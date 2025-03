Bị U17 Việt Nam chê, tiền vệ Việt kiều lập tức tỏa sáng khi về Hà Lan

Thomas Mai Veeren là cầu thủ Việt kiều đáng chú ý tập trung cùng U17 Việt Nam thời gian qua. Sau khi không thể trụ lại trong danh sách cuối cùng tham dự VCK U17 châu Á 2025, Thomas Mai Veeren trở về Hà Lan tiếp tục thi đấu. Mới đây, tiền đạo này đã để lại dấu ấn khi solo ghi bàn từ giữa sân rất đẹp mắt cho HV Quick.

Thomas Mai Veeren không thể trụ lại tại U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Hiện tại, Thomas Mai Veeren đang thi đấu trong màu áo đội U19 HV Quick Boys thuộc hạng Ba Hà Lan. Trong mùa giải 2023/2024, Thomas đã có 8 trận đấu, ghi 9 bàn thắng và có 4 kiến tạo, thậm chí còn lập được một hattrick. Dẫu chỉ chơi ở đội không có nhiều tiếng tăm, Mai Veeren lại có nhiều cơ hội tập huấn cùng ADO Den Haag và Feyenoord, hai đội đang chơi ở hạng đấu cao nhất Hà Lan.

Trước đó, sau khoảng 3 trận giao hữu và thời gian tập luyện cùng U17 Việt Nam, dấu ấn của Thomas Mai Veeren khá nhạt nhòa và kết quả là anh đã sớm chia tay các đồng đội. HLV Cristiano Roland cũng cố gắng để giúp Thomas Mai Veeren hòa nhập nhanh chóng nhất có thể nhưng không thể một sớm một chiều giúp tiền vệ này nâng cao chuyên môn.

ĐT Việt Nam nhận tin không vui

Bùi Vĩ Hào không có tên trong danh sách thi đấu của B.Bình Dương ở cuộc tiếp đón Phù Đổng Ninh Bình tại trận tứ kết Cúp Quốc gia 2024/2025 mới đây. Anh tập tễnh di chuyển lên khán đài sân Gò Đậu, với sự hỗ trợ của vợ. Cổ chân phải của Hào cũng được bó lại. Được biết, Bùi Vĩ Hào dính chấn thương trong một buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Phù Đổng Ninh Bình. Trong một nỗ lực tranh chấp, Bùi Vĩ Hào tiếp đất sai tư thế dẫn đến chấn thương.

Bùi Vĩ Hào và bạn gái. Ảnh: Báo Bóng đá.

Theo chẩn đoán ban đầu của bộ phận y tế, Bùi Vĩ Hào bị lật cổ chân. Vết đau khá nặng, nên chân sút sinh năm 2003 được các bác sĩ cố định bằng nẹp để bảo vệ dây chằng cổ chân. Hình ảnh tiền đạo sinh năm 2003 với cổ chân phải được nẹp lại càng khiến NHM lo lắng về mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Hiện tại, Bùi Vĩ Hào vẫn chưa được đưa đi chụp phim để xác định tình trạng cụ thể, khiến BHL Bình Dương chưa thể có đánh giá chính xác về mức độ tổn thương của anh.

Thực hư tin đồn Ronaldo sát cánh Messi ở FIFA Club World Cup

FIFA Club World Cup sẽ diễn ra tại Mỹ vào tháng 6 và 7 năm nay, và xuất hiện tin đồn cho rằng Cristiano Ronaldo có thể chuyển đến Inter Miami để sát cánh cùng Lionel Messi tham dự giải đấu. Tuy nhiên, nhà báo Fabrizio Romano đã bác bỏ hoàn toàn khả năng này.

Tin đồn Ronaldo và Messi sát cánh cùng nhau ở Inter Miami hoàn toàn sai sự thật.

Trên trang cá nhân, Romano khẳng định: “Thông tin về việc Cristiano Ronaldo và Lionel Messi sẽ cùng chơi cho Inter Miami tại FIFA Club World Cup là hoàn toàn sai sự thật. Không có bất kỳ cuộc đàm phán, liên hệ hay thỏa thuận nào giữa các bên”. Messi chắc chắn sẽ góp mặt cùng Inter Miami ở FIFA Club World Cup, trong khi Ronaldo không có bất kỳ động thái nào liên quan đến việc chuyển sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

HLV Guardiola chỉ ra lý do Man City trải qua mùa giải thảm bại

Ngay cả khi Man City vô địch FA Cup thì đây vẫn bị coi là mùa giải thảm bại nhất kể từ khi Pep Guardiola đặt chân đến sân The Etihad. Không phải do vấn đề chấn thương, HLV người Tây Ban Nha cho rằng động lực thi đấu thiếu khao khát và cống hiến của các công thần mới là nguyên nhân chính khiến The Citizens gặp khó khăn.

HLV Guardiola.

Pep cho biết: “Điều chúng tôi thiếu trong mùa giải này là trái tim và tâm hồn. Đội bóng không cho thấy tinh thần khao khát sau những gì đã đạt được trong nhiều năm qua. Và đối với một HLV, điều quan trọng nhất là khơi dậy niềm đam mê này cho các cầu thủ”.

“Những cầu thủ huyền thoại đã cống hiến những điều tuyệt vời nhất cho CLB, họ đã tiến lên một lần nữa với màn trình diễn tuyệt vời ngày hôm nay. Tôi thực sự vui mừng khi được trở lại Wembley lần thứ 7 liên tiếp, đây là một thành tích đáng kinh ngạc”.

Rooney "giải quyết nỗi buồn" trên phố

Theo SunSport, là một người nổi tiếng và đam mê boxing, Wayne Rooney đã được mời tham dự lễ trao giải Boxing Anh 2025 diễn ra tại khách sạn 5 sao The Langham (London) vào tối thứ Sáu vừa qua. Cùng tham dự sự kiện này với Wayne Rooney còn có nhiều bạn bè của cựu tiền đạo M.U và các nhân vật nổi tiếng.

Rooney tè bậy.

Sau khi tham dự British Boxing Awards, Rooney và những người bạn đã đi ăn và chơi đêm tại quán bar The Nest Rooftop ở Marylebone, rồi tiếp tục đến quán Novikov tại Mayfair. Vì uống nhiều, Wayne Rooney đã cảm thấy buồn đi vệ sinh và tè ngay vào một bức tường của một tòa nhà trên phố.

Đáng chú ý, cựu tiền đạo M.U và ĐT Anh bị bắt gặp vừa nghe điện thoại vừa “giải quyết nỗi buồn”. Sau khi đi tiểu bậy, Wayne Rooney tiếp tục lên đường đi chơi đêm với các bạn đến tận 2 giờ sáng.