Bến Ninh Kiều ngập sâu khi triều cường dâng cao

Hầu hết người Đức lo sợ Nga tấn công vào nước NATO
Phần lớn người dân Đức lo sợ Nga sẽ tấn công một quốc gia thành viên NATO sau sự cố máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan.
Sáng 11/9, ở TP Cần Thơ, bến Ninh Kiều ngập khi triều cường dâng cao hơn mức báo động 3. Đây là mực nước cao nhất của những ngày triều vừa qua.
Ngoài khu vực bến Ninh Kiều, một số tuyến đường thấp ở khu vực trung tâm TP Cần Thơ cũng ngập, gây khó khăn cho việc đi lại.
Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, mực nước cao nhất đo được lúc 18h hôm qua là 2,02m, vượt báo động 3, còn trong sáng nay đã lên mức 2,06m.
Ban Chỉ đạo Trung ương vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp ủy, cơ quan trong toàn hệ thống chính trị khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.