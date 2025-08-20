UBND TP Hà Nội vừa có thông báo chính thức về về việc bố trí mặt bằng sắp xếp phương tiện phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Các lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ diễu binh diễu hành A80 tiến hành Tổng hợp luyện lần cuối cùng (lần thứ 4) tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Ảnh: Lê Hiếu

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Bảo tàng Hà Nội bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu xã, phường.



Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội bố trí toàn bộ mặt bằng khuôn viên Hoàng thành Thăng Long, gồm: Sân vận động Cột cờ và số 28 Điện Biên Phủ, làm nơi tập kết phương tiện đại biểu khu vực khán đài A.



Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô bố trí toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để tập kết phương tiện đại biểu khán đài A.



Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để phục vụ nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm.



UBND các xã, phường rà soát trụ sở cơ quan, khu công cộng (cơ sở giáo dục, trụ sở công sở...) làm nơi tập kết phương tiện của nhân dân; gửi danh sách địa điểm về Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Công an thành phố trước ngày 21-8-2025; bố trí lực lượng phối hợp, hướng dẫn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy tại các điểm đỗ xe.

Những địa điểm thuận lợi để xem diễu binh, diễu hành sáng 2/9

Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo là địa điểm lý tưởng cho người dân theo dõi, bởi các khối khi đi qua Quảng trường Ba Đình, sẽ đến ngã tư này và tỏa đi các hướng theo kế hoạch đã định.



Do đó, vị trí này có thể theo dõi gần như toàn bộ các khối tham gia diễu binh, diễu hành, từ khối đi bộ của quân đội, công an, cảnh sát cơ động, kỵ binh, khối xe tăng, bánh xích…



Dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học cũng là vị trí dễ dàng theo dõi các khối diễu binh, diễu hành. Theo dự kiến, khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an dự kiến chia làm 4 hướng, trong đó có hai hướng đi qua đường Nguyễn Thái Học, gồm: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám; Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.



Đường Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao cũng có thể theo dõi được các khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an. Trên tuyến này, các vị trí theo dõi thuận lợi có thể kể đến các khu vực nút giao Kim Mã – Văn Cao – Đào Tấn. Khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an, sẽ kết thúc ở khu vực sân vận động Quần Ngựa.



Tuyến Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng tháng Tám, dự kiến khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an sẽ đi qua. Tuyến đường này dẫn tới Hồ Hoàn Kiếm, phù hợp cho các hoạt động tham quan, du lịch dịp lễ.



Vì vậy, là địa điểm lý tưởng cho người dân lựa chọn để xem diễu binh, diễu hành, dịp 2/9. Bên cạnh đó, khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám với Nhà Hát Lớn nổi bật, là địa điểm "check-in" không thể bỏ qua cho các bạn trẻ dịp này, khi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.



Tuyến Trần Phú - Nguyễn Tri Phương, nơi dự kiến khối xe tăng bánh xích và xe bánh lốp sẽ đi qua. Đây là khu vực hầu như không có nhà dân, hầu hết là các cơ quan, đại sứ quán, bệnh viện và công viên nên được đánh giá là thuận lợi cho người dân di chuyển đến theo dõi diễu binh, diễu hành.



Tuyến Võ Chí Công, Trần Duy Hưng, nơi dự kiến có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua. Cả hai tuyến đường này đều rất dài, rộng rãi, có nhiều tòa nhà cao ốc, cho phép người dân quan sát toàn cảnh đoàn diễu binh, diễu hành.



Tuyến Lê Quang Đạo - Trường đua F1, là tuyến đường có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua, dẫn đến Trường đua F1 là điểm tập kết cuối với nhiều trang thiết bị, vũ khí và khí tài hiện đại. Lợi thế của khu vực này là đường rộng, vỉa hè thoáng, người dân thuận tiện theo dõi các đoàn xe di chuyển qua.