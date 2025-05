Clip ghi lại hình ảnh đối tượng Hòa tấn công chích điện 2 người dân. Clip do người dân cung cấp

Sáng 12/5, thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Kiên Giang, Tổ phó thường trực Tổ công tác thường trực bảo đảm an ninh trật tự tại Phú Quốc cho biết, đã bắt được đối tượng chích điện tấn công 2 người dân trên địa bàn Phú Quốc.

Đối tượng Hòa đã bị công an bắt giữ khi đang trên đường trốn vào đất liền. Ảnh: CACC

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 11/5, công an đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực Bãi Trường, thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc khi đối tượng đang chuẩn bị trốn vào đất liền.

Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đang lấy lời khai của đối tượng Hòa, xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc, để khởi tố vụ án theo quy định.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân bị đối tượng Hòa chích điện là chị V.T.D.T (31 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang) và T.V.Q (29 tuổi, ngụ TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), đang bán chuột tại sân bóng Dugong. Lúc này, có một người đàn ông điều khiển xe mô tô đến dùng 2 đoạn kim loại chích điện vào người chị T và anh Q. Người đàn ông còn dùng dao tấn công chị T. Sau khi bị người dân phát hiện, can ngăn, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. 2 nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc.

Hình ảnh đối tượng Hòa tấn công, chích điện nạn nhân. Ảnh cắt từ camera người dân ghi lại

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 16 giờ 8 phút ngày 10/5, tại một sân bóng ở khu phố 12, phường Dương Đông, xuất hiện một đối tượng mặc áo đen, đội mũ bảo hiểm đỏ, dùng kích điện tự chế rượt đuổi và chích điện vào một người phụ nữ, khiến người này té ngã xuống đường.

Khi một người đàn ông dùng chổi để giải cứu người phụ nữ, liền bị gã đàn ông quay sang tấn công khiến người này ngã xuống. Khi nhiều người đang đá bóng dùng đồ vật ném để giải cứu nạn nhân thì gã đàn ông mới bỏ đi.