, nhà hàng lớn vi phạm nghiêm trọng quy định phòng cháy chữa cháy.

Mỹ bất ngờ tuyên bố tạm dừng dự luật trừng phạt Nga
Điểm nóng

Mỹ bất ngờ tuyên bố tạm dừng dự luật trừng phạt Nga

Điểm nóng

Dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga đã bị tạm dừng tại Quốc hội Mỹ - Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, ông John Thune, tuyên bố.

Chuyên gia cảnh báo gì trước hiện tượng tóc bạc sớm ở giới trẻ?
Xã hội

Chuyên gia cảnh báo gì trước hiện tượng tóc bạc sớm ở giới trẻ?

Xã hội

Nhiều bạn trẻ thuộc Gen Z đã khoe mái tóc bạc của mình trên mạng xã hội. Hiện tượng này khiến nhiều chuyên gia y tế lo ngại, bởi tóc bạc sớm không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn có thể phản ánh tình trạng sức khỏe bên trong cơ thể.

Giáo sư Trần Phương – Thời chưa xa, người chưa cũ
Hồ sơ - Tư liệu độc quyền

Giáo sư Trần Phương – Thời chưa xa, người chưa cũ

Hồ sơ - Tư liệu độc quyền

Năm cuối thập kỷ 80 thì phải, 1988 hay 1989 gì đó, tôi được theo một người bạn thân có quan hệ họ hàng gần với nguyên Phó Thủ tướng, Giáo sư Trần Phương sang chơi nhà riêng của ông bên mạn Bát Tràng...

Hai thí sinh Rap Việt hẹn hò
Văn hóa - Giải trí

Hai thí sinh Rap Việt hẹn hò

Văn hóa - Giải trí

Thời gian gần đây, cả 7dnight và Saabirose không ngại đăng ảnh tình tứ. Nhân dịp 20/10, hai rapper có bữa tối lãng mạn bên nhau.

Giá xăng dầu hôm nay 21/10: Đỏ sàn, bất ổn vì rủi ro đàm phán thương mại Mỹ - Trung
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 21/10: Đỏ sàn, bất ổn vì rủi ro đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 21/10, giá dầu thô giao dịch hôm nay đồng loạt đỏ sàn trên thị trường thế giới, lao dốc do rủi ro từ đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ và Trung Quốc.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thực nghiệm hiện trường vụ bắn 3 người tử vong; khởi tố người vợ siết cổ chồng đến chết
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thực nghiệm hiện trường vụ bắn 3 người tử vong; khởi tố người vợ siết cổ chồng đến chết

Pháp luật

Thực nghiệm hiện trường vụ bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai; khởi tố người vợ ở Đà Nẵng siết cổ chồng đến chết; bé gái 4 tuổi bị bố treo cổ lên trần nhà để uy hiếp mẹ... là những tin nóng 24 giờ qua.

Quả vải thiều Băng Ngọc ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập Bắc Giang) làm kiểu gì mà ăn vào mùa đông ngọt chân răng?
Nhà nông

Quả vải thiều Băng Ngọc ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập Bắc Giang) làm kiểu gì mà ăn vào mùa đông ngọt chân răng?

Nhà nông

Giữa tiết đông giá lạnh, được thưởng thức trái vải thiều Bắc Ninh (trước sáp nhập là Bắc Giang) ngọt lịm, thơm ngon như mang cả hơi thở mùa hè trở về là điều không ít người mong muốn. Giờ đây mong muốn ấy từng bước trở thành hiện thực khi nhiều đơn vị đã mạnh dạn đầu tư vào công nghệ bảo quản hiện đại, mở ra một hướng đi mới cho nông sản địa phương.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà: Sắp xếp hơn 90.000 thôn, tổ dân phố cần đặc biệt quan tâm công tác nhân sự
Tin tức

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà: Sắp xếp hơn 90.000 thôn, tổ dân phố cần đặc biệt quan tâm công tác nhân sự

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cho rằng sắp xếp thôn, tổ dân phố trên toàn quốc là việc làm cần thiết để đồng bộ với mô hình chính quyền hai cấp, nhưng ông cũng chỉ ra nhiều thách thức lớn về việc xây dựng tiêu chí, bố trí nhân sự và áp lực về tiến độ.

Loài cá khá bự này ở Quảng Ngãi đem làm món nhúng giấm, ăn ngon cỡ nào?
Nhà nông

Loài cá khá bự này ở Quảng Ngãi đem làm món nhúng giấm, ăn ngon cỡ nào?

Nhà nông

Thời sinh viên xa nhà, tôi vẫn thường hay trổ tài nấu nướng và giới thiệu những món ngon của quê mình Quảng Ngãi với các bạn ở nhiều tỉnh, thành phố. Trong đó, cá ngừ nhúng giấm là một trong những món ăn được các bạn khen ngon.

Vô khu rừng 'khổng lồ' này ở Nghệ An, la liệt cây cổ thụ như cột chống trời, thấy con động vật hoang dã mặt buồn
Nhà nông

Vô khu rừng "khổng lồ" này ở Nghệ An, la liệt cây cổ thụ như cột chống trời, thấy con động vật hoang dã mặt buồn

Nhà nông

Đến Vườn Quốc gia Pù Mát-Công viên Di sản ASEAN-một khu rừng rộng nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Tương Dương trước đây) với vô số cây cổ thụ là cây săng lẻ cao tít tắp, bắt gặp con khỉ-động vật hoang dã. Tới rừng này, du khách được chiêm ngưỡng nét hoang sơ của rừng nguyên sinh với tính đa dạng sinh học cao bậc nhất Việt Nam và nhiều thắng cảnh nổi bật.

