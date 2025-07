Trong 2 ngày 28 - 29/7, Đảng bộ phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Phường Thái Bình được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các phường: Lê Hồng Phong, Bồ Xuyên, Tiền Phong, Tân Bình thuộc thành phố Thái Bình (cũ) và các xã: Phúc Thành, Tân Hoà, Tân Phong thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ).

Nhiệm kỳ qua, cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân trong phường đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Tổng giá trị sản xuất 5 năm 2021-2025 ước đạt gần 130.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 7,9%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đạt khoảng 80 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên dự Đại hội Đảng bộ phường Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Thái Bình...

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Thái Bình.

Trên địa bàn phường Thái Bình có gần 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp, có trên 1.100 doanh nghiệp và trên 1.200 hộ kinh doanh lĩnh vực thương mại dịch vụ, có 6 chợ, 5 siêu thị hoạt động ổn định.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Thái Bình phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 10,5%/năm trở lên; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 5%/năm; đến năm 2030 thu nhập bình quân đạt 115 triệu đồng/người/năm.

Hằng năm, Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% số chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chính quyền đạt trong sạch, vững mạnh; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xếp loại tốt trở lên.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu tại Đại hội Đảng bộ phường Thái Bình.

Tại Đại hội đã công bố danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường Thái Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Để đóng góp thiết thực vào thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển chung của tỉnh, phường Thái Bình phải phấn đấu trở thành phường thuộc nhóm 10 xã, phường dẫn đầu của tỉnh và trở thành đô thị trung tâm phía Đông của tỉnh Hưng Yên.

Trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, phường cần đổi mới mạnh mẽ toàn diện, phát triển nhanh, bền vững hơn nữa để tiến cùng, vượt lên các đô thị trong tỉnh để trở thành nơi đáng sống.

“Phường Thái Bình cần xác định mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển phải bảo đảm yêu cầu không chủ quan, duy ý chí, phải bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn là chân lý, là thước đo; phải bàn bạc dân chủ, khách quan, tập trung trí tuệ, ý chí, tinh thần trách nhiệm cao nhất với khát vọng phát triển mạnh mẽ, tinh thần đổi mới sáng tạo”- Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên gợi mở hai định hướng chiến lược phát triển chủ đạo để phường tập trung thực hiện, đó là phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa thông qua mở rộng không gian đô thị, đầu tư phát triển các khu đô thị lớn với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; quy hoạch đô thị hướng về sông Trà Lý và ven các hồ lớn, thúc đẩy kinh tế đô thị, thương mại dịch vụ phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ 3 đột phá chiến lược để phường Thái Bình cần tập trung thực hiện đó là: Tạo lập và liên tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vượt trội để huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, dự án đầu tư lớn, công nghệ hiện đại về địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, kỹ thuật đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng công nghiệp, thương mại dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phường chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch tổ chức không gian phát triển phù hợp với mục tiêu, yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cơ sở, kiện toàn đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã trao 20 suất quà tặng các hộ nghèo trên địa bàn phường Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thái Bình, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thái Bình, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên trao quà cho hộ nghèo của phường Thái Bình.

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trao quà cho hộ nghèo của phường Thái Bình.

