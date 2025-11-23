Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở



Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 5 dự án trọng điểm về nhà ở, trong đó có 3 dự án cần chỉ đạo, điều hành gồm Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu với tổng mức đầu tư 39.787 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu công nghiệp Yên Mỹ II với 9.000 căn, tổng mức đầu tư 4.963,98 tỷ đồng; Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến với quy mô 5.500 căn, tổng mức đầu tư 6.094,72 tỷ đồng.

Về các dự án giao thông trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025, có 3 dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành Xây dựng gồm Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội (các dự án thành phần do UBND tỉnh thực hiện), Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định và Thái Bình cũ, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc kiểm tra tình hình triển khai dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu. Ảnh: Báo Hưng Yên

Có 3 dự án trọng điểm của tỉnh Hưng Yên là Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan (giao ĐT.378), Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến và 8 dự án đang nghiên cứu chủ trương đầu tư giai đoạn 2025 - 2030.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đang được UBND tỉnh Hưng Yên giao làm chủ đầu tư 64 dự án, trong đó có 1 dự án trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải và 2 dự án trọng điểm tỉnh.

Đến nay, có 4 dự án đã hoàn thành, 54 dự án đang tổ chức thi công xây dựng, 6 dự án đang thực hiện bước chuẩn bị đầu tư. Đối với các dự án đang tổ chức thi công xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư số 1 đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đối với các dự án bước chuẩn bị đầu tư, Ban đã chỉ đạo các phòng, bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt dự án theo quy định. Tuy nhiên, kết quả giải ngân đến ngày 15/11/2025 của Ban mới chỉ đạt gần 29%.

Làm việc với Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc yêu cầu lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các đơn vị đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm cá nhân và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ lĩnh vực phụ trách thực hiện, góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Người đứng đầu UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu, ngoài làm tốt chuyên môn, các cán bộ cần tăng cường đi cơ sở, nắm bắt tình hình. Ảnh: T.Đạt

Cùng với làm tốt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, các lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cần đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp làm việc, tăng cường đi cơ sở, nắm bắt tình hình, tích cực hướng dẫn chuyên môn đối với cán bộ xã, phường.

Người đứng đầu UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị Sở Xây dựng phát huy vai trò tham mưu trong việc hoàn thiện quy hoạch tỉnh, quy hoạch hạ tầng giao thông, xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn theo hướng mở rộng, hình thành không gian phát triển mới, đồng thời bảo đảm đồng bộ giữa giao thông, đô thị và hạ tầng kỹ thuật với quan điểm và tầm nhìn kiến tạo phát triển, quản trị mục tiêu, tránh tư duy cục bộ, vùng miền.

Đối với các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện, ông Ngọc yêu cầu đơn vị bám sát tiến độ, phân loại các dự án, từ đó xác định rõ nguyên nhân vướng mắc để xử lý dứt điểm, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị thi công để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án, nhất là khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu phục vụ thi công...

"Lãnh đạo Ban quaen lý sẽ chịu trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025", ông Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh.