Bắt quả tang 7 "vàng tặc” cùng hàng loạt thiết bị khai thác nằm sâu trong núi ở Đà Nẵng

Ngày 26/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Trà Liên vừa phát hiện, bắt quả tang nhóm 7 đối tượng khai thác khoáng sản (vàng) trái phép sâu trong núi.

Theo đó, quá trình nắm tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm đối tượng đang tổ chức khai thác vàng trái phép tại khu vực núi trên địa bàn xã Trà Liên.

Các đối tượng bị bắt quả tang. Ảnh: CACC

Khi ập vào kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 7 đối tượng đang trực tiếp khai thác khoáng sản trái phép. Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều máy móc, công cụ dùng trong hoạt động khai thác vàng như: 1 máy nổ, 1 máy tời, 1 máy nghiền, 3 xẻng, 1 xe rùa cùng khoảng 10 kg đất nghi chứa quặng vàng.

Toàn bộ các đối tượng và tang vật đã được đưa về trụ sở công an để để làm rõ. Hiện, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, điều tra hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: CACC

Công an TP Đà Nẵng cho biết, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, nhất là tại các khu vực rừng núi hẻo lánh, nhằm bảo vệ tài nguyên, giữ gìn an ninh trật tự và môi trường sinh thái.