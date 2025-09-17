Chủ đề nóng

Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Xã hội
Thứ tư, ngày 17/09/2025 08:01 GMT+7

Bộ ba Robot AI: Đột phá trong y học Việt Nam

+ aA -
Phương Vy Thứ tư, ngày 17/09/2025 08:01 GMT+7
Sáng 16/9, tại Triển lãm Thành tựu Y tế nổi bật ở tòa nhà Quốc hội, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã giới thiệu những công nghệ y tế hàng đầu thế giới, nổi bật là “bộ ba siêu Robot AI” và nhiều giải pháp y tế cao cấp.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0


Bộ ba Robot AI: Đột phá trong y học Việt Nam

Triển lãm với chủ đề “Thành tựu trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân”, chào mừng các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW về các giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Vắc xin VNVC đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm gian trưng bày triển lãm của đơn vị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Trong khuôn khổ sự kiện, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh & Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, đã giới thiệu tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước những công nghệ y tế vượt trội mà bệnh viện đang ứng dụng. Trong đó, ba robot phẫu thuật thế hệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chính là điểm nhấn đặc biệt.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu-Thận học-Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết, robot phẫu thuật Da Vinci Xi là thế hệ robot mới nhất tại Đông Nam Á. Robot này có khả năng hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh khác nhau, từ bệnh tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa đến các bệnh tim mạch, tai mũi họng... Với 4 cánh tay linh hoạt, robot có thể định vị chính xác các tổn thương, giúp bác sĩ thực hiện các ca phẫu thuật một cách chính xác, giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian phục hồi cho bệnh nhân.

TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, giới thiệu về tính năng của Robot phẫu thuật Da Vinci Xi - hiện là thế hệ robot mới nhất tại Đông Nam Á, hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh khác nhau như tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa, tim mạch, tai mũi họng… Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Robot AI Modus V Synaptive - công nghệ phẫu thuật thần kinh-sọ não-cột sống tiên tiến nhất hiện nay cũng được giới thiệu tại triển lãm. TTƯT.ThS.BS.CK2 Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết đây là robot duy nhất tại Việt Nam, đã hỗ trợ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực hiện thành công hàng trăm ca phẫu thuật đột quỵ xuất huyết não, u não, u tủy, thoát vị đĩa đệm... Với vết mổ chỉ 1-2 cm và giảm 79% lượng máu mất, robot phẫu thuật này giúp người bệnh ít đau và có thể đi lại chỉ sau 1-2 ngày, giảm 40% thời gian nằm viện.

TTƯT.ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM chia sẻ về ưu điểm của Robot AI Modus V Synaptive trong phẫu thuật thần kinh-sọ não-cột sống. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Không kém ấn tượng, Robot Artis Pheno với trọng lượng hơn 1000 kg và chiều cao 2,6 mét. Robot này ứng dụng trí tuệ nhân tạo tinh vi, cho phép mô phỏng quá trình phẫu thuật, giúp các bác sĩ tính toán các phương án tối ưu nhất về hiệu quả và độ an toàn. Robot vô cùng hữu ích trong các ca phẫu thuật phức tạp như phẫu thuật tim, thay khớp, can thiệp mạch máu.

Bên cạnh các robot, ở lĩnh vực chẩn đoán, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền đã giới thiệu tới các lãnh đạo “siêu máy” chụp CT Somatom Force VB30 - công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại hàng đầu hiện nay. Máy chụp CT này ứng dụng AI, có thể chụp quét toàn thân chỉ trong 1-2 giây với hơn 100 nghìn lát cắt, giúp gợi ý, phát hiện các bất thường siêu nhỏ trong cơ thể như khối u, cục máu đông, bệnh mạch vành, dị dạng mạch máu… Công nghệ đặc biệt hạn chế 85% liều tia X, có thể chụp với trẻ em và người có bệnh nền phức tạp.

Các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước nghe PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Tâm Anh Hà Nội giới thiệu về các thành tựu của đơn vị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tầm nhìn đột phá và động lực cho ngành y tế Việt Nam

Thăm gian trưng bày của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, máy móc hiện đại với các chương trình cài đặt sẵn hỗ trợ trong y tế rất tốt và yếu tố con người là rất quan trọng. Y học cần chính xác và cần bác sĩ giỏi, làm chủ công nghệ.

