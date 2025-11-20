Trồng rau thơm kiểu gì mà ruộng thơm lừng ở Bình Phước, nay là Đồng Nai, bán dễ, cầm tiền nhanh

Ông Tính cho biết: Địa bàn ấp chủ yếu là đất xốp nên phù hợp trồng rau thơm (rau gia vị).

Trước kia, trồng rau thơm kiểu trồng truyền thống năng suất không cao. Từ khi đầu tư lưới che, năng suất rau thơm tăng gấp đôi.

Gạo Việt Nam tăng bán sang 2 quốc gia châu Phi, khả năng quay lại thị trường Philippines vào thời điểm nào?

Tuy nhiên, khách hàng yêu cầu rau phải an toàn, do đó người trồng cần nâng cao chất lượng rau cũng như kỹ thuật trồng.

Từ khâu xuống giống, chọn phân chuồng cũng như thuốc bảo vệ thực vật, tôi đều xem xét kỹ nguồn gốc. Làm rau thơm, rau gia vị chỉ một khâu sơ sót coi như bỏ cả vườn. Uy tín cũng như chất lượng rau giảm là tự đánh mất khách hàng.

Trồng rau thơm cho thu hoạch quanh năm, không phụ thuộc thời tiết. Kinh nghiệm trồng rau thơm, trồng rau gia vị của ông Tính là sau khi thu hoạch làm đất cho khô khoảng nửa tháng mới trồng tiếp đợt khác.

Một số loại rau thơm bán hút hàng như: rau kinh giới, rau tía tô, rau húng... cho thu hoạch liên tục 3 đợt trong vòng 6 tháng.

Thu hoạch rau thơm lần đầu cắt ngang thân, tiếp tục bón phân để cây đẻ nhánh, vì vậy không tốn nhiều thời gian xuống giống mới.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về một dự án quan trọng có tổng đầu tư hơn 1.482 tỷ

Có kinh nghiệm trồng rau gia vị nhiều năm nên ông Tính hiểu đặc thù từng mùa, tùy thời tiết mà chọn giống rau gia vị phù hợp cũng như chủ động nước tưới trong mùa khô.

Không phải chăm sóc kỹ như các loại rau khác nhưng rau thơm thường bị sâu quấn lá và rệp trắng nên người trồng nên thăm vườn thường xuyên để phòng trị kịp thời. Vì vậy, gia đình ông chưa bao giờ mất vụ rau thơm dù trồng trong mùa mưa.

Luống đất trồng hành ông Tính nhân giống để chuẩn bị cho vụ rau tết. Ngoài trồng hành, ông Tính còn trồng nhiều loại rau thơm, rau gia vị khác.

Đích thị đây là giống lợn đặc sản ở Hòa Bình (nay là Phú Thọ), trông xấu tí thôi, chứ bán là hết cả bầy

Không chỉ gia đình ông Tính mà nhiều năm nay, các hộ trồng rau thơm, trồng rau gia vị ở ấp Thanh Thịnh thực hiện tốt từ khâu vệ sinh, xử lý mầm bệnh trong đất trước khi gieo trồng, xử lý sâu bệnh và chăm bón rau bằng thuốc vi sinh; bảo đảm thời gian cách ly, an toàn cho người tiêu dùng.

Do đó, khi rau thơm, rau gia vị thu hoạch đảm bảo chất lượng, được khách hàng tin mua.

Nhiều năm trồng rau thơm cung cấp cho thị trường thị xã Bình Long, mỗi ngày vườn rau gia vị nhà ông Tính cung cấp trên 20kg rau các loại, với giá bán trung bình 20 ngàn đồng/kg, thu nhập khoảng 400 ngàn đồng/ngày.

Trừ chi phí đầu tư, bình quân gia đình ông thu lời 12 triệu đồng/tháng từ vườn rau thơm. Trồng rau gia vị là cách làm có vốn đầu tư thấp, ít nhân công nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập ổn định.

Xã Nghĩa Trụ (địa phận huyện Văn Giang trước đây), tỉnh Hưng Yên: Trao quà của Tổng Bí thư Tô Lâm tặng người cao tuổi

Với điều kiện sản xuất và tiêu thụ rau thơm, rau gia vị như hiện nay, để người trồng rau sống được với nghề, đồng thời phát triển vùng chuyên canh, rất cần sự hỗ trợ của các cấp, ngành, nhất là xây dựng vùng nguyên liệu và đầu ra sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân ở xã nông thôn mới Thanh Lương.

Theo: Báo Bình Phước