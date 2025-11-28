Chủ đề nóng

Tin tức
Thứ sáu, ngày 28/11/2025 17:37 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu giới thiệu người ứng cử phải minh bạch, phương châm “cốt tinh, không cốt đông”

Tú Uyên Thứ sáu, ngày 28/11/2025 17:37 GMT+7
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải công khai, minh bạch. Người ứng cử phải thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, có đức, tâm, tầm, tài, trí…
Ngày 28/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khai mạc hội nghị, ông Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hưng Yên đề nghị các đại biểu dự hội nghị nghiên cứu kỹ tài liệu, trao đổi thẳng thắn, dự báo tình huống và đề xuất giải pháp khả thi; phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tuyệt đối không để bị động, lúng túng trong bất kỳ khâu nào.

Cuộc bầu cử phải được tiến hành dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Việc giới thiệu người ứng cử phải công khai, minh bạch; Ưu tiên giới thiệu những người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ảnh: T.Đạt

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hưng Yên sau đó đã quán triệt, triển khai các nội dung: Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Chỉ thị số 68-CT/TU ngày 18/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác bầu cử được quán triệt, triển khai tại hội nghị rất quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác nhân sự - yếu tố then chốt, quyết định thành công của bầu cử.

Việc giới thiệu người ứng cử phải công khai, minh bạch

Người ứng cử phải thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, có đức, tâm, tầm, tài, trí, đủ sức khỏe, đáp ứng các tiêu chuẩn luật định.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 104 điểm cầu phường, xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ảnh: T.Đạt

Ưu tiên giới thiệu những người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời có tầm nhìn và năng lực tham gia hoạch định chính sách kiến tạo cho phát triển địa phương và đất nước trong giai đoạn mới.

Cơ cấu đại biểu cần bảo đảm hài hòa giữa các ngành, giới, độ tuổi, vùng miền; chú trọng đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu là trí thức, công nhân, nông dân, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo...

Với phương châm “cốt tinh, không cốt đông”, tỉnh phấn đấu bầu đủ số lượng nhưng đặt chất lượng đại biểu lên hàng đầu.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Hưng Yên cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức các hội nghị hiệp thương bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng luật; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết không để xảy ra vận động không lành mạnh; bảo đảm quyền ứng cử, bầu cử của công dân; xử lý nghiêm mọi hành vi cản trở trái phép.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu ađẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để cử tri và nhân dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phát động phong trào thi đua; khích lệ cử tri tự giác tham gia, phấn đấu đạt tỷ lệ đi bầu cao; Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phương án ứng phó thiên tai, thời tiết cực đoan; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo; đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, xuyên tạc liên quan đến bầu cử…