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị với những mục tiêu phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, như một luồng gió mới cho ngành y tế nói chung và y tế tư nhân nói riêng, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết: “Nỗ lực đầu tư, đổi mới công nghệ y tế của Bệnh viện Tâm Anh xuất phát từ mong muốn góp phần nâng tầm y tế đất nước, san sẻ gánh nặng với y tế công, để người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe với những công nghệ hiện đại nhất ngay trên quê hương mình”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thăm khu trưng bày của Hệ thống Tiêm chủng VNVC tại triển lãm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Cũng tại triển lãm, Hệ sinh thái y tế hàng đầu Việt Nam gồm Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) - Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin VNVC - Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO đã vinh dự giới thiệu những thành tựu nổi bật của hệ sinh thái trước các lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) đã hợp tác quốc tế trong nhiều dự án nghiên cứu khoa học, thử nghiệm thuốc điều trị ung thư và phát triển các kỹ thuật, thuốc, vắc xin mới. Đơn cử như dự án VISTA-1, hợp tác với Mỹ để triển khai thử nghiệm thuốc uống điều trị ung thư RBS2418.

Trong khi đó, hệ thống tiêm chủng VNVC, với gần 240 trung tâm trên toàn quốc, góp phần quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ tiêm chủng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tháng 5/2025 vừa qua, VNVC đã khởi công xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.000 tỷ đồng, công suất lên đến 100 triệu liều mỗi năm. Nhà máy được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trong nước và xuất khẩu vắc xin ra thế giới.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nữ sinh được chọn giữa 8.800 sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân để phát biểu: Từng là thủ khoa, đạt 30/30 điểm đại học

Em Trần Ngọc Tú Anh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Biên Hòa, Ninh Bình chính thức trở thành tân sinh viên Khóa 67 ngành Thương mại điện tử, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trung Quốc thiếu rác, dư nhà máy xử lý

Xã hội
Trung Quốc thiếu rác, dư nhà máy xử lý

Ngưng thở khi ngủ: “kẻ thù âm thầm” làm tăng nguy cơ tim mạch, đột quỵ và suy giảm trí nhớ

Xã hội
Ngưng thở khi ngủ: “kẻ thù âm thầm” làm tăng nguy cơ tim mạch, đột quỵ và suy giảm trí nhớ

Xác minh nội dung tố cáo “thực phẩm bẩn” được đưa vào bếp ăn một trường tiểu học ở Lâm Đồng

Xã hội
Xác minh nội dung tố cáo “thực phẩm bẩn” được đưa vào bếp ăn một trường tiểu học ở Lâm Đồng

Đà Nẵng khôi phục tuyến dã ngoại Sơn Trà sau gần 3 năm tạm dừng vì sạt lở

Xã hội
Đà Nẵng khôi phục tuyến dã ngoại Sơn Trà sau gần 3 năm tạm dừng vì sạt lở

Đọc thêm

Công an tỉnh Lai Châu khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 924V
Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 924V

Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 924V.

Chính quyền xã Lũng Cú khẳng định thông tin 'giá dịch vụ ở Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần' là sai sự thật
Xã hội

Chính quyền xã Lũng Cú khẳng định thông tin "giá dịch vụ ở Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần" là sai sự thật

Xã hội

UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang vừa có báo cáo chính thức khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc giá cả dịch vụ du lịch tại thôn Lô Lô Chải "đắt gấp 3 lần thực tế" là không đúng sự thật và thiếu căn cứ.

Vụ rau trôi nổi đưa vào trường học ở Hà Nội: 'Chúng tôi bị lừa dối'
Bạn đọc

Vụ rau trôi nổi đưa vào trường học ở Hà Nội: "Chúng tôi bị lừa dối"

Bạn đọc

Sau loạt bài điều tra độc quyền "Rau trôi nổi được 'phù phép' vào bếp ăn học đường ở Hà Nội" đăng trên báo Dân Việt, đại diện công ty cung cấp suất ăn, trường học cho biết vô cùng bất ngờ...!

Nhận diện và đấu tranh những luận điệu xuyên tạc, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng trong chuyển đổi số Quốc gia
Tin tức

Nhận diện và đấu tranh những luận điệu xuyên tạc, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng trong chuyển đổi số Quốc gia

Tin tức

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư lan rộng, chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, chiến lược phát triển bền vững của các quốc gia. Ở Việt Nam, Đảng ta sớm xác định vai trò then chốt của chuyển đổi số, ban hành nhiều quyết sách chiến lược, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đã tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên số. Tuy nhiên, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng internet và mạng xã hội để tung ra luận điệu xuyên tạc, nhằm phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng trong chuyển đổi số – một bước đi nhằm công kích toàn diện nền tảng chính trị nước ta.

