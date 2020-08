Bất chấp dịch Covid-19, một số nhà xuất bản vẫn tăng doanh thu tại Đường Sách TP.HCM

Tăng chất lượng sự kiện



Sở dĩ như vậy là do Đường Sách có nhiều thay đổi để nâng chất các hoạt động, thu hút nhiều độc giả. Ngoài ra, trong thời dịch Covid-19 hay thời suy giảm kinh tế, theo một Tổng giám đốc công ty Phát hành sách, người dân chịu khó đọc sách, nghiên cứu, học hành và suy ngẫm nhiều hơn để tìm kiếm cho họ cơ hội việc làm cũng như trau dồi kiến thức chờ ngày trở lại với nhịp sống bình thường mới.

Dù chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, song Đường Sách TP.HCM vẫn nâng chất nhiều chương trình để thu hút độc giả.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, cho dù Đường Sách TP.HCM chỉ tổ chức 84 chương trình, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2019, nhưng các loại hình hoạt động đa dạng hơn, cũng như đối tượng tham gia tổ chức ngày càng có sự lan tỏa.

Nếu như ở quý 1, các hoạt động giao lưu, giới thiệu sách duy trì ở mức ổn định thì vào cuối quý 2, các chương trình này đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Các đơn vị tại Đường Sách đã có sự chủ động trong việc tổ chức, chương trình có sự đầu tư kỹ lưỡng từ kịch bản đến hình thức, các hoạt động đều thu hút đông đảo độc giả tham gia.

Đặc biệt, Đường Sách đã có nhiều hoạt động gắn kết với đối tượng học sinh, sinh viên với 12 chương trình theo 4 mô hình hoạt động như: Du hành vui cùng sách, Mừng sinh nhật cùng sách, Tiết học trải nghiệm ngoài nhà trường, Bé làm quen với luật giao thông, tạo sự hứng khởi cho học sinh.

Việc gia tăng sân chơi tương tác định kỳ dành cho bạn đọc (31 chương trình tổ chức vào thứ 7, chủ nhật mỗi tuần) tạo cơ hội để con trẻ và cha mẹ gần nhau hơn khi cùng con tham gia các hoạt động. Ngoài ra, sân chơi tương tác kích thích trẻ sáng tạo đồ chơi từ những vật dụng tưởng chừng bỏ đi, giáo dục ý thức chia sẻ với cộng đồng thông qua chương trình "nhận và cho", giáo dục trẻ tình yêu với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, trồng cây xanh…

Vào cuối quý 2, với chương trình "Mừng Ngày gia đình Việt Nam – Gia đình là điều tuyệt vời nhất", Đường Sách TP.HCM đã giới thiệu đến bạn đọc mô hình "Vui kể chuyện cùng con" với nhiều hình thức truyền tải câu chuyện như mô hình kể chuyện Kamishibai nổi tiếng của Nhật, kể chuyện và sắm vai…

Chương trình tìm hiểu nghệ thuật đường phố cho học sinh.

Bên cạnh đó, xe buýt sách – mô hình Thư viện mini tại Đường Sách cũng phát huy được vai trò lan tỏa thói quen đọc sách đến cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Xe buýt sách đã đón hơn 10.000 lượt khách; trong đó hơn 3.000 lượt mượn và trả sách. Tỷ lệ đến Xe buýt sách đọc và mượn của nữ nhiều hơn nam nhưng không đáng kể (52%-47%), độ tuổi phổ biến của người mượn 25-34 tuổi (chiếm 30%). Có hơn 150 lượt bạn đọc đến tặng sách, số lượng tặng sách từ 1 cuốn đến vài chục cuốn. Tỉ lệ bạn đọc quay trở lại mượn sách lần thứ 2 lên đến hơn 80%.

Có thể thấy, mặc dù hoạt động sự kiện tại Đường Sách có phần bị tác động bởi dịch Covid-19, song các đơn vị vẫn nỗ lực duy trì để tạo nên những nét mới, tạo nên bản sắc và dấu ấn riêng.

Doanh thu giảm 32% song vẫn có đơn vị bứt phá

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 giảm 32% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó doanh thu quý 2 giảm 41,32% so với quý 1. Trong đó, có Alphabooks tăng 15,6%, ĐH Hoa Sen giảm nhẹ 4% và NXB Văn hóa Văn nghệ giảm 7% so với cùng kỳ 2019.

Nhiều hoạt động tại Đường Sách TP.HCM dành cho thiếu nhi.

Riêng NXB Văn hóa Văn nghệ có doanh thu quý 2 vượt trội so với cùng kỳ năm ngoái, kéo doanh thu của 6 tháng đầu năm 2020 ở mức giảm nhẹ. Bởi vì, chỉ trong hơn tháng rưỡi, NXB Văn hóa Văn nghệ đã tổ chức 6 chương trình giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm và sân chơi tương tác, kể chuyện Kamishibai tại Đường Sách vào những ngày cuối tuần, được đông đảo bạn đọc đón nhận.

Số bản sách thiếu nhi bán ra 106.052 cuốn, chiếm 35,58% trên tổng số bản sách; doanh thu 2.916.408.354 đồng, chiếm hơn 19,25% tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2020.

Không những thế, số tựa sách mới trong 6 tháng đầu năm 2020 giảm không đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 cho thấy nỗ lực của các đơn vị, Covid-19 không làm thay đổi kế hoạch xuất bản, phát hành sách.

Trong thời điểm tạm ngưng hoạt động vì phòng chống dịch Covid-19, Đường Sách TP. HCM đã nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên về công tác lập kế hoạch, quản trị dự án, quản trị thời gian và kết nối các nguồn lực xã hội. Thực hiện tập trung chỉnh trang, duy tu, cải tiến và hoàn thiện công năng của cơ sở vật chất, cảnh quan.

Để thúc đẩy việc hình thành thói quen đọc sách cho học sinh, Công ty Đường Sách TP.HCM đã có những buổi gặp gỡ và giới thiệu các mô hình hoạt động dành cho học sinh tại Đường Sách, trong nhà trường, các chương trình tập huấn hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các kỹ năng hỗ trợ học sinh phát triển thói quen đọc sách với lãnh đạo Phòng giáo dục và UBND các quận huyện.

Ngày 20/4, Hội Xuất bản Việt Nam – VPPN, Đường Sách TP.HCM và UBND Quận 1 đã ký liên tịch về việc "Tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc cho học sinh, giáo viên và người dân Quận 1", tiếp đến là các thỏa thuận phối hợp cùng UBND Quận 3, Quận Bình Thạnh, Quận 7…

Như vậy, đại dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng toàn diện và nặng nề đến hoạt động của Đường Sách 6 tháng đầu năm 2020 và hiện nay cả nước lại bước vào cuộc chiến phòng, chống dịch Covid giai đoạn mới, với tinh thần sẽ gian khổ, khắc nghiệt hơn.

Theo đó, tập thể Công ty Đường Sách sẽ linh động trong việc triển khai từng chương trình cụ thể, để thích ứng với các giai đoạn giãn cách xã hội; tập trung phát triển kênh thương mại điện tử cũng như các chương trình kích hoạt online, phục vụ nhu cầu và phát triển văn hóa đọc.