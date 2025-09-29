Bộ Công an: Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 29/9, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) - đã có thông tin về kết quả cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo vào sáng 29/9.

Tại buổi thông báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an - đã thông tin liên quan tới vụ án xảy ra tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.



Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an - thông tin liên quan tới vụ án xảy ra tại Bệnh viện cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, hồi tháng 7/2025, Bộ Công an đã thông tin về việc khởi tố 5 bị can, đến thời điểm này đã khởi tố bổ sung 2 bị can. Như vậy, hiện nay đã khởi tố tổng cộng 7 bị can.

Có 3 nhóm tội danh chính trong vụ án này gồm: Vi phạm quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

"Đối với vụ án này, đến thời điểm hiện tại cũng đã thu hồi số tiền 14,5 tỷ đồng", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay, nhóm hành vi đã xác định sai phạm cụ thể đó là sai phạm trong thuê tư vấn nước ngoài, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gây lãng phí. Theo cơ quan điều tra, lãng phí gây thiệt hại cho nhà nước 80 tỉ đồng.

"Đến thời điểm này, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm", ông Toản nói.

Tại buổi thông báo, ông Đặng Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - cho biết, về một số nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số công việc.

Trong đó có nội dung tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Phấn đấu đến hết năm 2025 và trước Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án, kết thúc xác minh xử lý 6 vụ việc. Nhất là các vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An (giai đoạn II); các vụ án gây lãng phí liên quan đến dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; dự án xây dựng Trung tâm điều hành VICEM, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; các vụ án liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm; vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.