Lai Châu khởi công công trình giao thông chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu khởi công công trình giao thông chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Lai Châu Ngày Mới

Chiều 16/9, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khởi công Dự án đường tránh thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên cũ, nay là xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Huế buộc các cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub lắp camera kết nối với trung tâm giám sát trực tuyến
Bạn đọc

Huế buộc các cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub lắp camera kết nối với trung tâm giám sát trực tuyến
9

Bạn đọc

Mỗi cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub trên địa bàn TP.Huế phải lắp đặt tối thiểu 2 camera an ninh kết nối trực tiếp với trung tâm giám sát trực tuyến.

Ở Cà Mau có vùng biển Khai Long, bất ngờ đẹp như phim thế này đây
Nhà nông

Ở Cà Mau có vùng biển Khai Long, bất ngờ đẹp như phim thế này đây

Nhà nông

Từ lâu, bãi biển Khai Long, thuộc ấp Khai Long, xã Ðất Mũi, tỉnh Cà Mau được biết đến như một bãi biển hoang sơ, có vẻ đẹp tự nhiên độc đáo và là địa điểm du lịch nổi tiếng tại Mũi Cà Mau. Không ngờ, sắp tới Khai Long sẽ là nơi hội tụ của những công trình mang tầm thế kỷ, làm cho “Mũi con tàu Tổ quốc” bừng sáng chưa từng có.

Người Mỹ bất ngờ có mặt tại tập trận chung Nga - Belarus
Thế giới

Người Mỹ bất ngờ có mặt tại tập trận chung Nga - Belarus

Thế giới

Lầu Năm Góc xác nhận các quan chức quân sự Mỹ đã quan sát cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus, lần đầu tiên nhận lời mời kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.

Kết nối giao thông sân bay Long Thành: Bài toán cấp bách của hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm
Giao thông - Xây dựng

Kết nối giao thông sân bay Long Thành: Bài toán cấp bách của hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm

Giao thông - Xây dựng

Nếu các tuyến đường huyết mạch không được hoàn thành đồng bộ và kịp thời, sân bay Long Thành có nguy cơ bị giảm hiệu quả khai thác, thậm chí trở thành điểm nghẽn của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hà Nội kiểm tra, xem xét thu hồi giấy phép hộ kinh doanh “Dragon Poker” tại Khách sạn Grand Plaza
Tin tức

Hà Nội kiểm tra, xem xét thu hồi giấy phép hộ kinh doanh “Dragon Poker” tại Khách sạn Grand Plaza

Tin tức

Hà Nội đang khẩn trương kiểm tra, rà soát hoạt động của hộ kinh doanh “Dragon Poker” tại Khách sạn Grand Plaza sau phản ánh có dấu hiệu “vượt rào” trong cấp phép, nhằm ngăn chặn nguy cơ biến tướng thành cờ bạc trá hình, bảo đảm an ninh trật tự.

Huyền thoại điện ảnh Mỹ Robert Redford qua đời ở tuổi 89
Văn hóa - Giải trí

Huyền thoại điện ảnh Mỹ Robert Redford qua đời ở tuổi 89

Văn hóa - Giải trí

Robert Redford, đạo diễn và diễn viên kỳ cựu người Mỹ, đã qua đời tại nhà riêng ở Utah vào ngày 15/9, khép lại sự nghiệp huy hoàng kéo dài sáu thập niên gắn với điện ảnh độc lập và Hollywood cổ điển.

Cây cảnh tưởng lạ mà quen, lá mềm như nước, hoa lấp lánh như sao xanh, đắt độc đẹp, chỉ người giàu mới dám chơi
Gia đình

Cây cảnh tưởng lạ mà quen, lá mềm như nước, hoa lấp lánh như sao xanh, đắt độc đẹp, chỉ người giàu mới dám chơi

Gia đình

Những bông hoa của cây cảnh này có màu xanh lam phát sáng dưới ánh nắng, khiến chúng như những ngôi sao xanh lớn, lấp lánh, sinh động.

HLV Vũ Hồng Việt đánh giá thế nào về Ratchaburi FC?
Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt đánh giá thế nào về Ratchaburi FC?

Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt nhận định, Ratchaburi là một đội bóng mạnh, sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng, thế nhưng với lợi thế sân nhà Thiên Trường, mục tiêu của Thép xanh Nam Định là giành chiến thắng.

Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Tăng nhanh bất thường
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Tăng nhanh bất thường

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 17/9, trên thị trường giá dầu thô liên tiếp tăng dữ dội từ đầu tuần cho đến nay, với sắc xanh phủ đồng loạt các chỉ số.

Tranh chấp thuế tại POSCO VST: Doanh nghiệp kêu “oan”, Hải quan khẳng định đúng luật
Kinh tế

Tranh chấp thuế tại POSCO VST: Doanh nghiệp kêu “oan”, Hải quan khẳng định đúng luật

Kinh tế

Công ty TNHH POSCO VST kêu bị thiệt hại hơn 304 tỷ đồng do các quyết định ấn định thuế và xử phạt hành chính của cơ quan Hải quan. Ngược lại, Cục Hải quan cho rằng quá trình kiểm tra, xử lý đều đúng quy định và vụ việc hiện đang được Bộ Tài chính thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai.

Tổng thống Mỹ tuyên bố ông Zelensky sẽ phải đạt được thỏa thuận về Ukraine
Thế giới

Tổng thống Mỹ tuyên bố ông Zelensky sẽ phải đạt được thỏa thuận về Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi đạt một thỏa thuận để chấm dứt xung đột Ukraine, khẳng định rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối cùng sẽ phải đạt một thỏa thuận với Moscow.

Trưởng thôn ở Phú Thọ kêu oan trước cáo buộc lạm quyền khi họp dân, cùng lấy đất làm nghĩa trang
Pháp luật

Trưởng thôn ở Phú Thọ kêu oan trước cáo buộc lạm quyền khi họp dân, cùng lấy đất làm nghĩa trang

Pháp luật

Họp 106 hộ trong thôn, thống nhất sẽ thu 140.000 đồng/m2 với những người có nhu cầu lấy đất làm nghĩa trang, Trưởng thôn ở Phú Thọ bị phạt 5 năm tù nhưng kháng cáo kêu oan. Luật sư của vị này cho rằng theo quy định mới, trưởng thôn không thể “thi hành công vụ” nên không phạm tội.

Hơn 2.385 tỷ đồng được ‘rót’ vào Bến cảng tổng hợp Long Sơn Mỹ Xuân
Nhà đất

Hơn 2.385 tỷ đồng được ‘rót’ vào Bến cảng tổng hợp Long Sơn Mỹ Xuân

Nhà đất

Dự án Bến cảng tổng hợp Long Sơn Mỹ Xuân, do Công ty TNHH Long Sơn làm chủ đầu tư với quy mô gần 2.400 tỷ đồng, sẽ khởi công từ quý 1/2026, gồm 1 một cầu cảng 30.000 DWT và 4 cầu cảng sà lan 7.500 DWT.

Đánh bại Marseille, Real tạo nên kỷ lục chưa từng có
Thể thao

Đánh bại Marseille, Real tạo nên kỷ lục chưa từng có

Thể thao

Chiến thắng nhọc nhắn với tỷ số 2-1 trước Marseille giúp Real Madrid tạo nên kỷ lục chưa từng có tại đấu trường Champions League.

Bắc Ninh giao đất cho công ty con của Vinhomes thực hiện dự án Khu đô thị sân golf hơn 6.600 tỷ đồng
Nhà đất

Bắc Ninh giao đất cho công ty con của Vinhomes thực hiện dự án Khu đô thị sân golf hơn 6.600 tỷ đồng

Nhà đất

Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị mới sân Golf núi Nham Biền do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (công ty con của Vinhomes) làm chủ đầu tư.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì họp Thường vụ Quân ủy Trung ương rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội
Tin tức

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì họp Thường vụ Quân ủy Trung ương rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội

Tin tức

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý một số nội dung cần tập trung hoàn thành, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra thành công.

Một vùng đất cổ Hưng Yên, như điểm hẹn của 2 miền ký ức xưa, Thăng Long kinh kỳ với Phố Hiến thủa vàng son
Nhà nông

Một vùng đất cổ Hưng Yên, như điểm hẹn của 2 miền ký ức xưa, Thăng Long kinh kỳ với Phố Hiến thủa vàng son

Nhà nông

Nằm giữa miền đồng bằng Bắc Bộ trù phú, Trai Trang từ bao đời là một chấm son trên bản đồ quê hương Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Xưa Trai Trang thuộc thị trấn Yên Mỹ, nay là một phần của xã Yên Mỹ, (tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập) làng cổ tựa như điểm hẹn giữa hai miền ký ức, Thăng Long ngàn năm văn hiến và Phố Hiến một thuở vàng son.

