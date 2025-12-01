Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị: Xử lý rác thải là vấn đề cấp bách

Bãi rác đã đầy vẫn phải tiếp nhận

Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Bình (32 tuổi, trú xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cách bãi rác tập trung xã Gio Linh khoảng 500m đường chim bay. Mỗi khi thời tiết thay đổi, gió thổi mạnh, chị Bình phải đóng kín cửa nhà để ngăn mùi hôi từ bãi rác “bủa vây”.

“Không chỉ nhà tôi mà nhiều nhà khác sống gần bãi rác này bị ảnh hưởng mùi hôi và ruồi, đặc biệt vào mùa hè” – chị Bình cho hay.

Bãi rác tập trung xã Gio Linh theo phương pháp chôn lấp nhưng thực tế lại lộ thiên. Lý do là bãi rác đã đầy, quá tải nhưng mỗi ngày vẫn phải tiếp nhận thêm khoảng 40 tấn rác. Ảnh: N.V

Ông Trương Tuấn Vượng – Giám đốc Trung tâm Môi trường và Dịch vụ công ích xã Gio Linh, cho biết bãi rác tập trung xã Gio Linh được sử dụng năm 2014 với 2 hố chôn lấp. Trước khi sáp nhập, đây là bãi tập trung rác thải sinh hoạt của 17 xã, thị trấn của huyện Gio Linh. Sau khi sáp nhập, bãi rác này trở thành điểm tập kết rác của 4 xã Gio Linh, Cồn Tiên, Cửa Việt và Bến Hải.

Dù đã quá tải nhưng trung bình mỗi ngày bãi rác xã Gio Linh phải tiếp nhận khoảng 40 tấn rác. Để làm được việc này, định kỳ hàng tháng, hàng quý, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ công ích xã Gio Linh phải san ủi, lấp đất, phun chế phẩm diệt ruồi, khử mùi hôi đối với từng lớp rác và trồng cây xanh bao quanh để ngăn mùi hôi phát tán. Ông Vượng cho biết đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Cũng theo ông Vượng, hệ thống xử lý nước rỉ rác, đường nội bộ, hàng rào, nhà bảo vệ… tại bãi rác đã xuống cấp, không còn giá trị sử dụng.

“Nếu không mở rộng thêm hố chôn lấp khác hoặc có biện pháp đầu tư thì việc ô nhiễm là khó tránh khỏi” – ông Vương cho biết.

Cần đầu tư khoa học

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, mỗi ngày toàn tỉnh phát sinh 917 tấn rác thải rắn sinh hoạt, trong đó hơn 811 tấn được thu gom, xử lý (đạt hơn 88%). Tuy nhiên, 92% lượng rác thải được xử lý theo phương pháp chôn lấp. Cụ thể, toàn tỉnh có 18 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang hoạt động, trong đó 14 cơ sở xử lý bằng chôn lấp, 1 cơ sở chôn lấp kết hợp lò đốt không thu hồi nhiệt, 3 cơ sở đốt không thu hồi nhiệt.

Lao động tự do làm nghề ve chai ở bãi rác xã Gio Linh góp phần vào việc phân loại rác để tái chế. Ảnh: N.V

Vấn đề đáng ngại là nhiều bãi rác đã đầy nhưng vẫn phải tiếp nhận thêm, dẫn đến nguy cơ ô nhiễm cao. Một số bãi rác có hệ thống xử lý nước thải đã xuống cấp, không còn đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường. Các lò đốt quy mô nhỏ chỉ đáp ứng được lượng rác hạn chế và chưa đáp ứng tiêu chuẩn công nghệ theo quy định hiện hành. Nếu không có giải pháp căn cơ, tỉnh sẽ khó đạt mục tiêu của Luật Bảo vệ môi trường, Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia và chỉ tiêu quy hoạch tỉnh giai đoạn mới.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho hay, trên địa bàn có 3 dự án xử lý rác đang trong giai đoạn lập thủ tục đầu tư, đấu thầu và 2 dự án đã triển khai nhiều năm nhưng chưa hoàn thiện do vướng mắc về công nghệ, nguồn vốn và quy định pháp lý.

Lãnh đạo các sở, ngành và UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất quan điểm cần thu hút đầu tư nhà máy xử lý rác bằng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là đốt rác phát điện, góp phần giảm diện tích chôn lấp và tạo nguồn năng lượng tái tạo.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương chủ trì cuộc họp bàn phương án xử lý rác thải trên địa bàn. Ảnh: Đặng Hà - Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương, cho biết công tác xử lý rác thải sinh hoạt đang là vấn đề cấp bách, tác động trực tiếp đến môi trường và đời sống nhân dân. Tỉnh rất cần nhà máy xử lý rác ứng dụng công nghệ hiện đại để giải quyết triệt để các tồn tại hiện nay. Tuy nhiên, thực tế triển khai các dự án xử lý chất thải rắn vẫn còn nhiều khó khăn về công nghệ, phương án đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng và kinh nghiệm thực tiễn.

Để giải quyết bài toán xử lý rác thải, ông Phương yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động rà soát toàn diện hiện trạng, nghiên cứu kỹ địa điểm đặt nhà máy, phương án công nghệ phù hợp, đánh giá cụ thể về quy mô, công suất, phương thức vận hành, phương án trung chuyển và nguồn rác đầu vào; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục liên quan đến kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác.

“Việc đầu tư nhà máy xử lý rác hiện đại là nhiệm vụ quan trọng nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn” – ông Phương nhấn mạnh.



Được biết, hiện nay có một nhà đầu tư đề xuất xây dựng nhà máy đốt chất thải rắn phát điện ở tỉnh Quảng Trị với quy mô 600 tấn/ngày, phát điện 15MW, tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, diện tích dự án 11ha.





Ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, khẳng định tỉnh sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để sớm triển khai nhà máy xử lý rác hiện đại, biến rác thành tài nguyên và góp phần bảo vệ môi trường.