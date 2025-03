Bắt đối tượng vận chuyển 26 kg ma túy tổng hợp cùng 12 bánh heroin tại Long An

Trưa 28/3, thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Long An cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra để điều tra làm rõ đường dây mua bán ma túy số lượng lớn.

Trước đó, Khoảng 1 giờ 17 ngày 12/3, đối tượng Võ Văn Mai (49 tuổi, ngụ xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) điều khiển ô tô lưu thông đến khu vực Cầu 79 thuộc khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng (Long An) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) chủ trì cùng BĐBP tỉnh Long An, Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an Long An và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chặn phương tiện tiến hành kiểm tra hành chính.

Đối tượng Võ Văn Mai (49 tuổi, ngụ xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị bắt giữ về hành vi vận chuyển ma túy. Ảnh: BĐBP Long An

Trên ô tô biển kiểm soát 51L-379.24 vận chuyển 26kg ma túy tổng hợp được ngụy trang dưới dạng túi đựng trà, 12 bánh heroin, 4 điện thoại di động và 2,5 triệu đồng.

Qua lời khai, lực lượng chức năng tổ chức truy xét bắt thêm đối tượng Bùi Ngọc Lân (68 tuổi, tạm trú tại phường An Phú Đông, quận 12) và Đàm Quang Thương (55 tuổi, ngụ đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, TP.HCM). Đây là 2 đối tượng được xác định trong đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.

Tiến hành khám xét 3 địa điểm tại tỉnh Tây Ninh và TP.HCM nơi ở của các đối tượng trên, lực lượng điều tra thu giữ 1 cân tiểu ly, 1 máy ép nhựa dùng để phân chia, tách chiết ma túy mang đi tiêu thụ và các tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án.