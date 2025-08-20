Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát động đợt thi đua cao điểm chống khai thác IUU

Theo đó, thời gian thi đua cao điểm IUU từ ngày 20/8 đến ngày 2/9, với các nội dung, chỉ tiêu: Thi đua làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ; thi đua làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý triệt để các vụ việc vi phạm IUU.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát động thi đua. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thi đua thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; thi đua đẩy mạnh công tác đối ngoại trong quá trình xử lý các vụ việc tàu cá Việt Nam bị lực lượng chức năng nước ngoài truy đuổi, kiểm soát, bắt giữ; thi đua làm tốt công tác bảo đảm, an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Đại diện chỉ huy các phòng ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Tuấn Kiệt

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, nhấn mạnh: “Với chủ đề nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng, thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua của đợt cao điểm đã đề ra.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thổ Châu chủ trì phối hợp với Trạm Cảnh sát biển số 4, Công an Đặc khu Thổ Châu tổ chức tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU cho ngư dân trên vùng biển Thổ Châu. Ảnh: Tuấn Kiệt

Ngăn chặn có hiệu quả, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, xử lý triệt để các hành vi vi phạm khai thác IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của Ủy ban Châu Âu (EC)”.