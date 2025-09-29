Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Bão số 10 (Bualoi)
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin tức
Thứ hai, ngày 29/09/2025 16:07 GMT+7

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 29/09/2025 16:07 GMT+7
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều 29/9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông tin về kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) sáng cùng ngày.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo báo cáo, từ sau phiên họp thứ 28 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 443 vụ/1.488 bị can, truy tố 470 vụ/1.296 bị can, xét xử sơ thẩm 512 vụ/1.266 bị cáo về các tội tham nhũng kinh tế, chức vụ.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 4 vụ án/36 bị can, khởi tố bổ sung 60 bị can trong 5 vụ án; kết luận điều tra 1 vụ án/9 bị can; kết luận điều tra bổ sung 1 vụ án/28 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án/72 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án/73 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ án/4 bị cáo; hoàn thành xét xử sơ thẩm 2 vụ án trọng điểm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Đã kỷ luật 8 cán bộ cấp cao diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong hơn 2 tháng qua

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số công việc sau:

Một là, tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Phấn đấu đến hết năm 2025 và trước Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án, kết thúc xác minh xử lý 06 vụ việc. Nhất là các vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An (giai đoạn II); các vụ án gây lãng phí liên quan đến dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; dự án xây dựng Trung tâm điều hành VICEM, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; các vụ án liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm; vụ án xảy ra tại Viện pháp y tâm thần Trung ương;...

Đặc biệt, tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ, việc có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, nhất là với đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp, theo đúng tinh thần “khởi tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Chỉ đạo rà soát lại tổng thể, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trong cả nước, chấn chỉnh kịp thời sai phạm để quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các nguồn lực quan trọng này.

Hai là, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí. Nhất là, hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2025 đối với 11 dự án Thường trực Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý. Khẩn trương hoàn thành, kết luận thanh tra đối với 563 dự án có khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý, tháo gỡ ngay; đẩy nhanh tiến độ xử lý các trụ sở, nhà, đất dôi dư ở các địa phương sau sắp xếp bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; tuyệt đối không để hư hỏng, xuống cấp, lấn chiếm, thất thoát, lãng phí.

Ba là, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, phục vụ Nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức vận hành chính quyền cấp cơ sở; chủ động, kịp thời nắm bắt dư luận, phản ánh của Nhân dân về các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp cơ sở; xử lý nghiêm minh, công khai các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Bốn là, chuyển mạnh hơn nữa sang trọng tâm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa, nhất là kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập, hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và giáo dục liêm chính trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Tập trung giám sát những vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm, như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, tài chính công, tài sản công, an toàn thực phẩm, các công trình, dự án trọng điểm,...

Năm là, khẩn trương hoàn thành tổng kết toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; tổng kết việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Sáu là, cũng tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tham khảo thêm

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Quốc hội quyết định công tác nhân sự, không nghỉ giữa kỳ họp thứ 10

Quốc hội quyết định công tác nhân sự, không nghỉ giữa kỳ họp thứ 10

Chủ tịch Quốc hội: 'Không thể tuyển viên chức rồi ở trong bộ máy suốt đời'

Chủ tịch Quốc hội: "Không thể tuyển viên chức rồi ở trong bộ máy suốt đời"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Ông Đ.V.M - nguyên Chủ tịch UBND Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (cũ) được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Các Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định, bầu giữ chức Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ mới

Tin tức
Các Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định, bầu giữ chức Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị

Tin tức
Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình sáng 29/9, 6 người tử vong, hàng chục nhà sập và hư hỏng

Tin tức
Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình sáng 29/9, 6 người tử vong, hàng chục nhà sập và hư hỏng

Đọc thêm

Bộ Chính trị điều động ông Trịnh Xuân Trường làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
Tin tức

Bộ Chính trị điều động ông Trịnh Xuân Trường làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Tin tức

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020 -2025 vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nghệ sĩ Ưu tú, MC nổi tiếng lần đầu chia sẻ tình trạng sức khỏe sau sự cố ngừng diễn trên sân khấu
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú, MC nổi tiếng lần đầu chia sẻ tình trạng sức khỏe sau sự cố ngừng diễn trên sân khấu

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa thông báo về tình trạng sức khỏe của mình sau khi gặp sự cố về sức khỏe tại sân khấu Idecaf.

Chủ tịch nước Lương Cường gửi thông điệp nhân Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường gửi thông điệp nhân Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng

Thế giới

Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội sẽ trở thành dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên Hợp Quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chúng ta trong chống tội phạm mạng và xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau - thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường cho biết.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ hoạt động thế nào khi phần lớn chuyến bay quốc tế được đưa sang sân bay Long Thành?
Kinh tế

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ hoạt động thế nào khi phần lớn chuyến bay quốc tế được đưa sang sân bay Long Thành?

