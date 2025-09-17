



Bộ ba Robot AI: Đột phá trong y học Việt Nam

Triển lãm với chủ đề “Thành tựu trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân”, chào mừng các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW về các giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Vắc xin VNVC đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm gian trưng bày triển lãm của đơn vị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Trong khuôn khổ sự kiện, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh & Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, đã giới thiệu tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước những công nghệ y tế vượt trội mà bệnh viện đang ứng dụng. Trong đó, ba robot phẫu thuật thế hệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chính là điểm nhấn đặc biệt.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu-Thận học-Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết, robot phẫu thuật Da Vinci Xi là thế hệ robot mới nhất tại Đông Nam Á. Robot này có khả năng hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh khác nhau, từ bệnh tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa đến các bệnh tim mạch, tai mũi họng... Với 4 cánh tay linh hoạt, robot có thể định vị chính xác các tổn thương, giúp bác sĩ thực hiện các ca phẫu thuật một cách chính xác, giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian phục hồi cho bệnh nhân.

TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, giới thiệu về tính năng của Robot phẫu thuật Da Vinci Xi - hiện là thế hệ robot mới nhất tại Đông Nam Á, hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh khác nhau như tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa, tim mạch, tai mũi họng… Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Robot AI Modus V Synaptive - công nghệ phẫu thuật thần kinh-sọ não-cột sống tiên tiến nhất hiện nay cũng được giới thiệu tại triển lãm. TTƯT.ThS.BS.CK2 Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết đây là robot duy nhất tại Việt Nam, đã hỗ trợ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực hiện thành công hàng trăm ca phẫu thuật đột quỵ xuất huyết não, u não, u tủy, thoát vị đĩa đệm... Với vết mổ chỉ 1-2 cm và giảm 79% lượng máu mất, robot phẫu thuật này giúp người bệnh ít đau và có thể đi lại chỉ sau 1-2 ngày, giảm 40% thời gian nằm viện.

TTƯT.ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM chia sẻ về ưu điểm của Robot AI Modus V Synaptive trong phẫu thuật thần kinh-sọ não-cột sống. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Không kém ấn tượng, Robot Artis Pheno với trọng lượng hơn 1000 kg và chiều cao 2,6 mét. Robot này ứng dụng trí tuệ nhân tạo tinh vi, cho phép mô phỏng quá trình phẫu thuật, giúp các bác sĩ tính toán các phương án tối ưu nhất về hiệu quả và độ an toàn. Robot vô cùng hữu ích trong các ca phẫu thuật phức tạp như phẫu thuật tim, thay khớp, can thiệp mạch máu.

Bên cạnh các robot, ở lĩnh vực chẩn đoán, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền đã giới thiệu tới các lãnh đạo “siêu máy” chụp CT Somatom Force VB30 - công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại hàng đầu hiện nay. Máy chụp CT này ứng dụng AI, có thể chụp quét toàn thân chỉ trong 1-2 giây với hơn 100 nghìn lát cắt, giúp gợi ý, phát hiện các bất thường siêu nhỏ trong cơ thể như khối u, cục máu đông, bệnh mạch vành, dị dạng mạch máu… Công nghệ đặc biệt hạn chế 85% liều tia X, có thể chụp với trẻ em và người có bệnh nền phức tạp.

Các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước nghe PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Tâm Anh Hà Nội giới thiệu về các thành tựu của đơn vị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tầm nhìn đột phá và động lực cho ngành y tế Việt Nam

Thăm gian trưng bày của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, máy móc hiện đại với các chương trình cài đặt sẵn hỗ trợ trong y tế rất tốt và yếu tố con người là rất quan trọng. Y học cần chính xác và cần bác sĩ giỏi, làm chủ công nghệ.

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị với những mục tiêu phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, như một luồng gió mới cho ngành y tế nói chung và y tế tư nhân nói riêng, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết: “Nỗ lực đầu tư, đổi mới công nghệ y tế của Bệnh viện Tâm Anh xuất phát từ mong muốn góp phần nâng tầm y tế đất nước, san sẻ gánh nặng với y tế công, để người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe với những công nghệ hiện đại nhất ngay trên quê hương mình”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thăm khu trưng bày của Hệ thống Tiêm chủng VNVC tại triển lãm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Cũng tại triển lãm, Hệ sinh thái y tế hàng đầu Việt Nam gồm Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) - Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin VNVC - Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO đã vinh dự giới thiệu những thành tựu nổi bật của hệ sinh thái trước các lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) đã hợp tác quốc tế trong nhiều dự án nghiên cứu khoa học, thử nghiệm thuốc điều trị ung thư và phát triển các kỹ thuật, thuốc, vắc xin mới. Đơn cử như dự án VISTA-1, hợp tác với Mỹ để triển khai thử nghiệm thuốc uống điều trị ung thư RBS2418.

Trong khi đó, hệ thống tiêm chủng VNVC, với gần 240 trung tâm trên toàn quốc, góp phần quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ tiêm chủng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tháng 5/2025 vừa qua, VNVC đã khởi công xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.000 tỷ đồng, công suất lên đến 100 triệu liều mỗi năm. Nhà máy được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trong nước và xuất khẩu vắc xin ra thế giới.



