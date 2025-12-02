Bắt được cá to bự, kích thước khủng ở Đồng Nai khi thủy điện lớn nhất miền Nam đóng đập xả tràn

Thủy điện Trị An Đồng Nai ngừng xả lũ, người dân nô nức săn cá to dưới nắng sớm

Sáng 2/12, Thủy điện Trị An (Đồng Nai) chính thức ngừng xả tràn, duy trì lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 450 đến 800 m³/s và sẽ điều tiết linh hoạt theo tình hình thời tiết.

Trước đó, chiều 1/12, mực nước thượng lưu hồ là 61,182 m, lưu lượng nước về hồ 710 m³/s, lưu lượng xả qua đập tràn 160 m³/s và qua tuabin 754 m³/s.

Sáng 2/12, Thủy điện Trị An (Đồng Nai) chính thức ngừng xả tràn. Ảnh: NV.

Trên cơ sở này, công ty thủy điện quyết định từ 8h sáng 2/12 không còn xả nước qua đập tràn, đồng thời tùy biến lưu lượng theo diễn biến mực nước hồ và hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, từ cuối tháng 11, mực nước sông Đồng Nai đã giảm, xuống dưới mức báo động 1 tại các trạm, không còn nguy cơ gây lũ hay ngập lụt vùng ven sông.

Giám đốc đài Nguyễn Phước Huy nhận định, dòng chảy thượng lưu chịu chi phối của nước tự nhiên và vận hành hồ chứa, trong khi hạ lưu chịu ảnh hưởng chính từ thủy triều Biển Đông, mực nước sẽ tiếp tục thấp trong những ngày tới.

Từ cuối tháng 11, mực nước sông Đồng Nai đã giảm, xuống dưới mức báo động 1. Ảnh: NV

Ngay khi thông tin ngừng xả tràn được công bố, hàng trăm người dân từ khắp nơi đổ về chân đập để săn "lộc trời”.

Từ sáng sớm, những con đường dẫn vào khu vực hồ Trị An (xã Trị An) ken đặc người và phương tiện.

Người dân mang theo chài, lưới, vợt, phao, thậm chí cả bao tải và thùng xốp để đựng cá. Không khí náo nhiệt với tiếng reo hò, tiếng máy nổ, tiếng hô gọi nhau vang khắp bãi nước rút, tạo nên khung cảnh giống lễ hội.

Người dân từ khắp nơi đổ về chân đập thủy điện Trị An để “săn lộc trời”. Ảnh: PV

Anh Nguyễn Hà, ngụ phường Trấn Biên chia sẻ, nghe tin ngừng xả tràn là tôi chạy đi ngay, sợ xuống trễ sẽ hết cá.

“Hôm nay, tôi bắt được một con cá lăng gần 10kg, cá mè gần 10kg và nhiều loại cá nhỏ khác... Lần đầu tham gia, cảm giác được hòa cùng dòng người vui lắm, dù có thể không bắt được cá lớn cũng chẳng sao”, anh Hà nói

Nhiều người khác cũng háo hức theo dõi, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người già, reo hò mỗi khi có ai đó vớt được cá to.

Người dân bắt được cá lớn ở thủy điện Trị An. Ảnh: PV

Nhiều người từ sáng sớm đã thu về những con cá lăng, cá tra dầu gần 20kg, cá duồng..., có người bán cho khách tới xem, thu nhập đáng kể.

Những con cá lăng đuôi đỏ, cá tra, cá trắm đen hay cá mè dinh nặng vài ký đến cả chục ký được vớt lên dưới ánh nắng, tạo nên bức tranh sống động của mùa bắt cá độc đáo chỉ có ở Trị An.

Người dân địa phương cho biết, mỗi khi thủy điện kết thúc xả lũ là “mùa hội bắt cá”. Trong thời gian xả, nước dâng cao từ hạ nguồn sông Đồng Nai mang theo nhiều cá lớn, khi cửa xả đóng, đàn cá bị chặn lại ở vùng nước dưới chân đập, tạo cơ hội săn bắt cho người dân như một món quà thiên nhiên ban tặng.

Người dân khoe chiến lợi phẩm dưới chân thủy điện Trị An. Ảnh: PV

Để đảm bảo an toàn, chính quyền bố trí lực lượng túc trực ở các cổng đập, hướng dẫn người dân không lấn sâu vào khu vực nguy hiểm. Nhờ đó, năm nay không xảy ra tình trạng chích điện hay tai nạn đáng tiếc.