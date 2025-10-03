Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc nói về vấn đề “then chốt của then chốt” tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Các điểm sáng của Hưng Yên khẳng định tầm nhìn, sự đoàn kết của Đảng bộ, nhân dân 2 tỉnh cũ

Sáng 3/10, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc điểm lại các điểm nổi bật trong phát triển của tỉnh Hưng Yên như kinh tế tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước; hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, những thành tựu đó khẳng định tầm nhìn, bản lĩnh, sự đoàn kết của Đảng bộ, sự đồng lòng của nhân dân 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình trước đây, đồng thời, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh Hưng yên hôm nay bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ cơ bản nhất trí với tầm nhìn đến năm 2045 xây dựng, phát triển tinh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại và là thành phố trực thuộc trung ương giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; cơ bản nhất trí với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu của tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 như đã nêu trong báo cáo chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá các điểm sáng trong phát triển kinh tế, xã hội của Hưng Yên khẳng định tầm nhìn, bản lĩnh, sự đoàn kết của Đảng bộ, sự đồng lòng của nhân dân 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình trước đây. Ảnh: Tỉnh uỷ Hưng Yên

Ông Nguyễn Duy Ngọc nêu ra 3 điểm thuận lợi và 6 công tác lớn để đề nghị đại hội phân tích sâu thêm. Trong đó, ông chỉ ra việc thành lập tỉnh Hưng Yên mới đã mở rộng không gian phát triển, tạo thêm lợi thế, tiềm năng, cơ hội mới.

Tỉnh Hưng Yên có vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông đa phương tiện kết nối vùng khá đồng bộ; nằm cạnh thủ đô Hà Nội, Trung tâm chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ của cả nước; đồng thời nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng động lực phát triển hàng đầu, trong tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Về 6 công tác lớn, ông Nguyễn Duy Ngọc gợi mở, Hưng Yên cần tập trung chuyển đổi mô hình phát triển, nhất là phát triển kinh tế nhanh, bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tỉnh cũng cần tập trung phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng logistics và hạ tầng số, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối liên vùng, các cây cầu qua sông Hồng, kết nối chặt chẽ với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, tạo "xung lực vùng" cho logistics, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao…

Toàn Đảng bộ Hưng Yên phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “lấy dân làm gốc”

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện - Đây là nhiệm vụ “then chốt” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác.

Thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt quan tâm làm tốt công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở, từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng.

"Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm - Đây là vấn đề “then chốt của then chốt”.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương lưu ý, với đặc thù là tỉnh mới được hợp nhất từ 2 tỉnh, tỉnh Hưng Yên cần hết sức lưu ý đề phòng và dứt khoát không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tâm lý phân biệt cán bộ “tỉnh này, tỉnh kia”. Ảnh: Tỉnh uỷ Hưng Yên

Cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ các quy định Bộ Chính trị mới ban hành về công tác cán bộ, góp phần đổi mới toàn diện công tác cán bộ, từ tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đến quy hoạch, đánh giá, sử dụng cán bộ, bố trí “đúng người, đúng việc”, thực hiện “có vào, có ra”, “có lên, có xuống” trong công tác cán bộ. Kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc" – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, Hưng Yên cần tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp xã không phải là người địa phương. Trung ương sẽ bố trí 100% Bí thư Tỉnh ủy không phải là người địa phương và sẽ tiếp tục triển khai chủ trương bố trí một số chức danh liên quan không phải là người địa phương, vì vậy, ông đề nghị tỉnh Hưng Yên chủ động chuẩn bị và phối hợp thực hiện hiệu quả.

Đặc biệt, tăng cường năng lực toàn diện cho cấp xã bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, phục vụ người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hướng tới khả năng cung ứng mọi dịch vụ công trên nền tảng số và không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Phục vụ người dân ngày càng tốt hơn với phương châm "lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo" hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Một vấn đề lớn khác được Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, đó là tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố sự gắn bó, đồng thuận trong Nhân dân.

Với đặc thù là tỉnh mới được hợp nhất từ 2 tỉnh, tỉnh Hưng Yên cần hết sức lưu ý đề phòng và dứt khoát không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tâm lý phân biệt cán bộ “tỉnh này, tỉnh kia”.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; gắn kết chặt chẽ lợi ích của người dân với sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

“Tôi đề nghị toàn Đảng bộ Hưng Yên phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “lấy dân làm gốc”, trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt, biến khát vọng thành hành động, quyết tâm xây dựng Hưng Yên giàu đẹp, văn minh, hiện đại” – ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị.

