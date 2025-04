Bình Dương không đặt tên phường theo số thứ tự

Ngày 24/4, Bình Dương khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 23 để xem xét nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội.

Theo tờ trình số 2432/TTr-UBND của UBND tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã của tỉnh Bình Dương năm 2025, tỉnh Bình Dương từ 91 đơn vị sẽ còn lại 36 đơn vị hành chính cấp xã.

Trên cả nước, nhiều nơi đang triển khai việc sáp nhập, sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, một số nơi lựa chọn cách đặt tên mới theo số thứ tự (1, 2, 3, 4…) nhằm đơn giản hóa công tác quản lý.





Bình Dương khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 23. Ảnh: PV

Tỉnh Bình Dương không đặt tên phường theo số thứ tự. Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của UBND tỉnh, Bình Dương ưu tiên đặt tên gọi theo hướng giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa và bản sắc từng vùng đất.

Điển hình như phường Bình Dương, được thành lập từ sự hợp nhất của Hòa Phú, Phú Mỹ, Phú Tân và Phú Chánh – là đơn vị hành chính mới của tỉnh. Cái tên “Bình Dương” không chỉ thể hiện rõ vai trò trung tâm mà còn là sự tiếp nối quá trình phát triển của tỉnh nhà suốt 25 năm qua.

Tương tự, phường Dĩ An, vốn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, tiếp tục được giữ lại tên gọi như một cách tôn vinh bề dày lịch sử của địa phương trong các cuộc kháng chiến. Phường Đông Hòa – nơi hội tụ các yếu tố công nghiệp, thương mại và dịch vụ cũng được đặt tên theo khu vực truyền thống thay vì số thứ tự.

Tại TP Thuận An, một loạt tên gọi giàu tính biểu tượng như Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu được giữ nguyên hoặc khôi phục. Trong đó, tên phường Thuận Giao chính là sự nhắc nhớ về Chiến khu Thuận An Hòa, nơi từng là căn cứ địa cách mạng kiên cường trong kháng chiến chống Mỹ.

Ở thị xã Bến Cát, tên gọi phường Tây Nam gợi nhắc đến địa đạo Tây Nam Bến Cát, di tích lịch sử cấp Quốc gia. Hay phường Lái Thiêu, nổi tiếng với truyền thống gốm sứ, điêu khắc gỗ, cũng là minh chứng cho quyết tâm giữ hồn di sản giữa đô thị hóa.





Phường Bình Dương được thành lập từ sự hợp nhất của Hòa Phú, Phú Mỹ, Phú Tân và Phú Chánh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Các địa phương vùng nông thôn cũng được trân trọng gọi tên theo lịch sử, như xã Phú Giáo, xã Bắc Tân Uyên, xã Dầu Tiếng – giữ nguyên tên gọi huyện trước sáp nhập.

Tên gọi xã Trừ Văn Thố là một trường hợp xúc động khi địa danh này nhằm tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố, người đã hy sinh trong trận đánh bốt Cây Trường.

Không đặt tên phường theo số thứ tự, người dân không lo “đánh mất tên làng”

Một điểm đáng chú ý khác trong Đề án sắp xếp đơn vị hành chính của Bình Dương là việc loại bỏ hoàn toàn các tên gọi theo số thứ tự – kể cả với các ấp, khu phố cũ từng mang tên 1, 2, 3, 4...

Cụ thể, phường Bến Cát được thành lập từ xã Tân Hưng, xã Lai Hưng và các khu phố 2, 3, 4, 5 thuộc phường Mỹ Phước – vẫn giữ nguyên tên gọi Bến Cát.





Lịch sử phát triển của TP Bến Cát gắn liền với các cuộc kháng chiến cứu nước. Trung tâm TP Bến Cát. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo UBND tỉnh, đây là cách để bảo tồn địa danh đã gắn bó với người dân qua nhiều thế hệ, từ thời chiến đến thời bình, từ một vùng đất chịu nhiều bom đạn thành trung tâm công nghiệp sôi động hiện nay.

Tại TP Thủ Dầu Một - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lâu đời của tỉnh, các khu phố 1, 2, 3, 4 của phường Hiệp Thành cũng được hợp nhất vào phường mới có tên gọi phường Thủ Dầu Một.

Đây là địa danh gắn liền với quá trình khai phá Nam Bộ, với nhiều di tích văn hóa như chùa Bà Thiên Hậu, chợ Thủ, và cả lịch sử kháng chiến.

Còn tại phường Phú Lợi, thành lập trên cơ sở sáp nhập với Phú Hòa và các khu phố 5, 6, 7, 8 của Hiệp Thành, tên gọi này cũng gợi nhớ đến một trong những di tích cách mạng tiêu biểu của Bình Dương – nơi từng là cơ sở giam giữ, tra tấn chiến sĩ yêu nước thời kháng chiến chống Mỹ.





Khu vực trung tâm TP Thủ Dầu Một, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lâu đời của tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Đề án, có thể thấy, Bình Dương không chỉ sắp xếp lại địa giới hành chính – mà còn đang cẩn trọng “sắp xếp lại ký ức”, trân quý từng mảnh ghép lịch sử đã làm nên vùng đất giàu bản sắc hôm nay.

Theo bà Nguyễn Thị Lan, người dân ở xã An Sơn (TP Thuận An), việc không đặt tên phường theo số thứ tự thể hiện sự cầu thị, tiếp thu ý kiến nhân dân. Đây còn là cách để Bình Dương gìn giữ đặc tính từng vùng đất trong giai đoạn mà việc thay đổi để phát triển không đồng nghĩa với xóa bỏ ký ức.

Ý kiến của nhiều người dân ở Bình Dương cũng bày tỏ sự đồng thuận với cách làm này. Ông Nguyễn Văn Trí, một cư dân Bến Cát chia sẻ: “Tôi sinh ra ở đây, từ thời nơi này chỉ là những ruộng mía. Nếu mai này mà gọi phường 1, 2 thì không khác gì chúng tôi mất tên làng. Nay nghe vẫn gọi là Bến Cát, cảm thấy rất ấm lòng”, ông Trí chia sẻ.