Bình Thuận: Trang trọng lễ an táng những liệt sỹ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ diễn tập ở trường bắn Quốc gia

Tiễn các anh về nơi an nghỉ Dự lễ an táng về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 7 có Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng và các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu.



Quang cảnh lễ an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Thuận. Ảnh: TT Dân



Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Thuận có các ông Nguyễn Hoài Anh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Tiêu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận, ông Phan Văn Đăng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương; cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Có 5 liệt sỹ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: TT Dân



Có 5 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Thuận gồm: Trung sĩ Phạm Ngọc Hiếu, trú quán: Phường Bình Tân, thị xã La Gi. Trung sĩ Thông Minh Kiệt, trú quán: Xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam. Trung sĩ Nguyễn Trọng Hòa, trú quán: Xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam.

Trung sĩ Nguyễn Hồ Gia Huy trú quán: Xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam và Trung sĩ Võ Thanh Hiếu, trú quán: Xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam.

Ông Nguyễn Hoài Anh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận( trái) và ông Đoàn Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thắp nhang tưởng niệm các liệt sỹ. Ảnh: TT Dân Cả 5 liệt sĩ thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7 tham gia diễn tập năm 2024, đã anh dũng hy sinh vào lúc 20 giờ 27 phút ngày 2/12 tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3 (xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc, Đồng Nai). Đây là tổn thất, đau thương vô cùng to lớn đối với Quân đội, Quân khu 7, tỉnh Bình Thuận và gia đình các liệt sĩ. Tại lễ án táng sáng 9/12 tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Thuận, nhiều người đứng trang nghiêm chờ tiễn biệt các anh và nhiều người xúc động, rơi nước mắt trước sự hy sinh cao cả của các anh cho đất nước... Thủ tướng Chính phủ truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho các liệt sĩ đã hy sinh

Ông Phan Văn Đăng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận thắp nhang tưởng niệm các liệt sỹ. Ảnh: TT Dân

Trước khi đưa về quê hương và gia đình tổ chức an táng, trước đó ngày 8/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu và tiễn đưa các liệt sĩ tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh).

Ghi nhận những đóng góp và sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 5 liệt sĩ và đồng đội.

Đồng đội thực hiện nghi thức an táng các liệt sỹ Thủ tướng Chính phủ truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho các liệt sĩ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho các liệt sĩ. Sư đoàn 5, Quân khu 7 cũng đã Quyết định truy thăng quân hàm cho 12 liệt sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.





Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bên các đồng đội tiễn đưa các liệt sỹ... Ảnh: TT Dân





Đồng đội thực hiện nghi thức an táng... Ảnh: TT Dân

Cũng trong sáng 9/12, tại phường Tân An, thị xã La Gi,( Bình Thuận) lãnh đạo và chỉ huy Quân khu 7 cùng lãnh đạo thị xã La Gi, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã La Gi, thân nhân gia đình và đồng đội đã trang trọng làm Lễ an táng đưa liệt sĩ Bùi Hy Lạp, Chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7, trú quán: Phường Tân An, thị xã La Gi về nơi an nghỉ cuối cùng.