Từ lâu, nước mắm đã trở thành linh hồn của ẩm thực Việt và thương hiệu nước mắm Phú Quốc đã đi vào huyền thoại, không chỉ bởi vị thơm ngon đậm đà mà còn bởi chiều sâu văn hóa của một nghề truyền thống.

Trên hòn đảo ngọc này, có một chủ nhà thùng nước mắm lặng lẽ cống hiến cả đời mình để gìn giữ "linh hồn" ấy.

Ông Danh Phú (SN 1958), sinh ra và lớn lên trên đảo ngọc, là chủ DNTN Hải Nguyên (Khu phố 3, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nay là Khu phố 3 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), người vừa được Hội Nông dân tỉnh An Giang đề cử tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI và Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025).

Ông Danh Phú, chủ DNTN Hải Nguyên (Khu phố 3, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nay là Khu phố 3 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), người vừa được Hội Nông dân tỉnh An Giang đề cử tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Hồng Cẩm

Câu chuyện của ông không chỉ là một tấm gương điển hình về ý chí vươn lên làm giàu, mà còn là minh chứng cho giá trị của sự sẻ chia, của lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Từ ngư dân bám biển đến chủ nhà thùng nước mắm Hải Nguyên ở Phú Quốc

Ông Danh Phú chia sẻ: Trước năm 1990, cuộc sống của gia đình ông cũng như hàng trăm ngư dân khác ở Phú Quốc gắn liền với những chuyến đi biển bấp bênh, phụ thuộc hoàn toàn vào lộc trời.

Thu nhập từ những con tàu nhỏ ven bờ chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày, không thể lo cho một tương lai bền vững, đặc biệt là việc học hành của con cái. Nỗi trăn trở ấy đã thôi thúc người đàn ông Khmer chân chất này phải tìm một lối đi khác, một con đường không chỉ để làm giàu cho bản thân mà còn để nuôi dưỡng một gia đình ấm no, hạnh phúc.

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh An Giang, Hội Nông dân đặc khu Phú Quốc đến thăm nhà thùng nước mắm Hải Nguyên của ông Danh Phú. Ảnh: Hồng Cẩm

“Mình phải thay đổi, không thể cứ mãi bám víu vào may rủi của biển cả”, ông Phú chia sẻ. Và con đường ông chọn là làm nước mắm truyền thống Phú Quốc từ con cá cơm, một nghề mà ông đã quan sát và ấp ủ từ lâu.

Năm 1999, một quyết định táo bạo được đưa ra, vợ chồng ông vay vốn ngân hàng để xây dựng nhà thùng đầu tiên với vỏn vẹn 20 miệng thùng. Thời điểm đó, nhiều người hoài nghi, bởi thị trường đã có nhiều thương hiệu lớn, và việc một người "tay ngang" như ông lấn sân vào nghề đòi hỏi kinh nghiệm và bí quyết truyền đời trăm năm là một việc làm mạo hiểm.

Quả thực, khởi đầu với ông Danh Phú không hề suôn sẻ. Những mẻ nước mắm đầu tiên đã không mang lại kết quả như mong đợi. Thua lỗ, thất bại đã có lúc khiến ông nản lòng. Nhưng chính trong những khoảnh khắc khó khăn ấy, ông Phú không bỏ cuộc. Ông lặn lội khắp nơi, tìm đến các bậc tiền bối trong nghề, những nghệ nhân lâu năm để học hỏi từng kỹ thuật ủ chượp cá, từng bí quyết pha trộn.

Từ một ngư dân bấp bênh với nghề biển, bằng ý chí vươn lên, ông Danh Phú đã trở thành một chủ nhà thùng nước mắm truyền thống Phú Quốc. Ảnh: Hồng Cẩm

Sự kiên trì và tinh thần cầu thị đã được đền đáp. Sau nhiều lần thử nghiệm, những mẻ nước mắm của DNTN Hải Nguyên đã đạt được độ đạm, màu sắc và hương vị đặc trưng của nước mắm truyền thống từ cá cơm, dần dần chinh phục được khách hàng. Hương vị mặn mòi của biển cả và sự mặn mà của mồ hôi, nước mắt đã hòa quyện, tạo nên sản phẩm chất lượng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2008, khi ông quyết định mở rộng quy mô lên 40 miệng thùng. Để chủ động nguồn nguyên liệu và kiểm soát chất lượng đầu vào luôn tươi ngon và ổn định, ông chuyển hướng từ việc tự đánh bắt sang thu mua cá cơm trực tiếp từ các tàu khai thác. Chiến lược này không chỉ giúp ổn định sản lượng quanh năm mà còn đảm bảo cá được ủ chượp tươi ngon nhất, cung cấp nguồn cá tươi cho nhiều nhà thùng khác trên đảo ngọc.

