Nước nổi mênh mông, cá về đồng phù sa

Những ngày giữa tháng 8 này, khi tiết trời vẫn còn oi ả, các cánh đồng mênh mông ở vùng đầu nguồn An Giang đã bắt đầu "thay áo".



Năm nay, con nước về không chỉ sớm hơn, mà còn lên từ từ, hiền hòa, tạo điều kiện lý tưởng cho các loài thủy sản sinh sôi, nảy nở. Ảnh: HC

Nước từ sông Mê Kông theo dòng về, tràn bờ, qua từng thửa ruộng, con mương, mang theo sức sống và sự nhộn nhịp đặc trưng của mùa nước nổi.

Tại các xã biên giới như An Phú, Nhơn Hội, tỉnh An Giang, những ngày này không khí rộn ràng từ sáng sớm.

Tiếng xuồng máy nổ giòn tan, tiếng í ới gọi nhau của người dân đi đặt dớn, chài, lưới, mua cá... vang vọng cả một vùng. Ai nấy đều tất bật, hối hả, gương mặt hiện rõ niềm vui.

Ông Lê Quang Vinh, một người dân xã An Phú, phấn khởi chia sẻ: “Năm nay nước lên đồng sớm và nhiều hơn mọi năm. Ngoài sông, nước vẫn giữ mực ổn định nên cá mau lớn. Cá nhiều lắm, đi đâu cũng thấy”.

Từ sáng sớm người dân vùng biên giới tỉnh An Giang đã ra đồng đánh bắt cá tôm mùa nước nổi. Ảnh: HC

Người dân đặt dớn bắt cá tôm khi nước nổi tràn đồng. Ảnh: HC

Còn anh Võ Văn Lê, xã Nhơn Hội, người quanh năm đi làm mướn nơi xa, giờ đây đã trở về đồng: “Mùa này làm cá vui lắm. Nước về, ai cũng nôn nao. Tôi đã ra đồng làm được nửa tháng nay rồi. Hôm nay đánh được khoảng 60kg cá linh, cá chốt. So với mấy năm trước, năm nay cá nhiều hơn hẳn”.

Phiên chợ độc đáo mùa nước nổi

Nước nổi về, không chỉ mang lại nhiều tôm cá mà còn tạo nên một phiên chợ độc đáo giữa đồng nước mênh mông – chợ cá đồng kênh Chợ Ruột.

Thương lái neo ghe tại kênh Chợ Ruột chờ người dân đánh bắt cá về. Ảnh: HC

Chợ cá đồng kênh Chợ Ruột nằm giữa cánh đồng ngập nước thuộc xã Nhơn Hội là nơi giao thương sầm uất, chỉ họp vào mùa nước nổi.

Mỗi ngày, từ 4 giờ sáng đến khoảng 11 giờ trưa, hàng chục chiếc ghe của thương lái neo đậu san sát, chờ đón những chiếc xuồng nhỏ của bà con mang theo đầy ắp cá tôm từ khắp các cánh đồng.

Ông Lê Thanh Điền, một thương lái thu mua cá đã 21 năm tại đây, cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ tầm tháng 6, tháng 7 Âm lịch là tôi lại ra đây đậu ghe. Gặp được con nước lên là mừng lắm, có nước là có cá, có cơm. Năm nay, tôi thu mua được khoảng 700-800kg mỗi ngày, nhiều hơn năm ngoái rất nhiều”.

Cá linh non được vèo vào lưới để cá tươi sống lâu hơn. Ảnh: HC

Khoảng 7h sáng ghe xuồng tấp nập tại kênh Chợ Ruột, người dân mang cá về bán cho thương lái. Ảnh: HC

Bà Nguyễn Thị Thia, một tiểu thương khác cho biết, năm nay cá linh về nhiều hơn hẳn. Giá cá linh dao động từ 20.000 đến 25.000 đồng/kg, còn cá chốt giấy có giá từ 70.000 đến 80.000 đồng/kg.

Năm nay con nước về không chỉ sớm hơn, mà còn lên từ từ nên cá linh nhiều, vào lúc này tại đồng thương lái mua giá từ 20.000 đến 25.000 đồng/kg. Ảnh: HC

Nước về sớm, cá nhiều, không chỉ giúp người dân có thu nhập ngay lập tức mà còn là cơ hội để dành dụm cho cả năm.

Ông Nguyễn Văn Gàng, Trưởng ấp Phú Thuận, một người có hơn 30 năm kinh nghiệm thu mua thủy sản, cho biết: “Thời điểm cá nhiều nhất là khoảng giữa tháng 8 và tháng 9 Âm lịch.

Mực nước năm nay cao hơn năm ngoái khoảng 30cm, khai thác thuận lợi hơn. Cá nhiều, có những người làm được cả trăm triệu đồng trong mùa nước nổi”.

Còn cá chốt giấy có giá từ 70.000 đến 80.000 đồng/kg. Ảnh: HC



Một mùa nước nổi nữa lại về, mang theo không chỉ phù sa, cá tôm mà còn là niềm vui, là hy vọng về một cuộc sống no đủ.

Dù đã có hệ thống đê bao, song con nước vẫn âm thầm len lỏi, mang đến nguồn sống và những món quà quý giá từ thiên nhiên, trở thành nét văn hóa độc đáo, không thể thiếu ở vùng đất đầu nguồn An Giang.

Nông dân đánh bắt cá linh mùa nước nổi. Ảnh: HC

Sau đây là một số hình ảnh "lộc trời" mùa nước nổi:

Cá linh là loài cá nhiều nhất mùa nước nổi ở An Giang. Ảnh: HC

Cá linh ra chợ. Ảnh: HC

Cá linh ra chợ có giá từ 80.000-100.000 đồng/kg. Ảnh: HC

Cá chạch đồng. Ảnh: HC

Ốc gạo. Ảnh: HC

Bông điên điển. Ảnh: HC

Bông súng, ngó sen. Ảnh: HC

Quả bứa dùng để nấu canh chua, cá kho lạt. Ảnh: HC

Các loại tôm cá mùa nước nổi tại chợ vùng quê An Phú. Ảnh: HC





Mùa nước nổi ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long thường bắt đầu từ tháng 7 âm lịch đến tháng 10 âm lịch (khoảng tháng 8 đến tháng 11 dương lịch) hàng năm, cao nhất là vào nửa cuối tháng 9 âm lịch. Năm nay nước nổi về sớm, khoảng giữa tháng 6 âm lịch nước đã về tràn đồng và gần như giữ nguyên mực nước, tạo kiều kiện thuận lợi cho cá tôm phát triển.



Vào mùa nước nổi, nước từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về, ở vùng biên giới Tây Nam bộ như An Giang, Đồng Tháp, tạo nên cảnh mênh mông nước.Nước về, cá tôm các loại từ thượng nguồn sông Mê Kông cũng theo về và nhiều nhất là loài cá linh - loài cá đặc sản vùng nước nổi, mỗi năm chỉ có một lần vào mùa này…