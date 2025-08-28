Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ triển khai bệnh án điện tử, bệnh nhân có thể tra cứu bệnh án, xét nghiệm, đơn thuốc online

Ngày 1/9/2025, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ sẽ chính thức áp dụng hệ thống bệnh án điện tử. Từ hệ thống bệnh án điện tử của Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, bệnh nhân có thể tra cứu lịch sử khám bệnh, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc trên môi trường số tại bệnh viện.

Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ triển khai bệnh án điện tử. Ảnh: L.T

Hệ thống bệnh án điện tử còn giúp bệnh nhân rút ngắn thời gian chờ trong quy trình khám chữa bệnh.

Về phía bệnh viện, hệ thống bệnh án điện tử hỗ trợ bác sĩ ra quyết định lâm sàng nhanh chóng, hạn chế sai sót chuyên môn. Đồng thời, minh bạch và chính xác trong lưu trữ, chia sẻ, tra cứu thông tin bệnh án.

Ngoài ra, hệ thống còn giúp giảm thiểu giấy tờ trong khám, chữa bệnh, góp phần bảo vệ môi trường.



Để có được kết quả này, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã huy động sự phối hợp chặt chẽ của và toàn thể đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và nhân viên, đặt biệt là nỗ lực của phòng công nghệ thông tin triển khai tập huấn trong hơn 3 tháng qua.

Hệ thống bệnh án điện tử được xây dựng đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia về dữ liệu y tế, tích hợp đồng bộ với phần mềm quản lý bệnh viện (HIS) và hệ thống cổng thanh toán, bảo hiểm y tế.

PGS.TS. BS. Đàm Văn Cương- Giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho biết: “Việc đưa bệnh án điện tử vào vận hành không chỉ giúp bệnh viện nâng cao chất lượng quản lý và điều trị bệnh, mà quan trọng hơn là mang lại sự thuận lợi, minh bạch và tiết kiệm thời gian cho người bệnh. Đây là bước đi chiến lược để Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ bắt kịp xu thế y tế số thông minh của thế giới.”



Không dừng lại ở việc triển khai bệnh án điện tử, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh số hóa các dịch vụ y tế, tiến tới bệnh viện thông minh trong giai đoạn 2025-2030. Song song đó, bệnh viện sẽ tăng cường an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, và đào tạo nhân lực y tế số nhằm đảm bảo tính bền vững lâu dài.

Việc vận hành bệnh án điện tử là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ trong thực hiện theo Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của bệnh viện trong lĩnh vực chuyển đổi số y tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long.