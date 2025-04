Theo cáo trạng, ngày 23/10/2023, Đỗ Minh Đức bị bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, giam chung buồng 1D với Phú (tội công nhiên chiếm đoạt tài sản) và Sang (tội cố ý gây thương tích).

Trong thời gian tạm giam, Đức liên hệ với Nguyễn Minh Huệ Lộc (cùng bị tạm giam buồng 2D) để mượn điện thoại gọi ra ngoài, mỗi cuộc trả 300.000 đồng, nhằm liên lạc với vợ là Lê Thị Thanh Tuyền.

TAND TP.Châu Đốc (tỉnh An Giang) mở phiên toà xét xử sơ thẩm nhóm người tuồn ma túy và vật cấm vào buồng giam, ngày 9/4. Ảnh: HC

Khoảng tháng 11/2023, Tuyền đã giấu một điện thoại di động hiệu Nokia trong hộp khô cá khi gửi quà thăm nuôi cho chồng. Sau đó, Đức, Phú và Sang sử dụng chiếc điện thoại này để gọi về cho người thân. Khi có tin kiểm tra buồng giam, Đức giấu điện thoại trong túi vải và treo lên phía sau tường, đồng thời tháo sim ra cất riêng.

Tuy nhiên, điện thoại bị 1 phạm nhân khác là Nguyễn Thành Tài phát hiện. Sau khi sạc pin, Thành Tài trả điện thoại lại cho Đức, nhận 600.000 đồng tiền công, rồi sau đó đề nghị giữ giùm và giao lại cho chiến sĩ nghĩa vụ Trịnh Hoàng Giang.

Tuy nhiên, Tuyền không nhận lại nên Giang đã ném bỏ điện thoại. Đức tiếp tục nghĩ cách để có điện thoại khác. Khi thấy tại khu vực bếp có một máy Nokia, Thành Tài đã lén đưa vào cho Đức.

Đến ngày 9/1/2024, Trương Lê Phước Tài bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và được bố trí giam cùng buồng 1D với Đức, Phú và Sang. Từ đây, Đức và Phước Tài bàn bạc kế hoạch nhận đồ tiếp tế từ bên ngoài thông qua hàng rào phía sau buồng giam – nơi sát vách nhà mẹ của Tài là bà Lê Thị Thảo.

5 bị cáo nhận án tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ảnh: HC

Theo kế hoạch, nhóm se dây nylon dài khoảng 7 mét, bắn ra ngoài hàng rào bằng dây thun từ lỗ bóng đèn để liên lạc và kéo các vật dụng vào bên trong. Đức nảy sinh ý định mua ma túy sử dụng và liên hệ với Nguyễn Quốc Việt. Ma túy Việt mua của người tên Tài (không rõ lai lịch) ở khu vực phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, sau đó chuyển vào buồng giam cho Đức.

Chiều 15/3/2024, Đức bị trích xuất ra làm việc và có biểu hiện nghi vấn sử dụng chất ma túy. Lực lượng công an sau đó đã tách nhóm can phạm, đưa Đức và Phú về buồng 10D, Sang và Phước Tài về buồng 1B.

Ngày 16/3/2024, Nhà tạm giữ tiến hành kiểm tra đột xuất buồng giam 10D, phát hiện và thu giữ 3 điện thoại di động (1 Oppo, 2 Nokia) cùng nhiều vật cấm khác. Đức khai nhận đây là đồ mang từ buồng 1D sang.

Công an tiếp tục chuyển Đức và Phước Tài giam chung tại buồng 10D, Phú và Sang tại buồng 1B. Hôm sau, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra toàn bộ 38 buồng giam, test nhanh ma túy cho 97 can phạm. Kết quả, Đức, Phú, Sang và Phước Tài đều dương tính với Methamphetamine. Lực lượng chức năng cũng thu giữ thêm nhiều vật cấm được đưa trái phép vào buồng giam.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Việt 12 năm tù, Đỗ Minh Đức 13 năm tù, Trương Lê Phước Tài 8 năm tù, Dương Tuấn Sang và Trần Tấn Phú mỗi bị cáo 7 năm cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời HĐXX kiến nghị CQĐT tiếp tục điều tra, xử lý hình sự cán bộ, chiến sĩ Nhà tạm giữ Châu Đốc (nay là Phân viên quản lý phạm nhân khu vực Châu Đốc) về thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thi hành công vụ.

Đối với người thanh niên tên Tài (chưa rõ lai lịch) bán ma túy cho Việt, do chưa có đủ thông tin cá nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.