Châu Âu hứng hậu quả thảm khốc nếu tịch thu tài sản của Nga
Điểm nóng

Châu Âu hứng hậu quả thảm khốc nếu tịch thu tài sản của Nga

Điểm nóng

Số phận của các tài sản Nga bị đóng băng tại phương Tây gần đây đã khơi lại những cuộc tranh luận gay gắt trong Liên minh Châu Âu. Giữa bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine và nỗ lực của Brussels nhằm tìm kiếm nguồn tài trợ mới cho Kiev, các đề xuất sử dụng tiền của Nga tại các ngân hàng châu Âu đang ngày càng được thảo luận.

Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số để xây dựng “OCOP xanh – OCOP thông minh”
Nhà nông

Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số để xây dựng “OCOP xanh – OCOP thông minh”

Nhà nông

Với hơn 3.400 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, chiếm tới 20% tổng số sản phẩm OCOP toàn quốc, Hà Nội không chỉ dẫn đầu về số lượng mà còn đang từng bước khẳng định chất lượng, thương hiệu và giá trị bền vững của chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

Chuyện lạ ở xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai, dân phấn chấn tham gia 'trend' mới-'xung phong thoát nghèo'
Nhà nông

Chuyện lạ ở xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai, dân phấn chấn tham gia "trend" mới-"xung phong thoát nghèo"

Nhà nông

Những năm gần đây, tại xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) xuất hiện phong trào “xung phong thoát nghèo”. Đây là chuyện lạ. Phong trào đã trở thành động lực cho người dân, từ đó lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường của bà con dân tộc thiểu số nơi đây.

Ở Kiên Giang (trước sáp nhập An Giang), hễ nhà nào nuôi dày đặc con giàu đạm này, bán là trúng, có nhà bán 12 tấn/năm
Nhà nông

Ở Kiên Giang (trước sáp nhập An Giang), hễ nhà nào nuôi dày đặc con giàu đạm này, bán là trúng, có nhà bán 12 tấn/năm

Nhà nông

Là một trong những hộ nuôi lươn không bùn đầu tiên của xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang) bà Võ Thị Trang (72 tuổi) cho biết: Gia đình nuôi tổng số 15 bể lươn không bùn với sản lượng lươn thương phẩm bán ra mỗi năm từ 12 tấn.

Chuyên gia khẳng định không có “bão tin xấu” sau phiên VN-Index giảm mạnh chỉ vì tâm lý nhà đầu tư
Nhà đất

Chuyên gia khẳng định không có “bão tin xấu” sau phiên VN-Index giảm mạnh chỉ vì tâm lý nhà đầu tư

Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản nói riêng cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam hôm qua 21/10 có phiên giảm gần 100 điểm. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, cú “rơi tự do” này chủ yếu do tâm lý hoảng loạn, không xuất phát từ thông tin tiêu cực mang tính hệ thống.

Thiếu tá Cảnh sát giao thông bám trên nắp capo ô tô lao vun vút trên đường ở Nghệ An: Lập hồ sơ xử lý tài xế
Tin tức

Thiếu tá Cảnh sát giao thông bám trên nắp capo ô tô lao vun vút trên đường ở Nghệ An: Lập hồ sơ xử lý tài xế

Tin tức

Clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô đang lao nhanh, phía trên nắp capo một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang bám chặt thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Sự việc diễn ra trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan
Điểm nóng

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan

Điểm nóng

Chuyên cơ chở Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan.

Một làng chài đẹp mê ly ở Lâm Đồng, cách Phan Thiết 45km, người ta rủ nhau 'đóng giả' ngư dân, thả lưới cá, tóm mực tươi
Nhà nông

Một làng chài đẹp mê ly ở Lâm Đồng, cách Phan Thiết 45km, người ta rủ nhau "đóng giả" ngư dân, thả lưới cá, tóm mực tươi

Nhà nông

Khách du lịch, người thiên hạ đến làng chài Hồng Chính-một làng chài đẹp mê ly ở xã Hoà Thắng, tỉnh Lâm Đồng nằm cách làng chài Mũi Né hơn 15km (cách trung tâm TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập khoảng 45km) về hướng Bắc xin được "đóng giả" ngư dân, đi thả lưới, tóm mực tươi. Làng chài này còn giữ nét hoang sơ, có những ngôi nhà nhỏ nằm trên bãi cát vàng, bên đại dương xanh.

Vingroup đầu tư gần 18 tỷ USD vào dự án Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh
Nhà đất

Vingroup đầu tư gần 18 tỷ USD vào dự án Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh

Nhà đất

Vingroup vừa quyết định điều chỉnh quy mô và tổng vốn đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh lên gần 18 tỷ USD, vượt qua cả Vinhomes Green Paradise để trở thành dự án bất động sản lớn nhất trong lịch sử Vingroup.

Tin đọc nhiều

1

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

2

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

3

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

4

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi

5

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng