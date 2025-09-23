Bình "kiểm" và âm mưu bắt cóc, tống tiền người nổi tiếng hầu tòa. Ảnh: CH

Ngày 23/9, TAND khu vực 7, TP.HCM đang diễn ra phiên tòa xét xử Phạm Đức Bình (tức Bình "kiểm") cùng 13 đồng phạm về một loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, Bình bị cáo buộc cầm đầu một đường dây tội phạm với những âm mưu táo tợn, bao gồm cả kế hoạch bắt cóc, quay clip nhạy cảm để tống tiền các ngôi sao nổi tiếng.

Gần 10h các bị cáo được lực lượng chức năng áp giải đến phiên tòa. Bên trong và ngoài phiên tòa an ninh được thắt chặt.

Theo cáo trạng, sau khi ra tù, Bình "kiểm" đã nhanh chóng lôi kéo nhiều đối tượng giang hồ để thành lập một đường dây tội phạm có vũ trang. Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2024, Bình cùng các đồng phạm đã thực hiện nhiều phi vụ mua bán và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Cụ thể, Bình đã nhận một khẩu súng Beretta và 13 viên đạn từ một người tên Huỳnh Hoàng Vũ. Khẩu súng này sau đó được Chu Văn Hoàng Anh, chủ một quán ăn, cất giấu bằng cách chôn trong vườn nhà cha ruột ở Lâm Đồng cho đến khi bị cảnh sát thu giữ.

Không dừng lại ở đó, Bình còn nhờ một người tên Nguyễn Tuấn An sang Lào để mua một lô vũ khí cực lớn, gồm: Một khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn súng ngắn và 242 viên đạn AK với tổng giá trị 227 triệu đồng. Lô hàng này đã bị lực lượng chức năng Lào bắt giữ trước khi kịp về Việt Nam.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn phát hiện một âm mưu rùng rợn khác của Bình "kiểm". Bình lên kế hoạch tổ chức một sự kiện lớn, mời các ca sĩ, người mẫu nổi tiếng tham dự. Mục đích là dụ dỗ nạn nhân vào bẫy, sau đó dùng vũ khí đe dọa, ép quan hệ tình dục để quay video. Các clip nhạy cảm này sẽ được dùng để tống tiền nạn nhân, hoặc phát tán lên các trang web nước ngoài để trục lợi. Bình đã phân công vai trò cụ thể cho từng đồng phạm, từ người kêu gọi đầu tư, liên hệ sự kiện cho đến người chuẩn bị địa điểm và vũ khí.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an triệt phá vào cuối tháng 9/2024. Nhiều mũi trinh sát đã đồng loạt ra quân tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng. Tổng cộng, cảnh sát đã thu giữ 3 khẩu AK, 8 súng ngắn, hơn 1.400 viên đạn, 5 áo giáp chống đạn, cùng ma túy và nhiều tang vật liên quan.

Trong vụ án này, Phạm Đức Bình bị truy tố về các tội danh “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 13 đồng phạm còn lại phải đối mặt với nhiều tội danh khác như: “Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, “Tổ chức đánh bạc”, “Không tố giác tội phạm” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bình "kiểm" được biết đến là một đối tượng có "số má" trong giới giang hồ TP.HCM. Hắn từng dính líu đến nhiều vụ án nghiêm trọng. Nổi bật nhất là vụ bắt cóc con trai một đại gia vào năm 2005 để đòi 10 triệu USD tiền chuộc. Năm 2007, Bình bị kết án 28 năm tù cho các tội danh “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng”.