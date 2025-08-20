Bí thư Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Công an gắn biển tên phố Lê Giản và Bạch Thành Phong

Sáng 20/8, phường Đại Mỗ tổ (TP Hà Nội) chức Lễ Công bố quyết định và gắn biển tên phố Lê Giản và phố Bạch Thành Phong.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn; cùng đại diện gia đình ông Lê Giản và ông Bạch Thành Phong.

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo Trung ương và Hà Nội thực hiện nghi thức gắn biển tên phố Bạch Thành Phong. Ảnh: Viết Thành

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, ngày 10/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết đặt đổi tên một số tuyến phố, trong đó có các tuyến phố mang tên ông Lê Giản và Bạch Thành Phong trên địa bàn phường Đại Mỗ để ghi nhớ những đóng góp to lớn của các danh nhân có công lớn đối với đất nước, dân tộc và Thủ đô Hà Nội.

"Hà Nội là Thủ đô của cả nước, việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn được xác định có ý nghĩa quan trọng. Điều này vừa góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc", bà Hương nói.

Sau khi gắn biển tên, bà Hương đề nghị UBND phường Đại Mỗ sớm tổ chức quản lý, triển khai đánh số nhà, quản lý dân cư; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể phường Đại Mỗ tuyên truyền về ý nghĩa của việc đặt tên đường; giữ gìn vệ sinh môi trường...

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo Trung ương và Hà Nội thực hiện nghi thức gắn biển tên phố Lê Giản. Ảnh: Viết Thành

Bà Tô Việt Hồng (con gái ông Lê Giản) bày tỏ xúc động và tự hào khi tên của người cha thân yêu đã được đặt cho một đường phố Hà Nội.

Bà Hồng khẳng định, sự kiện này không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của ông Lê Giản và ông Bạch Thành Phong cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở con cháu, người thân trong gia đình phải phát huy truyền thống gia đình, sống xứng đáng với cha ông, tích cực đóng góp xây dựng thủ đô và đất nước.

Phố Bạch Thành Phong dài hơn 1.900 m, rộng 40 m, kéo dài từ ngã tư giao đại lộ Thăng Long - đối diện đường Lê Quang Đạo đến ngã tư giao đường Đại Mỗ và đường Lê Giản.

Phố Lê Giản dài hơn 1.000 m rộng 40 m, từ ngã tư giao đường Đại Mỗ và phố Bạch Thành Phong đến ngã tư giao phố Nguyễn Văn Luyện (hết địa phận phường Đại Mỗ).

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Ông Bạch Thành Phong (1916-2016) là một vị lão thành cách mạng hoạt động từ thời kỳ tiền khởi nghĩa. Ông tên thật là Bạch Văn Điềm, bí danh Cương Chấn, quê xã Văn La, nay là phường La Khê, quận Hà Đông.

Ông sớm giác ngộ và tham gia cách mạng từ thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Tháng 1/1939, ông kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, được cử giữ nhiều trọng trách lớn như Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông (1941 -1942), Bí thư Thành ủy Hà Nội (cuối năm 1942).

Tháng 10/1946, ông gia nhập quân đội, trực tiếp làm Chính ủy Tiểu đoàn 101 (tiền thân của Trung đoàn Thủ đô), bảo vệ Bắc Bộ phủ, rồi bảo vệ Thủ đô những ngày đầu kháng chiến. Sau đó, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (lần 2), Thường vụ Liên khu III, Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài với bà Tô Việt Hồng, con gái đồng chí Lê Giản. Ảnh: Viết Thành.

Ông Lê Giản (1911-2003) tên thật là Tô Gĩ, quê ở thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (cũ). Quá trình hoạt động cách mạng ông lấy tên là Lê Giản. Ông là người đứng đầu Ngành Công an Việt Nam từ năm 1946 cho đến năm 1952, tương đương với Bộ trưởng Bộ Công an ngày nay.

Sau Cách mạng Tháng Tám, ông được điều động về Hà Nội và cử giữ chức Phó giám đốc Sở Liêm phóng Bắc bộ. Năm 1946, các Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng hợp thành Việt Nam Công an vụ, ông giữ chức phó giám đốc. Tháng 6.1946, Bác Hồ ký Sắc lệnh 100, cử ông làm Giám đốc Công an vụ (sau là Nha Công an Trung ương).

Trên cương vị đứng đầu ngành Công an, ông đã hoạt động tích cực để bảo vệ chính quyền. Khi toàn quốc kháng chiến, ông được giao tổ chức ATK Định Hóa, bảo vệ các cơ quan trung ương. Năm 1960, ông làm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Ông được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất.