Bất động sản mắc 3 'bệnh người già' cần nhanh chóng chữa dứt điểm

Trong diễn đàn “Cơ chế đặc thù và dòng vốn cho thị trường bất động sản” do Đài Truyền hình Hà Nội tổ chức diễn ra vào 8 giờ sáng ngày 9/4/2025 tại TP.HCM, GS. TS Trần Ngọc Thơ, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia chia sẻ: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn đầy thử thách khi giá neo cao nhưng giao dịch trầm lắng. Nói ví von là bất động sản đang đối mặt với 3 "bệnh người già" có chỉ số cao gồm: huyết áp, đường huyết và cholesterol.

GS. TS Trần Ngọc Thơ ví von.

Bệnh huyết áp cao: Giá nhà neo cao ở mức phi lý

Theo GS. Thơ, bệnh này ám chỉ việc giá bất động sản tăng phi mã, luôn neo ở mức cao. Tỷ lệ giá nhà trên thu nhập ở Việt Nam gấp tới mấy chục lần. Trong khi đó, nhu cầu ở thật rất lớn nhưng người mua lại bị loại khỏi thị trường do giá vượt quá khả năng chi trả. Với tình hình này người dân phải mất hàng trăm năm mới có được nhà.



Hệ quả của vấn đề này là thị trường mất cân bằng nghiêm trọng, khiến "huyết áp" cứ tăng mà không có thuốc điều tiết.

Bệnh đường huyết: Bất động sản lệ thuộc dòng vốn như "chất gây nghiện"

Ông dẫn chứng, thị trường bất động sản trong suốt hơn một thập kỷ qua thăng hoa hay nguội lạnh đều phụ thuộc sâu sắc vào tín dụng ngân hàng. Khi "bầu sữa" này dồi dào thì thị trường phát triển nóng. Ngược lại, khi bị siết hoặc khó tiếp cận, cả hệ thống lại rơi vào trạng thái "tụt đường huyết" biểu hiện qua hàng loạt dự án đình trệ, treo suốt nhiều năm không chỉ vì chính sách mà cả vì nguồn vốn.

Nếu như phụ thuộc quá nhiều sẽ rất dễ nguy hiểm. Đặc biệt khi quá lệ thuộc vào hệ thống ngân hàng thì thị trường có nguy cơ tắc nghẽn. GS. TS Trần Ngọc Thơ, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia nhận định

Cholesteron cao: Hàng tồn kho và nợ xấu tích tụ

Giống như cholesterol âm thầm tích tụ gây tắc nghẽn mạch máu thì vị chuyên gia này ví thị trường bất động sản cũng đang chứa đựng lượng lớn hàng tồn kho, tài sản kém chất lượng và nợ xấu chưa được xử lý.

Đây chính là những mảng "xơ vữa" trong cơ thể bất động sản. Nó không gây đau ngay lập tức nhưng có thể dẫn đến đột quỵ tài chính. Vấn đề ở đây là ngoài bệnh nhân tự chữa thì cần bác sĩ tài khoá, tiền tệ phải dám bước ra vùng an toàn của mình. Ông Thơ cho rằng, có hai loại cholesteron tốt và xấu. Tốt là phải tập trung đưa nhà ở xã hội nhà ở thương mại giải quyết vấn đề cholesteron tích luỹ lâu ngày không tốt cho nền kinh tế. Ngoài ra, cuộc cách mạng tinh giảm biên chế dẫn đến dư thùa bất động sản thì làm thế nào để tăng nguồn cung tức là cholesteron tốt cho nền kinh tế.

Bất động sản đã bớt "ốm" chưa?

Cũng tại diễn đàn, ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, về cơ bản, Luật Đất đai 2024 đã tháo gỡ rất nhiều vướng mắc quan trọng.

Ông Chính chỉ ra rằng: Hiện có hai loại vướng mắc tồn tại. Một là đã có kết luận thanh tra kiểm tra thì mới rà soát. Còn hai thì sẽ phải do các địa phương chủ động. Thời kỳ trước, khi thực hiện các luật cũ, có sự chồng chéo khiến nhiều dự án tồn đọng.

Ví dụ như đối với dự án nhà ở thương mại, theo Luật Đất đai 2003 khi xây dựng, Nhà nước sẽ thu hồi và chuyển nhượng cho các doanh nghiệp. Còn trường hợp khác, các doanh nghiệp được phép tự thỏa thuận. Tuy nhiên, theo Luật Nhà ở 2015 thì lại quy định doanh nghiệp chỉ được quyền chuyển nhượng đất ở thì mới được thực hiện dự án. Do vậy, những dự án lại bị tạm dừng do vướng mắc giữa hai luật. Những vướng mắc này đã được giải quyết khi có Nghị quyết 171. Theo đó, các dự án đã có chấp thuận nhà đầu tư thì cho làm tiếp. Dự án mà có đất quốc phòng, an ninh thì cho ra quy hoạch.

Các diễn giả tại diễn đàn "Cơ chế đặc thù và dòng vốn cho thị trường bất động sản".

Đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc, "chữa hết bệnh" bất động sản, Nguyễn Anh Quân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội chia sẻ: Với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” của Tổng Bí thư Tô Lâm, tính đến tháng 4/2025, tổ công tác đã họp 7 phiên với 6 phiên họp đầu tiên đã tháo gỡ điểm nghẽn cơ bản cho 24/36 dự án được khởi động lại.

Tuy nhiên, hiện trên cả nước có khoảng hơn 1.500 dự án đang vướng mắc tồn đọng. Vì vậy, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. HCM mong Chính phủ ban hành nghị quyết tương tự 171 cho tất cả các địa phương để gỡ rối.