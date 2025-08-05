Bắt đối tượng ở Đà Nẵng 4 lần đột nhập sân bóng trộm điện thoại

Ngày 5/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng liên tục đột nhập sân bóng trộm cắp tài sản giá trị lớn và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 3/8, anh N.V.T.V. (SN 1996, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) đến Công an phường Thanh Khê trình báo về việc bị mất trộm một ba lô tại sân bóng Đa Phước, phường Thanh Khê, trong ba lô có điện thoại iPhone 16 Pro và đồng hồ hiệu Michael Kors, tổng giá trị ước tính khoảng 33 triệu đồng.

Trần M.D. (SN 2003, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) đã có 4 lần đột nhập sân bóng trộm cắp điện thoại và đồng hồ. Ảnh: CAĐN

Ngay sau khi nhận trình báo, Công an phường Thanh Khê đã cử lực lượng công an khẩn trương tổ chức điều tra, truy xét và nhanh chóng xác định được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Trần M.D. (SN 2003, trú cùng địa bàn). Đối tượng khai nhận đã lấy trộm ba lô của anh N.V.T.V., sau đó mang điện thoại đi bán với giá 3 triệu đồng, còn đồng hồ thì đem về cất giấu tại phòng trọ.

Điều đáng lưu ý, trong quá trình đấu tranh, đối tượng Trần M.D. còn khai nhận thực hiện 3 vụ trộm khác tại các sân bóng trên địa bàn quận Sơn Trà, chiếm đoạt nhiều điện thoại đắt tiền như iPhone 14, iPhone 12 Pro Max… rồi đem bán lấy tiền tiêu sài.

Trần M.D. (SN 2003, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) chỉ nơi thực hiện các vụ trộm cắp. Ảnh: CAĐN

Cũng tại TP. Đà Nẵng, ngày 2/8, em Q.T.N. (SN 2009, trú tại phường An Khê, Đà Nẵng) đến trụ sở công an trình báo bị một nam thanh niên quen biết qua quán internet lừa lấy xe máy hiệu VESPA và điện thoại Samsung A23, tổng trị giá hơn 21 triệu đồng.

Trước việc trên, Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Đ.H. (SN 1998, trú tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng).

Qua xác minh ban đầu, đối tượng lợi dụng mối quan hệ quen biết trên mạng để tạo lòng tin, sau đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Đ.H. đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.