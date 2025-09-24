Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 24/09/2025 15:40 GMT+7

Beechcraft King Air 300 đã có mặt ở Tân Sơn Nhất sẵn sàng thực hiện bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành từ ngày 26/9

Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 24/09/2025 15:40 GMT+7
Chiếc máy bay thuộc dòng Beechcraft King Air 300 series đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), chuẩn bị cho kế hoạch bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành (Đồng Nai) vào ngày 26/9, sau hành trình khởi hành từ Chiang Mai (Thái Lan).
Bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành: Bước chuẩn bị quan trọng trước ngày khánh thành

Chiếc Beechcraft King Air 300 series đã hạ cánh vào chiều ngày 23/9, hiện vẫn đang có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất

Máy bay này được chuẩn bị cho kế hoạch bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành, bắt đầu từ ngày 26/9 đến 24/10.

Chuyên cơ Beechcraft King Air 300 đáp xuống Tân Sơn Nhất mang theo sứ mệnh bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành trước thời điểm khai thác giai đoạn 1. Ảnh: PV

Đây là loại máy bay chuyên dụng được nhiều quốc gia tin dùng trong hoạt động hiệu chuẩn nhờ tính cơ động, độ ổn định cao và khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, công tác bay hiệu chuẩn do Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), đơn vị thành viên của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) triển khai.

Về tính năng kỹ thuật, Beechcraft King Air 300 series có tầm bay 2.741 km, trang bị 2 động cơ turboprop Pratt & Whitney với công suất hơn 1.050 mã lực mỗi chiếc. Ảnh: PV

Đội ngũ tham gia gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm của ATTECH và nhóm chuyên gia đến từ Học viện Hàng không Cộng hòa Séc. Sự phối hợp này bảo đảm tính khách quan, nâng cao uy tín và độ tin cậy cho quá trình đánh giá.

Đại diện ATTECH cho biết, máy bay sẽ cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, thực hiện các bài kiểm tra trong vùng trời sân bay Long Thành rồi quay trở lại Tân Sơn Nhất để hạ cánh. Hoạt động này chủ yếu diễn ra vào ban đêm, rạng sáng và cả ban ngày nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bay thương mại.

Trong đợt này, ATTECH sẽ kiểm tra và hiệu chuẩn 2 hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME, 1 hệ thống dẫn đường VOR/DME, 1 hệ thống đèn hiệu sân bay, hệ thống giám sát radar và ADS-B cùng các phương thức bay liên quan.

Máy bay có thể chở từ 6 đến 8 hành khách, giá trị dao động từ 1,6 đến 3 triệu USD. Đây là dòng máy bay hiệu quả trong nhiều nhiệm vụ như vận chuyển y tế, khai thác hàng hóa nhẹ và đặc biệt là hiệu chuẩn thiết bị dẫn đường hàng không. Ảnh: PV

Trước khi bay hiệu chuẩn, các đơn vị chức năng đã hoàn tất kiểm tra mặt đất hệ thống đèn PAPI, tọa độ quy chiếu và ILS tại Long Thành.

Còn tại sân bay Long Thành (Đồng Nai), ngày 24/9, các đơn vị chức năng thực hiện kiểm tra mặt đất đèn PAPI, toạ độ quy chiếu, hệ thống ILS tại trước khi bay hiệu chuẩn.

Theo kế hoạch được Cục Tác chiến phê duyệt, công tác bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành kéo dài khoảng 1 tháng.

Đây là bước bắt buộc nhằm đánh giá độ chính xác, toàn vẹn và độ tin cậy của hệ thống bảo đảm hoạt động bay theo tiêu chuẩn Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Bay hiệu chuẩn là khâu kỹ thuật then chốt để đưa sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác an toàn. Ảnh: PV

Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh, bay hiệu chuẩn là khâu kỹ thuật then chốt để đưa sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác an toàn và đúng tiến độ.

Dự kiến đến ngày 19/12/2025, toàn bộ hạng mục bay hiệu chuẩn và các thủ tục kỹ thuật liên quan phải hoàn thành để chuẩn bị cho giai đoạn khánh thành.

Trước đó, từ ngày 31/7 đến 2/8/2025, một đợt bay hiệu chuẩn sơ bộ đã được thực hiện bằng Beechcraft King Air 350ER nhằm đánh giá thủ tục bay hiện đại.