Trách nhiệm với cộng đồng, lợi nhuận đi đôi với sẻ chia

Sự thành công của mô hình kinh doanh nhỏ đã tạo động lực để ông Danh Phú đưa ra một bước tiến xa hơn. Năm 2012, ông quyết định thành lập Doanh nghiệp tư nhân Hải Nguyên. Từ một xưởng nhỏ, DNTN Hải Nguyên đã trở thành một cơ sở sản xuất nước mắm uy tín với tổng số vốn hiện có lên đến 140 tỷ đồng.

Từ một xưởng nhỏ, DNTN Hải Nguyên đã trở thành một cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống Phú Quốc uy tín, với tổng số vốn hiện có lên đến 140 tỷ đồng. Ảnh: Hồng Cẩm

Cơ ngơi của ông giờ đây bao gồm ba nhà thùng lớn với tổng diện tích 10.500m², 110 miệng thùng ủ chượp và một đội tàu gồm 4 chiếc chuyên thu mua cá cơm.

Hàng năm, 4 tàu công suất lớn của ông thu mua cá cơm với sản lượng mua khoảng 3.000-4.000 tấn cá/năm, đáp ứng cho nhà thùng của mình đủ cá ủ chượp và cung cấp cá cho nhiều nhà thùng khác trên đảo ngọc.

Với 110 miện thùng, mỗi năm nhà thùng nước mắm Hải Nguyên cho ra khoảng 350.000 lít nước mắm, mang về lợi nhuận bình quân 2,3 tỷ đồng.

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, ông Danh Phú còn là một tấm gương sáng về trách nhiệm xã hội. Ông luôn tâm niệm rằng: "Làm kinh tế giỏi không chỉ dừng lại ở lợi ích cá nhân, mà còn phải có trách nhiệm hỗ trợ những người xung quanh". Triết lý ấy đã được ông hiện thực hóa bằng những hành động thiết thực.

Những năm qua, nhà thùng nước mắm Hải Nguyên của ông đã tạo công ăn việc làm ổn định cho 40 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Trong đó có 15 lao động thường xuyên được ông mua BHYT, BHXH để ổn định lâu dài. Đối với những người công nhân làm việc tại nhà thùng, không chỉ là một công việc, mà đó còn là sự ổn định, là hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Giai đoạn 2020-2025,ông Danh Phú đóng góp các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội lên tới hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: Hồng Cẩm

Ngoài việc tạo công ăn việc làm, ông Danh Phú còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội. Trong giai đoạn 2020-2025, tổng số tiền ông đóng góp đã lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Không những thế, ông không ngần ngại trích một phần lợi nhuận để ủng hộ xây dựng đường nông thôn mới, mua tập vở cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ bếp ăn tình thương tại bệnh viện… và đặc biệt, ủng hộ xây dựng ba căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền 150 triệu đồng cho các hộ nghèo trong và ngoài tỉnh.

Ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch Covid-19, ông cũng đã ủng hộ 4 tấn gạo để giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng…

Sự thành công của ông Danh Phú là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Ông luôn chủ động tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, nhưng đồng thời vẫn giữ vững phương pháp ủ chượp truyền thống, bảo vệ hương vị đặc trưng của nước mắm Phú Quốc.

Hiện nước mắm Phú Quốc Hải Nguyên được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đang hoàn tất hồ sơ xét nhận OCOP 3 sao.

Ngoài việc kinh doanh, ông cũng là một hội viên nông dân gương mẫu, luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước (bình quân 100-160 triệu đồng tiền thuế mỗi năm).

Ông Danh Phú được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tuyên dương và tặng Bằng khen "Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2017-2022". Ảnh: NVCC

Với thành tích lao động và những đóng góp cho xã hội, nhiều năm liền, ông Danh Phú được UBND phường Dương đông, TP Phú quốc (nay là đặc khu Phú Quốc) tặng giấy khen; được Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, UBND tỉnh Kiên Giang (cũ) tặng bằng khen.

Đặc biệt ông được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tuyên dương và tặng Bằng khen "Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2017-2022".

Tại Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI và Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025) sắp tới, ông được Hội Nông dân tỉnh An Giang đề cử tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.