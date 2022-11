Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 24/11, tại đường An Định, gần cổng khu công nghiệp Đại An (TP.Hải Dương), Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang Nguyễn Văn Dương (SN 1993), ở thôn Địch Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đang cất giấu 8 bánh pháo nổ có tổng trọng lượng hơn 9,3 kg.

Nguyễn Văn Dương tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Dương khai số pháo này mua về để sử dụng.

Hiện, vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương điều tra mở rộng.