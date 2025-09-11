Bến Ninh Kiều ngập sâu khi triều cường dâng cao

Sáng 11/9, ở TP Cần Thơ, bến Ninh Kiều ngập khi triều cường dâng cao hơn mức báo động 3. Đây là mực nước cao nhất của những ngày triều vừa qua.

Bến Ninh Kiều ngập ngập sáng 11/9.

Mặc dù ngành chức năng TP Cần Thơ đã xây bức tường ngăn nước, nhưng không ngăn được.

Bến Ninh Kiều ngập ngập gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, du khách.

Nước rút xuống khu vực thoát nước tại bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Ngoài khu vực bến Ninh Kiều, một số tuyến đường thấp ở khu vực trung tâm TP Cần Thơ cũng ngập, gây khó khăn cho việc đi lại.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, mực nước cao nhất đo được lúc 18h hôm qua là 2,02m, vượt báo động 3, còn trong sáng nay đã lên mức 2,06m.

Xe cấp cứu chết máy trên đường Cách mạng tháng Tám.

Cứu hộ xe chết máy do đường ngập ở Cần Thơ.