Kinh tế

Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị phương án phân chia khai thác sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành theo 2 giai đoạn, với lộ trình chuyển dần các chuyến bay quốc tế, gắn với tiến độ hạ tầng kết nối.

Startup Việt đón sóng cơ hội mới: Xu hướng Pop-up store trong trung tâm thương mại lên ngôi mùa lễ hội
Kinh tế

Startup Việt đón sóng cơ hội mới: Xu hướng Pop-up store trong trung tâm thương mại lên ngôi mùa lễ hội

Kinh tế

Thị trường bán lẻ Việt Nam bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm với nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh. Đây là cơ hội để các thương hiệu khởi nghiệp tìm kiếm không gian hiện diện trực tiếp nhằm tiếp cận khách hàng và tăng độ nhận diện.

Động thổ mỏ cát Đông Bắc A-Tháo gỡ nút thắt vật liệu cho các dự án trọng điểm tại Quảng Ninh
Doanh nghiệp

Động thổ mỏ cát Đông Bắc A-Tháo gỡ nút thắt vật liệu cho các dự án trọng điểm tại Quảng Ninh

Doanh nghiệp

Mỏ cát Đông Bắc A đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giải quyết đáng kể tình trạng thiếu hụt vật liệu san lấp hiện nay.

Thị trường bất động sản Cửa Lò 2025: Tăng tốc, tạo đà phát triển
Nhà đất

Thị trường bất động sản Cửa Lò 2025: Tăng tốc, tạo đà phát triển

Nhà đất

Hạ tầng bứt phá, du lịch phát triển mạnh mẽ và mặt bằng giá hợp lý đang tạo động lực lớn cho thị trường bất động sản Cửa Lò (Nghệ An). Nổi bật trong đó, dự án Pearl Residence được mệnh danh “viên ngọc trai xứ Nghệ” đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư.

Cấp tốc tìm kiếm tàu cá Gia Lai cùng 8 ngư dân mất liên lạc giữa biển khơi
Nhà nông

Cấp tốc tìm kiếm tàu cá Gia Lai cùng 8 ngư dân mất liên lạc giữa biển khơi

Nhà nông

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm một tàu cá của ngư dân địa phương với 8 thuyền viên mất liên lạc ngoài khơi cách Quy Nhơn khoảng 147 hải lý. Trong khi đó, một tàu cá khác của tỉnh cũng đang mắc cạn tại khu vực đá ngầm Trường Sa, khiến tình hình trên biển trở nên đáng lo ngại giữa thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp do ảnh hưởng bão số 10.

Đất nông nghiệp được phép xây dựng công trình có diện tích lên tới 700 m2
Nhà đất

Đất nông nghiệp được phép xây dựng công trình có diện tích lên tới 700 m2

Nhà đất

Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù cho đất nông nghiệp, cho phép xây dựng công trình phục vụ sản xuất như nhà sơ chế, nhà lưới, nhà ươm… với tỷ lệ sử dụng đất và diện tích tối đa lên tới 700 m2 cho tuỳ công trình.

Chuyến bay thẳng từ Moscow, Nga đưa 365 du khách đến Khánh Hòa
Xã hội

Chuyến bay thẳng từ Moscow, Nga đưa 365 du khách đến Khánh Hòa

Xã hội

Chuyến bay RA 73850 của hãng hàng không quốc tế Nordwind đưa khách từ sân bay Moscow đến sân bay quốc tế Cam Ranh - Khánh Hòa.

Đã kỷ luật 8 cán bộ cấp cao diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong hơn 2 tháng qua
Tin tức

Đã kỷ luật 8 cán bộ cấp cao diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong hơn 2 tháng qua

Tin tức

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; nâng tổng số bị xử lý kỷ luật từ đầu năm 2025 đến nay 19 trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Loại rau dân dã được trồng nhiều nhất ở Việt Nam, giúp bảo vệ mắt, dưỡng dạ dày, xào đơn giản cũng ngon
Gia đình

Loại rau dân dã được trồng nhiều nhất ở Việt Nam, giúp bảo vệ mắt, dưỡng dạ dày, xào đơn giản cũng ngon

Gia đình

Đây là loại rau dân dã phổ biến nhất ở đồng ruộng Việt Nam. Trước đây, chỉ người nghèo mới ăn, giờ nhà hàng cao cấp cũng bán, được nhiều người yêu thích.

