Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại đoàn kết dân tộc
Thứ năm, ngày 25/09/2025 18:05 GMT+7

Đà Nẵng: Hơn 300 cán bộ Kiểm ngư chung tay vì nhân dân Cuba

Diệu Bình Thứ năm, ngày 25/09/2025 18:05 GMT+7
Chiều 25/9, tại TP Đà Nẵng, Chi đội Kiểm ngư số 3 tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân Cuba nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba, với sự tham gia hưởng ứng của hơn 300 cán bộ, nhân viên, quyên góp được hàng chục triệu đồng.
Chiều 25/9, tại TP Đà Nẵng, Chi đội Kiểm ngư số 3 tổ chức phát động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025).

Tham dự buổi lễ phát động có đồng chí Lê Đại Nghĩa, Chi đội trưởng; đồng chí Vũ Văn Tài, Bí thư Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 3 và đông đảo cán bộ, nhân viên trong toàn Chi đội.

Chi đội Kiểm ngư số 3 tổ chức phát động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”. 

Tại buổi phát động, Chi đội Kiểm ngư số đã tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, thủy chung, trong sáng, hiếm có giữa hai nước Việt Nam - Cuba; những thành tựu to lớn mà nhân dân Cuba đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tình cảm gắn bó đặc biệt, sự ủng hộ, giúp đỡ mà nhân dân Cuba đã dành cho nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 300 cán bộ Kiểm ngư chung tay vì nhân dân Cuba.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Vũ Văn Tài, Bí thư Đảng ủy Chi đội đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên trong Chi đội tham gia hưởng ứng và ủng hộ nhân dân Cuba với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm, coi đây là hành động thiết thực thể hiện truyền thống đoàn kết quốc tế trong sáng.

Ngay sau lễ phát động, đã có 303 đồng chí ủng hộ, với tổng số tiền 36.340.000 đồng, việc ủng hộ sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 16/10/2025.

