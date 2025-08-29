Công an thu giữ nhiều tài liệu tại công ty của “bầu” Đoan

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tối 28/8, cơ quan này đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (SN 1960) ở phường Sầm Sơn và trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan. Quá trình điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ Luật hình sự 2015.
Tại trụ sở Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á, lực lượng chức năng đã khám xét và thu giữ nhiều tài liệu. Sau khi khám xét xong, các tài liệu gồm hồ sơ, sổ sách, giấy tờ được chuyển lên ô tô, đưa đi để phục vụ công tác điều tra.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Sau khi Tập đoàn Phúc Sơn được bàn giao đất tại sân bay Nha Trang, Phó cục trưởng Cục Tác chiến nhiều lần được Nguyễn Văn Hậu tặng quà dịp lễ, Tết với tổng số 4 tỷ đồng. Vị Thiếu tướng đã nhận thức sai phạm, chủ động nộp lại số này.