Vị Giáo sư đưa trường học hạnh phúc vào Việt Nam qua đời ở tuổi 74: 'Cuộc đời thầy là món quà lớn lao cho giáo dục'
Xã hội

Vị Giáo sư đưa trường học hạnh phúc vào Việt Nam qua đời ở tuổi 74: "Cuộc đời thầy là món quà lớn lao cho giáo dục"

Xã hội

GS.TS Hà Vĩnh Thọ, một tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực giáo dục và phát triển hạnh phúc, người tiên phong đưa khái niệm “trường học hạnh phúc” vào Việt Nam đã qua đời ở tuổi 75, để lại niềm tiếc nuối cho nhiều thế hệ học trò và những người làm giáo dục.

Học sinh lớp 10 trường chuyên đình đám ở Hà Nội ngỡ ngàng vì được chào đón như 'ngôi sao'
Xã hội

Học sinh lớp 10 trường chuyên đình đám ở Hà Nội ngỡ ngàng vì được chào đón như "ngôi sao"

Xã hội

Mỗi học sinh lớp 10 đến trường được hàng trăm anh chị khóa trên đứng sẵn cổng trường chào đón, chăm sóc, quan tâm và truyền năng lượng..., xóa tan mọi e dè, khoảng cách.

Bão số 10 quét qua, 'rừng' cột điện gãy đổ la liệt ở Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị
Media

Bão số 10 quét qua, "rừng" cột điện gãy đổ la liệt ở Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị

Media

Bão số 10 đã để lại hậu quả nặng nề tại Hà Tĩnh và khu vực phía Bắc Quảng Trị, đặc biệt là đối với hệ thống lưới điện. Tại Hà Tĩnh, hàng loạt cột điện cao thế đã gãy đổ la liệt trên Quốc lộ 1, gây mất điện toàn tỉnh và tê liệt giao thông nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn và sớm ổn định lại đời sống người dân.

BTV Sơn Lâm: “Tại sao tôi phải cố vượt qua 'cái bóng' của Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc?”
Văn hóa - Giải trí

BTV Sơn Lâm: “Tại sao tôi phải cố vượt qua 'cái bóng' của Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc?”

Văn hóa - Giải trí

BTV Sơn Lâm cho rằng, anh không cố gắng phải vượt qua "cái bóng" mà Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc đã tạo nên khi dẫn "Vua tiếng Việt" 4 mùa trước.

'Nghẹt thở' giây phút lực lượng cứu hộ gặp nạn khi tìm 9 thuyền viên ở Quảng Trị
Bạn đọc

"Nghẹt thở" giây phút lực lượng cứu hộ gặp nạn khi tìm 9 thuyền viên ở Quảng Trị

Bạn đọc

Trong khi toàn tỉnh Quảng Trị đang "oằn mình" khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi) và dốc toàn lực tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích, thì một thành viên của đội cứu hộ không may gặn nạn. Bằng tinh thần đồng đội và sự quả cảm, các chiến sĩ đã nhanh chóng ứng cứu, đưa người bị nạn vào bờ an toàn và tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm các thuyền viên giữa dòng nước lũ.

Video chủ tịch tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm 9 ngư dân mất tích do bão số 10
Video

Video chủ tịch tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm 9 ngư dân mất tích do bão số 10

Video

Ngày 29/9, toàn bộ lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang "căng mình" để tìm kiếm 9 thuyền viên bị mất tích trong đêm. Vụ việc xảy ra khi hai tàu cá bị bão đánh đứt neo trôi dạt. Công tác cứu nạn đang diễn ra vô cùng khẩn trương với sự tham gia của nhiều lực lượng, với hy vọng tìm thấy các nạn nhân.

Tướng Mỹ xác nhận ông Trump cho phép đòn tấn công tầm xa của Ukraine sâu vào lãnh thổ Nga
Thế giới

Tướng Mỹ xác nhận ông Trump cho phép đòn tấn công tầm xa của Ukraine sâu vào lãnh thổ Nga

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào Nga, đặc phái viên Mỹ tại Ukraine, tướng Keith Kellogg, cho biết. Tuy nhiên ông Trump vẫn chưa chấp thuận việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Người đàn ông ở Đà Nẵng mất tích 4 ngày khi đi bắt tổ ong đã tử vong trong rừng
Tin tức

Người đàn ông ở Đà Nẵng mất tích 4 ngày khi đi bắt tổ ong đã tử vong trong rừng
5

Tin tức

Ông N. M. T. (60 tuổi, trú xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng) mất tích khi đi tìm bắt tổ ong đã được tìm thấy, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Người đàn ông gần 80 tuổi vẫn đau đáu giữ lửa nghề kim hoàn gia truyền 5 đời giữa lòng phố cổ Hà Nội
Bạn đọc

