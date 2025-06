Tin tức

Sáng 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định truy tìm đối tượng Huỳnh Văn Thành (SN 1981, cư trú xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.