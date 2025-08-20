Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát động đợt thi đua cao điểm chống khai thác IUU

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?
Sau gần một năm xảy ra những lùm xùm về phát ngôn, rapper Negav vẫn bị công chúng phản đối khi trở lại trong một sự kiện quảng bá.
Theo đó, thời gian thi đua cao điểm IUU từ ngày 20/8 đến ngày 2/9, với các nội dung, chỉ tiêu: Thi đua làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ; thi đua làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý triệt để các vụ việc vi phạm IUU.
Thi đua thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; thi đua đẩy mạnh công tác đối ngoại trong quá trình xử lý các vụ việc tàu cá Việt Nam bị lực lượng chức năng nước ngoài truy đuổi, kiểm soát, bắt giữ; thi đua làm tốt công tác bảo đảm, an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, nhấn mạnh: “Với chủ đề nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng, thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua của đợt cao điểm đã đề ra.
Ngăn chặn có hiệu quả, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, xử lý triệt để các hành vi vi phạm khai thác IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của Ủy ban Châu Âu (EC)”.
Nhằm đa dạng hình thức phát triển kinh tế cho người dân địa phương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh) phối hợp Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, triển khai thí điểm mô hình chuyển giao công nghệ nuôi thương phẩm cá chép V1 chuyển giòn cho người dân xã Nam Bình.