Bí thư An Giang: Xây dựng Châu Đốc là đô thị trung tâm vùng biên giới Tây Nam

Những kết quả vượt bậc

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội phường Châu Đốc có sự tăng trưởng, phát triển khá mạnh mẽ và toàn diện; nhiều chỉ tiêu quan trọng được triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường Châu Đốc. Ảnh: Hồng Cẩm

Nổi bật, thu ngân sách vượt chỉ tiêu (đạt trên 170% so với Nghị quyết); lượng khách tham quan tăng hằng năm, đến năm 2025 đạt 5,5 triệu lượt khách (đạt gần 128% so với Nghị quyết). Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa; tiếp tục là một trong những đơn vị dẫn đầu về xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia (24/26 trường đạt chuẩn)...

Ông Lâm Quang Thi, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo ông Huỳnh Bửu Toàn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Châu Đốc nhiệm kỳ 2025 - 2030, Châu Đốc xác định mục tiêu tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng Châu Đốc là đô thị trung tâm vùng biên giới Tây Nam tỉnh An Giang.

Theo đó, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Châu Đốc đề ra chỉ tiêu tổng thu ngân sách 2.145.714 triệu đồng; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm 10%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 là 120 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2030 là 0%; phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí “Phường không ma túy”....



Ông Nguyễn Tiến Hải (bìa phải) Bí thư Tỉnh ủy An Giang trao bức trướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 Châu Đốc tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó 3 khâu đột phá đó là: Cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực; nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị địa phương; đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị trung tâm của vùng biên giới Tây Nam.

Xây dựng Châu Đốc là đô thị trung tâm vùng biên giới Tây Nam

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang, thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu được nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu chỉ đạo Đại hội phường Châu Đốc. Ảnh: Hồng Cẩm

Đồng thời đề nghị Đảng bộ phường Châu Đốc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng hiệu lực - Hiệu quả”, vì Nhân dân phục vụ, phải xem đây là yếu tố quyết định sự thành công của quá trình phát triển của phường.

Tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng của Châu Đốc là một trong những đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội năng động của tỉnh.

“Châu Đốc là 1 trong 5 vùng động lực trọng điểm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, có tiềm năng trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch của tỉnh và vùng Tây Nam bộ, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập kinh tế quốc tế. Vùng tứ giác “Rạch Giá - Long Xuyên - Châu Đốc - Hà Tiên” là động lực phát triển công nghiệp, logistics và du lịch văn hóa, sinh thái; phát triển kinh tế biên mậu, đầu mối giao thương, hợp tác với Vương quốc Campuchia”- Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nhấn mạnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Để khai thác tốt các cơ hội, tiềm năng to lớn của địa phương, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang yêu cầu Châu Đốc đánh giá đúng, đầy đủ bối cảnh, tình hình, cơ hội, thách thức để xác định đúng dư địa phát triển trong tương lai, nhất là tiềm năng kinh tế, dịch vụ, du lịch, kinh tế biên mậu.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, triển khai thực hiện tốt các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Chính phủ và của Tỉnh. Tập trung hoàn chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiệu quả; rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, khai thông dòng vốn đầu tư, kiến tạo không gian phát triển xanh - hiện đại - bền vững.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn, biến quyết tâm thành hành động thực tế, triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá, tăng cường huy động mọi nguồn lực để phát triển. Quyết tâm xây dựng Châu Đốc là trung tâm kinh tế - dịch vụ - du lịch - thương mại biên giới quan trọng của tỉnh, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập kinh tế quốc tế.

Châu Đốc là một trong 5 vùng động lực trọng điểm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Đi đôi với phát triển kinh tế, kiến thiết địa phương là phải nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa của Nhân dân, giữ vững các mục tiêu “Không còn nhà tạm dột nát"; không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số và chuyển đổi số toàn diện; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số; phấn đấu thực hiện số hóa 100% hồ sơ, thủ tục hành chính; 100% nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan ban hành chính thực hiện trên môi trường điện tử. Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống giám sát đô thị thông minh trong quản lý giao thông, môi trường, an ninh trật tự, du lịch. Khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia kinh tế số, phát triển thương mại điện tử...

