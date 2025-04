Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Phước triệt xóa chuyên án ma túy khủng, thu giữ gần 25kg ma túy cùng khẩu súng và nhiều tang vật khác.

Bắt 'hotgirl' tàng trữ gần 25kg ma túy để bán cho 'đối tác'

Qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện Đào Thị Như Quỳnh (SN 1997, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM), đang thuê căn hộ tại chung cư Phúc Đạt, TP.Thủ Dầu Một có dấu hiệu mua bán ma túy nên tiến hành xác minh.

Đào Thị Như Quỳnh thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CABD

Cảnh sát xác định, Quỳnh thuê các căn hộ chung cư, nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương để cất giữ ma túy rồi phân nhỏ để bán lại cho các đối tượng thông qua dịch vụ giao hàng nhanh.

Lúc 10h30 ngày 15/4, Quỳnh đang giao ma túy cho “đối tác” thông qua dịch vụ giao hàng nhanh thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ, thu giữ khoảng 200g ma túy và 50 viên thuốc lắc.

Số ma túy các loại mà Ban Chuyên án thu giữ. Ảnh: CABD

Khám xét căn hộ chung cư, nhà mà Quỳnh thuê, cảnh sát thu giữ hơn 24,8 kg ma túy các lại, 1 khẩu súng, 10 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Súng, đạn mà các trinh sát thu giữ được. Ảnh: CABD

Tại công an, Quỳnh khai bắt đầu hoạt động mua, bán ma túy trên địa bàn TP.HCM từ đầu tháng 2/2025. Đến tháng 3/2025 Quỳnh đến địa bàn tỉnh Bình Dương thuê căn hộ chung cư và tiếp tục mua bán ma túy thông qua các ứng dụng telegram, Wechat, Zangi… thì bị bắt.