Arsenal vượt qua Athletic Bilbao, HLV Arteta hết lời khen 2 cầu thủ dự bị
Thể thao

Arsenal vượt qua Athletic Bilbao, HLV Arteta hết lời khen 2 cầu thủ dự bị

Thể thao

Arsenal đã đánh bại Athletic Bilbao 2-0 ở lượt trận mở màn vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và HLV Mikel Arteta đánh giá rất cao năng lực của 2 cầu thủ dự bị đã tạo ra đột biến là Leandro Trossard và Gabriel Martinelli.

Làm nông nghiệp an toàn, chìa khóa thoát nghèo bền vững ở Điện Biên
Video

Làm nông nghiệp an toàn, chìa khóa thoát nghèo bền vững ở Điện Biên

Video

Từ những vườn nho, vườn hoa hồng đến đàn gà, đàn dê… nông dân Điện Biên đang từng ngày thay đổi tư duy, áp dụng nông nghiệp an toàn để nâng cao giá trị sản phẩm. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định, những mô hình này còn khẳng định hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, mở ra con đường thoát nghèo vững chắc cho bà con nơi miền núi Tây Bắc.

'Phù phép' rau trôi nổi tuồn vào trường học: Đại biểu Quốc hội lên tiếng về mối nguy tiềm ẩn tới sức khỏe học sinh
Bạn đọc

"Phù phép" rau trôi nổi tuồn vào trường học: Đại biểu Quốc hội lên tiếng về mối nguy tiềm ẩn tới sức khỏe học sinh

Bạn đọc

Liên quan vụ "phù phép" rau trôi nổi tuồn vào trường học ở Hà Nội vừa được Báo Dân Việt phanh phui, bà Nguyễn Thị Mai Thoa – Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội cho rằng việc cho phép doanh nghiệp dán nhãn truy xuất nguồn gốc rau củ khi quy trình thu mua đầu vào chưa được giám sát chặt chẽ.

Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2025: Việt Nam được ghi nhận ra sao?
Kinh tế

Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2025: Việt Nam được ghi nhận ra sao?

Kinh tế

Chiều tối 16/9, theo công bố Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025, Việt Nam được xếp hạng 44/139 quốc gia, nền kinh tế, duy trì thứ hạng năm 2024.

Nhà khoa học của nhà nông ở Cà Mau dạy nông dân sạ lúa kiểu mới, giảm giống, phân bón mà năng suất vẫn tăng
Nhà nông

Nhà khoa học của nhà nông ở Cà Mau dạy nông dân sạ lúa kiểu mới, giảm giống, phân bón mà năng suất vẫn tăng

Nhà nông

Ông Lê Hữu Ân (59 tuổi), ngụ ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau được tôn vinh là Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 - là sự ghi nhận xứng đáng cho sự cố gắng trong suốt 35 năm công tác của ông, với hàng loạt đề tài nghiên cứu, trong đó có mô hình sạ lúa theo khóm, giúp nông dân giảm lượng giống, tăng năng suất ở vùng bán đảo Cà Mau.

Mỹ chấp thuận chuyển giao gói viện trợ quân sự đầu tiên cho Ukraine do NATO tài trợ
Thế giới

Mỹ chấp thuận chuyển giao gói viện trợ quân sự đầu tiên cho Ukraine do NATO tài trợ

Thế giới

Chính quyền Donald Trump và Lầu Năm Góc đã phê duyệt gói viện trợ quân sự đầu tiên cho Kiev, do các đồng minh NATO của Mỹ tài trợ, Reuters đưa tin.

Tuấn Trần: 'Tôi không cố gắng diễn để khán giả nghĩ nhân vật bị chậm phát triển'
Văn hóa - Giải trí

Tuấn Trần: "Tôi không cố gắng diễn để khán giả nghĩ nhân vật bị chậm phát triển"

Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ với Dân Việt, Tuấn Trần tiết lộ những thử thách trên phim trường cũng như khát vọng không ngừng làm mới bản thân để không bị đóng khung trong bất kỳ hình ảnh nào.

Tin đọc nhiều

1

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

2

Nguyên Phó Chỉ huy Quân sự phường tàng trữ 1.000 viên nén nghi ma túy

Nguyên Phó Chỉ huy Quân sự phường tàng trữ 1.000 viên nén nghi ma túy

3

Bị VFV cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng dành thời gian... bán hàng online

Bị VFV cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng dành thời gian... bán hàng online

4

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

5

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố năm 2025: Có gì mới?

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố năm 2025: Có gì mới?