Bí thư Hà Nội: Mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần để cụ thể hóa các quyết sách trước kỳ vọng của Trung ương và nhân dân

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội có 550 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 500.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Thủ đô, cùng chung trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển vì một Hà Nội văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

“Đại hội Đảng bộ Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, kiểu mẫu”

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và xúc động được thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, chỉ đạo và dự Đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XVIII là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng; Thủ đô Hà Nội đứng trước cả thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Bà Hoài khẳng định, trong nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng sự đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.



Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, kiên quyết, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường.



Kinh tế Thủ đô duy trì vai trò đầu tàu, là động lực phát triển của vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; công tác xây dựng và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực.



Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, giáo dục, y tế, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao rõ rệt.



Công tác quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội giữ vững; các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm lớn, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trang trọng, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu khai mạc Đại hội.

Thành phố đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị và chính quyền địa phương hai cấp, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.



Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, những thành tựu đó là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự đồng hành của các bộ, ngành, các tỉnh, thành bạn, và đặc biệt là sự đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.



Cụ thể hóa yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương, của Tổng Bí thư Tô Lâm và nhân dân

Trong không khí trang nghiêm, Đại hội đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, người luôn dành tình yêu và niềm tin lớn lao cho Đảng bộ và nhân dân Hà Nội.



Bí thư Thành ủy Hà Nội xúc động khẳng định: “Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”.



Đại hội cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng đồng bào, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì sự phát triển của Thủ đô ngàn năm văn hiến.



Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra từ ngày 15 đến 17/10/2025 với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới, toàn diện và bền vững cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Bí thư Hà Nội khẳng định, Đại hội XVIII có ba nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.



Thứ hai, các định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tầm nhìn dài hạn, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong kỷ nguyên số.



Thứ ba, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.



Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.

Dẫn lại lời của Tổng Bí thư Tô Lâm trong các buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: “Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, kiểu mẫu, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên”, người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội đề nghị mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, đóng góp thiết thực vào các quyết sách quan trọng, cụ thể hóa kỳ vọng của Trung ương, của Tổng Bí thư, cũng như niềm tin của nhân dân cả nước đối với Đảng bộ Hà Nội.

“Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội XVIII là dấu mốc quan trọng khẳng định quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong hành trình xây dựng Hà Nội - Thành phố Văn hiến, Văn minh, Hiện đại, Hạnh phúc, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển hùng cường”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