Người đàn ông gần 80 tuổi vẫn đau đáu giữ lửa nghề kim hoàn gia truyền 5 đời giữa lòng phố cổ Hà Nội

Bạn đọc

Ông Nguyễn Chí Thành (76 tuổi) đã dành cả đời gắn bó với nghề kim hoàn thủ công giữa lòng phố cổ Hà Nội. Suốt bao năm qua, điều khiến ông luôn canh cánh bên lòng là làm sao giữ cho nghề gia truyền đã trải qua 5 thế hệ trong gia đình không bị mai một giữa nhịp sống hiện đại.

Nông dân thế hệ mới TP.HCM cần được hỗ trợ vốn để làm ăn lớn, phát triển cộng đồng địa phương
Chuyển động Sài Gòn

Nông dân thế hệ mới TP.HCM cần được hỗ trợ vốn để làm ăn lớn, phát triển cộng đồng địa phương

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều nông dân tại TP.HCM mong muốn được hỗ trợ vốn với lãi suất ưu đãi để làm ăn. Việc được tiếp vốn đúng lúc giúp họ có thể “làm ăn lớn”, phát triển mô hình hiện đại, làm giàu cho bản thân và phát triển cộng đồng địa phương.

V-Green và Viettel Post hợp tác triển khai hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin và tủ giao nhận thông minh
Chuyển động Sài Gòn

V-Green và Viettel Post hợp tác triển khai hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin và tủ giao nhận thông minh

Chuyển động Sài Gòn

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông và logistics. Hai bên sẽ tối ưu mạng lưới của nhau để mở rộng hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin cho V-Green và hệ thống tủ giao nhận thông minh cho Viettel Post tại hàng nghìn điểm trên toàn quốc.

Vùng đất cổ, 'thung lũng trường thọ' ở Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ có cái hang động 250 triệu năm, la liệt cây cổ thụ
Nhà nông

Vùng đất cổ, "thung lũng trường thọ" ở Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ có cái hang động 250 triệu năm, la liệt cây cổ thụ

Nhà nông

Giữa đại ngàn trùng điệp của xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, xã Vân Sơn thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), nơi được mệnh danh là “thung lũng trường thọ”, ẩn mình một tuyệt tác của tạo hóa là một hang động đá vôi mang tên Động Nam Sơn.

Người đàn ông đổ xăng tự thiêu trong nhà ở TP.HCM nguy kịch
Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông đổ xăng tự thiêu trong nhà ở TP.HCM nguy kịch

Chuyển động Sài Gòn

Công an xã An Nhơn Tây, TP.HCM đang điều tra vụ một người đàn ông đổ xăng lên người rồi tự thiêu tại một căn nhà trên địa bàn xã.

Con trai Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng lần đầu đóng phim, đảm nhận vai chính trong 'Bà đừng buồn con'
Văn hóa - Giải trí

Con trai Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng lần đầu đóng phim, đảm nhận vai chính trong "Bà đừng buồn con"

Văn hóa - Giải trí

Con trai Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực lần đầu đóng phim điện ảnh, được vào ngay vai chính phim "Bà đừng buồn con" của đạo diễn Hoàng Nam.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: 'Hãy biến cơ chế đặc thù thành lợi thế cho TP.HCM'
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: "Hãy biến cơ chế đặc thù thành lợi thế cho TP.HCM"

Chuyển động Sài Gòn

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua hàng loạt Nghị quyết quan trọng, mang tính quyết định cho sự phát triển của TP.HCM sau sáp nhập. Đồng thời, liên quan đến quyền và lợi ích của hàng triệu người dân TP.HCM

Sau Trung Quốc, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ
Nhà nông

Sau Trung Quốc, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ

Nhà nông

8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cá rô phi (trong đó bao gồm cả cá diêu hồng) đạt hơn 63 triệu USD, tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ là thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá rô phi Việt Nam, chiếm đến 62% tỷ trọng trong tổng giá trị cá rô phi Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường.

Bật mí món Việt xuất hiện trong sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh
Doanh nghiệp

Bật mí món Việt xuất hiện trong sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh

Doanh nghiệp

Trong không gian sang trọng của sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh tại TP.HCM, nhiều khách quốc tế bày tỏ sự ấn tượng và thích thú khi lần đầu trải nghiệm những ly kem, sữa chua hay trà kombucha mát lành từ Vinamilk.

Tin đọc nhiều

1

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

2

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

3

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

4

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

5

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà