Bêu xấu công an trên Tik Tok, nam thanh niên bị xử phạt

H. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 27/10, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Thào A H. (SN 2002, trú tại huyện Tủa Chùa), về hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội Tik Tok.

Theo cơ quan công an, việc Thào A H. đăng tải nội dung sai sự thật đã xúc phạm nghiêm trọng đến hình ảnh, danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân, vi phạm quy định tại Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Ngoài số tiền phạt 7,5 triệu đồng, Công an huyện Tủa Chùa cũng đã yêu cầu H. gỡ bỏ clip gốc, đăng tải bài xin lỗi công khai trên chính tài khoản mạng xã hội mà H. sử dụng.

Trước đó, ngày 28/9/2021, H. cùng 2 đối tượng khác bị Công an xã Mường Báng (huyện Tủa Chùa) ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, do hành vi cố ý gây thương tích với tổng số tiền là 3 triệu đồng. Lợi dụng lúc nộp tiền phạt, H. đã sử dụng điện thoại cá nhân để ghi hình, và đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, nhằm tạo dư luận xấu về hình ảnh lực lượng công an.