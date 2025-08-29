Bắt khẩn cấp “bầu” Đoan

Tối 29/8, thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tối 28/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá cũng đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Cao Tiến Đoan (SN 1960) ở tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vi phạm xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.